"Los Tardones", a repetir con savia nueva

"Los Tardones" se toman ciertas licencias. No siempre su nombre se ajusta a la realidad. Si no, que se lo digan a Thiago Acedo, una de las últimas incorporaciones de un grupo en el que el buen ambiente es la norma. Tiene seis meses, por lo que apenas ha "tardado" en llegar al Antroxu gijonés. Acaba de incorporarse a la última charanga ganadora, que intentará repetir hazaña tras deslumbrar en 2022.

Ilusión no falta entre los integrantes, que remarcan la estrecha relación que les une. Que existe un deseo enorme por formar parte del colectivo no es una exageración. De hecho, hay lista de espera para ingresar en la agrupación, que apura sus ensayos en el colegio Manuel Martínez Blanco. Los ritmos, los bailes, la música, los movimientos... Todo debe estar a punto para jugarse las habichuelas. Los lazos familiares sobresalen en "Los Tardones", donde varias generaciones se unen para perseguir un objetivo común.

Juan Manuel Sánchez, Patricia Crespo y sus hijos Diego y Paula acumulan un lustro de pertenencia en el colectivo, que les dio la oportunidad de cumplir su propósito de incorporar sus ganas de marcha a una charanga. Residen en el barrio de El Llano, por lo que el centro de ensayos les queda a tiro de piedra. Los cuatro entraron al mismo tiempo. Los pequeños, cómo no, están encantados de que sus padres les despertaran la vena "antroxera" desde chiquititos. "Siempre nos hemos disfrazado en Carnaval, así que decidimos meternos en una charanga", cuenta Crespo, que no peca de conformismo y aspira a lo más alto de nuevo. El hambre de gloria no se apagó en la pasada edición. Para muestra, un botón. "Vamos a por el primer puesto", sentencia.

Patricia, Juan Manuel y Diego se dedicarán a la parte musical. Paula apostará por el baile. El reparto de roles está claro en la familia, ferviente amante de la parafernalia carnavalera. Lo viven muy intensamente y, por los ánimos que desprenden, todo indica que quieren seguir dando guerra. "Lloviera, nevara... siempre nos vestimos de cosas raras", explica Juan Manuel Sánchez, que se esmeró en inculcar los valores festivos a sus hijos. Parece que han calado. Paula, de 13 años, no puede destacar algo que le guste especialmente del Antroxu. Le cuesta quedarse con un único aspecto. "Me encanta la fiesta en general", apunta. "Los Tardones" representan una "segunda familia" para ellos. Un colectivo que no para de crecer y en el que las amistades van más allá de unos cuantos ensayos "antroxeros". "En verano, hacemos muchas cosas juntos, es gente maravillosa y tenemos muchos vínculos. Es una pasada", asegura Juan Manuel, uno de los más fiesteros.

El pequeño Thiago es el mejor observador de los ensayos. No se le escapa un detalle. Ya toma nota de cara al futuro. Sus madres, Marta Acedo y Rebeca Lago, están embelesadas con él. Llevan 13 años en la agrupación, lo que refleja su afición por la "folixa". "Si no duerme cuando escucha la percusión, está mirando el baile", bromea Marta. A ambas les gustaría que el niño optara por la percusión cuando crezca, pero sin presiones. "Que elija lo que quiera", dice Rebeca, que se muestra "precavida" cuanto toca hablar de la meta de este año. Ganar es complicado, repetir aún más. La competencia de las demás charangas se antoja feroz. No obstante, el resultado es secundario, sobre todo cuando se viene de un éxito tan reciente. Pasarlo de cine está en un primer plano. Todos coinciden. "Estar aquí significa compañerismo, familia, buen rollo y buena gente", subraya Lago.

La presidenta, Aroa González, está "satisfecha" con el trabajo realizado para volver a "campeonar". La suerte está echada. Por delante, unos días para pulir los últimos detalles. "Tenemos un hilo conductor desde hace años y seguimos en la misma línea", comenta González, que no desvela sus cartas. Si algo comparten todas las agrupaciones es el secretismo a la hora de desvelar sus ideas. Nadie quiere dar pistas. El pasado Antroxu, triunfó su propuesta en torno a Egipto.

Sin embargo, las prioridades pasan por el disfrute de todos los componentes. "El Antroxu es la fiesta por excelencia, la gente se olvida de sus problemas", señala Aroa, que reivindica el clima familiar y cercano que se respira en el grupo. "Las familias lo agradecen, es una actividad que pueden hacer desde los más pequeños hasta los mayores", comenta González. "No nos acordamos de quiénes somos, solo pensamos en pasarlo bien y disfrutar juntos", asevera. Eso es lo más importante en "Los Tardones". Sus 64 miembros, y tres bebés, van a por la segunda victoria consecutiva, pero sin presión alguna porque la diversión es lo que manda. Eso sí, en caso de coronarse, lo celebrarán como si no hubiese un mañana. Y si se hace en familia y con los amigos que el Antroxu ha unido, sabrá mucho mejor.