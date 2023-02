Pedaladas por una ciudad mejor

"El mayor logro para nosotros es haber puesto a Gijón en un mapa ciclista en el que no estaba. Todavía no nos encontramos en la misma liga que Ámsterdam, Sevilla o Valencia, pero a todo el mundo de la bici ahora le nombras Gijón y sí lo asocian a una ciudad en la que está presente este medio de desplazamiento". Hace justo una década, Carlos Rodríguez acercó a título individual una idea que había nacido en el territorio estadounidense de Minnesota, bajo el título de "30 Days of Biking", para fomentar el uso de la bicicleta. Ese primer acercamiento se consagró un año después, en abril de 2014, cuando junto a Manuel Viña, Eduardo Guerra y Eduardo Ibaseta lanzaron de la mano del Ayuntamiento de Gijón un mes de actividades dedicados a promocionar el uso cotidiano de la bicicleta. Poco después nació ya como colectivo "30 días en bici", que, pedalada a pedalada, fue inundando la conciencia social de los gijoneses para conseguir una movilidad urbana más saludable con el fin de mejorar la calidad de la vida. Casi una década después de ese lanzamiento, recibe la medalla de la plata de la ciudad, un reconocimiento que les enorgullece. "Estamos muy contentos, ayuda mucho seguro a dar más visibilidad a la bici", destacan los componentes de la asociación.

Una docena de participantes en la vida de "30 días en Bici", un colectivo que alcanza actualmente las 200 personas en Gijón, se reúnen en la mañana del sábado en la plazuela de San Miguel, antes de continuar con sus paseos, en un día en el que predomina. Apetece coger la bicicleta para desplazarse por Gijón. Se notan las ganas. "Esto es asequible para todo el mundo, no es necesario tener unas grandes condiciones físicas para disfrutar de la bici y moverte por la ciudad", destacan los componentes de "30 Días en Bici", indican.

¿Y por qué es necesario fomentar su uso? "La bici forma parte de mi vida siempre, la utilizo para todos los desplazamientos, es mi vehículo de movilidad", responde Eve Blanco, que descubrió en una bicicletada este colectivo y desde entonces ha seguido ligada al mismo. "Cuando empiezas a usar la bicicleta para desplazarte por la ciudad ya no cambias a otro medio, porque te das cuentas que llegas pronto a todas partes, no tienes que buscar aparcamientos y al final estás más contenta y con más alegría todo el día", subraya. A su lado, se encuentra Fernando Crespo, que comparte ese mismo entusiasmo. "Solo dejo de usar en la bici cuando tengo que transportar materiales en el trabajo, nada más que lo soluciono, el resto de días no me preocupo ya para desplazarme, en bici son todo ventajas, especialmente menos consumo y gasto", afirma.

El Ayuntamiento de Gijón justificó la decisión de distinguir al colectivo "30 días en Bici" por ser "una herramienta para provocar el cambio modal individual en movilidad urbana y una comunidad de usuarios de la bicicleta". Una ayuda, la de este reconocimiento, que esperan que sirva para dar un impulso más a la bici. "Lo que hace falta ahora a es que se vaya sumando gente nueva a usar la bici, que suba el ratio de gente la utiliza para desplazarse, eso beneficiará a todos, al que la usa y no", relata Manuel Viña, que insiste en que se mantenga presente ese discurso de concienciar a los vecinos. "Es un momento clave, con tantas polémicas y líos sobre la movilidad, de seguir insistiendo en que hay que promover una forma sostenible y saludable de desplazarse", añade a continuación.

La pandemia frenó las concentraciones mensuales que hacían para andar en bici y sumar nuevos adeptos por la ciudad. No obstante, mantienen encuentros para fomentar su uso y concienciar. Y esperan ofrecer un programa "muy variado e interesante" durante este mes de abril, para celebrar la década de vida. "La bici en Gijón, de diez años para acá, ha tenido una evolución muy buena, en buena parte por la moda y los cambios de hábitos, que sirven para construir un paradigma nuevo de ciudad que se está abriendo paso y que marca esta nueva tendencia positiva", comenta Carlos Rodríguez.

Manuel Medina, tras lanzar "30 Días en bici" y adaptarse a esa movilidad, incluso decidió vender su coche. "No lo necesitaba ya, en el entorno urbano se puede prescindir del vehículo particular", comenta. A su lado, Andrés Medina apoya su valoración: "Gijón es una ciudad en la que se puede ir en bici, es llana, el clima no tiene que envidiar a otras partes de Europa en las que esta práctica está bien extendido". Y también incide en la importancia del colectivo para descubrir las posibilidades que ofrece desplazarse sobre las dos ruedas por Gijón: "Sirve para conocer tu propia ciudad, ayudarte a ver que es factible recorrer la ciudad en bici para hacer cualquier cosa, o resolver las dudas que puedan surgir".

Pablo Alcaide es otro de los vecinos de la ciudad que cambiaron sus hábitos de vida tras una bicicletada en un domingo al Muséu del Pueblu d’Asturies. "Es un reconocimiento justo el que le da la ciudad porque aquí han peleado mucho para que se avance en una movilidad más sostenible, con menos ruido y contaminación, que permite un mayor espacio para el peatón y mayor seguridad", afirma, para añadir después que es optimista de cara al futuro: "Estamos mejor de lo que estábamos, es cierto que hay un sector en contra de cualquier avance y lo ven con una traba contra el coche, pero no es así, la cosa es que tiene que existir espacio para todos". En ese momento interrumpe Medina para ahondar en una idea: "Es que no somos antinada, no queremos que desaparezcan los coches, pero sí que ambos convivan y que se pueda andar y moverse en bicicleta con seguridad y con más espacio".