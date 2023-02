"Tantos reveses judiciales deben hacer reflexionar al gobierno local; falta consenso"

No será fácil que el Tribunal Supremo anule la sentencia contra la ordenanza de movilidad porque es "muy dura", está "muy bien fundamentada" y se centra en la falta de detalle en su memoria económica, algo que la dirección del PSOE de Gijón advirtió al gobierno local en agosto. Eso señala Constantino Vaquero Pastor, "Tino", (Gijón, 1967), flamante número 3 en la lista socialista para las próximas elecciones y secretario de Política Municipal del partido. Vaquero invita al gobierno a "reflexionar" sobre sus reveses judiciales, considera que "no es prioritario" abordar más cambios en el Muro y se abre a salvar al anillo navegable con la idea del Grupo Covadonga de instalar azudes hinchables.

–¿Cómo valora el fallo contra la ordenanza de movilidad?

–La sentencia es dura, está muy bien fundamentada y los letrados del Ayuntamiento tendrán que valorar si interponen recurso, porque un recurso de casación es algo muy técnico y tiene que estar amparado en motivos muy tasados, así que será difícil de atacar.

–El gobierno local lo justifica en que el fallo ve insuficiente la memoria económica, pero que no ataca el fondo del documento.

–La sentencia declara la nulidad total de la ordenanza. Y va en la línea de la sentencia que se dictó en 2021 que anuló la zona de bajas emisiones de Barcelona. Desde el PSOE ya advertimos al gobierno, en agosto, de que esto podía suceder, porque faltaba una memoria económica que los tribunales estaban exigiendo en otras ciudades.

–¿El documento que su partido compartió en agosto con aportes al Plan de Movilidad?

–En ese documento dejábamos clara nuestra postura en materia de movilidad y evidenciamos que faltaba esa memoria. Más allá de eso, se proponían otras medidas y es verdad que algunas se incorporaron al Plan de Movilidad, pero lo de la memoria económica lo evidenciamos el primer día.

–¿Se esperaban el fallo?

–Había inseguridad jurídica porque la ley no determina cuál debe ser el contenido de esa memoria, pero sí había sentencias que han ido diciendo cómo debe ser.

–¿Está de acuerdo en que se está judicializando la política?

–Sí. Los partidos de la derecha tienen que dejar de hacer demagogia con este tema. Hay una normativa europea y estatal que nos obliga a tener un plan y una ordenanza de movilidad con una serie de medidas. No se puede engañar a la gente. Pero, a la vez, que se judicialice la vida política siempre es un síntoma de falta de diálogo y consenso. Hay que cambiar esa manera de actuar.

–¿Achaca a esa falta de consenso que Foro y PP llevasen la ordenanza a los tribunales?

–Posiblemente se sintieron excluidos y luego lo usaron políticamente. Y también es cierto que aún hay una gran inseguridad jurídica con este tema y lo que ha pasado aquí ha pasado en otras ciudades. Una sentencia anuló el año pasado la ordenanza de movilidad de Santa Cruz de Tenerife a un gobierno del PP y Ciudadanos. La ley de movilidad sostenible de carácter estatal aprobó su anteproyecto en diciembre de 2022 y, cuando salga, habrá seguridad jurídica.

–El gobierno local de su partido e IU acumula tropiezos judiciales: "cascayu", renaturalización del Piles y ordenanza de movilidad. ¿Le preocupa?

–Firme ahora mismo solo hay una sentencia, la del Muro. Pero sí, tantos reveses judiciales deben hacer reflexionar al gobierno sobre si han sido meramente casuales o si hay algo que se está haciendo mal.

–¿Cómo está la relación con Izquierda Unida?

–La relación con IU siempre ha sido muy buena en Gijón desde hace décadas y trabajaremos para que siga siendo así, aunque discrepemos en algunas cosas. Con diálogo y lealtad mutua, el discurso se fortalece y se enriquece el acuerdo.

–¿Qué ve prioritario ahora? ¿Una solución para el Muro? ¿Aprobar la ordenanza?

–Con independencia de que los letrados del Ayuntamiento decidan interponer el recurso, lo procedente sería que el Ayuntamiento se ponga a trabajar en una ordenanza consensuada con las fuerzas. Sobre el Muro, creo que hoy no es una prioridad en la ciudad y seguramente la fachada marítima de la zona Oeste requiere más atención.

–Si la ordenanza se debe consensuar, será menos ambiciosa.

–Seguramente lo que haya que cambiar son los tiempos. Hay una ley estatal en anteproyecto y tenemos que ver en qué términos se aprueba y, a partir de ahí, ya desarrollar una ordenanza. Pasos pausados. El objetivo claro es apostar por una ciudad medioambientalmente más sana y recuperar espacios para el peatón, pero combinando eso con una ciudad funcional y operativa. Quizás se tomaron medidas un poco apresuradas.

–Si el Muro no es prioritario, ¿debe quedarse como está?

–El Muro seguramente no esté como debería, pero no sé si volver a la situación anterior merece la pena. En todo caso, el decreto nacional aprobado en diciembre dice que no podemos llevar el tráfico a zonas adyacentes, porque sería cambiar el problema de lugar. La solución general de la movilidad influirá en la del Muro, y eso depende de ver qué pasa con el plan de vías y el metrotrén. Se abordará cuando toque.

–¿Y el soterramiento?

–Económicamente me parece absolutamente inviable. Desde Foro se está jugando con ese tema como medida electoralista, pero hay que tener los pies en la tierra.

–¿Qué ofrece para el Piles?

–Siempre hemos dicho que con el Grupo se tendría que haber dialogado. Esta dirección política tuvo varias reuniones, pero cuando llegamos, los procesos judiciales ya estaban en marcha. Queremos que en el Piles se pueda practicar piragüismo de forma adecuada y no solo dependiendo de las posibilidades naturales del río. Hay soluciones técnicas para ello.

–¿Como los azudes hinchables que plantea el Grupo?

–Sí, sí, podría ser.

–¿Sí?

–Sí.

–Podemos-Equo no ha apoyado el presupuesto. ¿Tanto les cuesta entenderse?

–Por nuestra parte hubo voluntad de llegar a un acuerdo. De las 40 y tantas medidas que proponían se intentaba dar cumplimiento a más de 20. No hubo forma. Los partidos ya están en clave electoral. Hubiéramos preferido responsabilidad.

–Ciudadanos planteaba una negociación más política.

–Sí. Exigía cuestiones políticas difícilmente asumibles. Así era difícil. Pero el gobierno lo ha intentado hasta el último momento.

–¿Preocupa que se pueda caer algún proyecto?

–Hay que hacer frente a todos los proyectos europeos y ver qué recursos quedan disponibles para otras inversiones. Hay cosas pendientes: el pabellón de la zona Oeste, la comisaría de la Policía Local, las escuelas de 0 a 3... Se verá.

–¿Cómo se ve de número 3?

–La posición que ocupa cada uno es lo de menos. Lo que hay es un equipo fuerte, una lista potente con personas con experiencia en gestión o en sus respectivas profesiones. Hará un trabajo magnífico.

–Tras la victoria de Floro, se hablaba de "cerrar heridas" en el PSOE. ¿Se está logrando?

–Sí, la lista recoge las sensibilidades del partido y se ha avanzado mucho desde abril y las cosas están más tranquilas. Ahora empieza un nuevo proceso.

–¿Percibe que el centroderecha está ganando fuerza?

–No. El PSOE tiene un proyecto de ciudad muy claro y no depende de otras fuerzas. Carmen Moriyón ya estuvo gobernando ocho años y el resultado es sabido: una parálisis de la cuidad a todos los niveles. El PSOE no mira a otras fuerzas y ahora es un partido fuerte y unido.

–¿Se aprobará este mandato el reglamento de laicidad?

–El texto se estaba revisando y no tengo más noticias. Ya dije en su día que es un tema delicado.

–¿Por si hay de nuevo falta de consenso?

–Es que afecta a derechos fundamentales y tiene que estar muy bier argumentado, precisamente, para evitar volver a los tribunales. También queda poco tiempo de mandato y no sé si será posible llevarlo a Pleno.