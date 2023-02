El PSOE reprocha a la Alcaldesa su silencio ante el último fallo judicial

Ana González no parece encontrar la forma de agradar a la dirección de la Casa del Pueblo. Si en otras ocasiones se le había afeado a la Alcaldesa esa locuacidad que le llevaba a entrar de lleno en todas las polémicas, ayer se le afeó su silencio tras la sentencia judicial que anuló la ordenanza de Movilidad. Fue el edil del área, y representante de IU, Aurelio Martín, quien ejerció la portavocía del gobierno en este asunto y anunció el recurso ante el Tribunal Supremo.

¿Le parece adecuado al PSOE gijonés ese recurso? "No sabemos si es adecuado o no, no tenemos elementos jurídicos. Lo que me gustaría es conocer las opiniones de la Alcaldesa en este caso porque no las conozco", explicaba ayer el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón José Ramón García, "Monchu", con recado final para su compañera de militancia. "Tengo claro que en movilidad el modelo de ciudad no está en cuestión, porque además viene indicado por Europa, lo que estamos viendo es de que forma podemos alcanzar ese modelo que todos compartimos", explicaba ayer el secretario general. Aunque el modelo no esté en cuestión si lo han estado en la Casa del Pueblo algunas de las propuestas ejecutadas por el gobierno de Ana González que, o por el fondo o por la forma, han movilizado a la calle o acabado en los tribunales.

Monchu García hizo estas declaraciones tras la reunión de la ejecutiva que dio luz verde a la candidatura socialista a las municipales encabezada por Luis Manuel Flórez, "Floro" y con Lara Martínez como su número dos. El resultado de la votación de la militancia –en una consulta no vinculante que movilizó a 425 afiliados– no ha llevado a la dirección socialista a cambiar en nada el orden que establecieron para situar a los futuros concejales. El único cambio sobre el diseño inicial es simbólico: romper la norma de una lista cremallera para que sea la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso quien cierre la candidatura. Un lugar de honor para quien cosechó 173 votos de la militancia.

Seguirá en el 9 Jacobo López pese a ser el más votado con 228 votos y en los puestos 6 y 7 los ediles Marina Pineda y José Ramón Tuero que con 215 y 219 votos estuvieron en lo más alto del ranking. Que esas puntuaciones no se hayan tenido en cuenta generó malestar entre quienes les apoyan. Más cuando quienes se mantienen en los puestos 3, 4 y 5 –el dos no entraba a discusión– estuvieron por debajo: 209 votos Tino Vaquero, 207 Carmen Eva Pérez y 194 Juan José Ordiales.

"La opinión de la militancia no toca de manera sustancial, ni ligera, la propuesta que habíamos hecho. Entendemos el mensaje de la votación como un refrendo a la propuesta de la ejecutiva. Cada uno tiene un secretario general dentro, como se tienen un seleccionador, y habrá matices pero esta lista deja a todo el mundo con una razonable satisfacción", explicó García. Aunque a título personal su satisfacción era más que razonable al haber arrasado en la votación para la representación autonómica: Monchu consiguió 281 votos, por delante de Ana Puerto con 178, Melania Álvarez con 151 y Jacinto Braña con 149. García, Puerto y Braña eran la propuesta de la ejecutiva. La otra gran satisfacción de Monchu García es que "ninguna otra fuerza política es capaz de movilizar a cientos de personas para hacer una lista. Aquí no hay un señor en Oviedo tomando decisiones o una señora desde un chalé en Somió. Aquí las toma la militancia".