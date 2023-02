Los dueños de coches clásicos exigen una nueva ordenaza de movilidad: "Tiene que haber consenso"

La tradicional quedada mensual de la plataforma de dueños de coches clásicos en el Marieva Palace fue ayer más multitudinaria de lo habitual, con más de 300 de asistentes, en lo que pretendía ser una demostración de fuerza para exigir al Ayuntamiento no recurrir la ordenanza de movilidad recientemente anulada por los tribunales e iniciar la negociación de "una nueva ordenanza consensuada y más pausada" y de cuya redacción quieren formar parte.

"Ya estábamos en el Foro de Movilidad, pero luego la concejalía hizo lo que le dio la gana", lamentó Iván García, portavoz, que explicó que su gremio entiende la necesidad de lanzar una ordenanza pero una "que ponga soluciones antes de aplicar prohibiciones". Los afectados creen que los tiempos deberían ser más laxos porque "muchos coches viejos se van a ir muriendo por su cuenta" y otros podrían irse del centro con una red de aparcamientos disuasorios.

El grupo aguarda la decisión del gobierno antes de decidir si retoman o no sus movilizaciones. "Peleamos desde la calle pero también en las instituciones, y por eso rascamos el pequeño pacto de los 2.500 kilómetros", recuerda García, en referencia al acuerdo con el gobierno de que los vehículos antiguos podrían circular por la ciudad a partir de 2026 con ese límite de kilometraje anual. Pide al gobierno que "no se empecine" y retomar el diálogo.

Porque estos amantes del motor explican que sus vehículos clásicos no son algo que usen a diario. "Nosotros, solo cuando hace sol", bromeaban ayer los hermanos Jacinto y Miguel Sada, ovetenses y propietarios de un Mini Cooper de 1973. "La ordenanza estaba muy mal pensada porque nos penaliza a quienes circulamos en general muy poco por las ciudades", aclararon. "Muchos de estos conductores ni los ves por la calle, pero están visualizando a mucha otra gente con coches sin etiqueta que con la ordenanza ya no podrían ir a su trabajo o a estudiar. Lo lógico sería no presentar recurso y consensuar otro documento", comentó el edil forista Pelayo Barcia, presente en la cita.