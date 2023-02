La candidata de Foro a la Alcaldía, Carmen Moriyón, se defendió ayer de las críticas del aspirante del PSOE, Luis Manuel Flórez "Floro", por su supuesta inacción en sus ocho años de Regidora en materia medioambiental. "Cuando yo era Alcaldesa, se aprobó una ordenanza de calidad del aire que exprimió al máximo lo que podíamos hacer", señaló la cirujana, que recordó que la medida salió adelante con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos. "Por cierto, pese a apurar nuestras competencias, esa ordenanza no la tumbó ningún tribunal. Aún está en vigor y ha servido para, entre otras cosas, implicar a la Policía Local en el control", aseveró.

En los últimos días ambos partidos han empezado a cruzarse reproches a raíz de la sentencia contra la ordenanza de movilidad. El PSOE acusó a Foro de no haber actuado para reducir las emisiones contaminantes en sus ocho años de gobierno y, como respuesta, Moriyón ofreció a Floro hacer "un frente común" para exigir al Principado soluciones en esta materia. "Es de primero de municipal que las competencias ejecutivas de protección del medio ambiente son del Principado", aseguró la forista. Y aclaró que "sería bueno no confundir propuestas en positivo" con lo que para ella son "pullas partidistas que no conducen a nada".

"Que haga su campaña y se deje de lanzar guantes. Nosotros nos preocupamos por el futuro y ella huele a pasado", respondió, por su parte, Monchu García, secretario general del PSOE. "Moriyón dirige una moto que se quedó sin gasolina hace ocho años. Solo se la puede recordar por un carril bici", aseguró el socialista. Y añadió: "Ella dejó en el cajón un plan de movilidad que no distaba mucho del que presentó este gobierno".