Indie playu con acento británico: el secreto tras el éxito de "Australian Blonde"

Aquellos amigos que iban juntos a clase en el colegio de la Inmaculada, y luego tocaban en un garaje, nunca pensaron que iban a formar un grupo a nivel profesional. Ni que sus canciones calarían tan hondo entre miles de fans. Ni mucho menos que acabarían recibiendo la medalla de plata de Gijón, de su ciudad. "Ahora me doy cuenta de que toda la música que hicimos transmitió mucho a la gente, me da incluso un poco de rabia pensar que no me lo tomé mucho más en serio", recuerda Tito Valdés, bajista de "Australian Blonde", uno de los fundadores de la formación musical junto a Roberto Nicieza. "Es que en realidad no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo, de la excepcionalidad de esos años", añaden. Ambos ya han dejado la banda, pero son los únicos gijoneses que residen a día de hoy en la ciudad. Francisco Fernández –conocido como Francisco Nixon– se encuentra fuera de Asturias, pero aún permanece en activo en la banda, tres décadas después de su creación.

El Ayuntamiento de Gijón justificó su decisión de otorgarle a "Australian Blonde" la medalla de plata de la ciudad por "ser uno de los grupos que dieron forma y lideraron el Xixón Sound en la década de los 90 y que dejaron su marca en la historia del indie español". "Que se acuerden de ti después de 30 años es una alegría enorme. Vivo aquí, es mi ciudad, mi gente, y me hace mucha ilusion por mi y mi familia", reconoce Valdés. "Es un reconocimiento que mola, es algo que no te esperas", valora Nicieza. Aunque, y en eso también coinciden, no hubiera estado mal que el grupo hubiera conseguido estos aplausos de Gijón en su época. "Nadie es profeta en su tierra, pero no hubiera estado mal haber tenido un reconocimiento entonces. Tocamos muy poco en Gijón en nuestro momento más álgido", apuntan. Para encontrar el origen de "Australian blonde" hay que irse a 1989. Roberto Nicieza, Tito Valdés, Fran Fernández y César Gayo hicieron sus primeros pinitos musicales con "Luces de la ciudad". Después, con la entrada de Montse Álvarez por Gayo la aventura pasó a ser "La posada de Morgan". Y ahí, con la aproximación de Paco Loco, fue cuando se pegó el vuelco que les hizo triunfar en 1993 con el primero de sus diez discos. "La mentalidad que teníamos era hacer algo comercial, en castellano, con la voz de una chica. La clave fue el cambio para hacer algo más independiente, cantábamos en inglés, pero con música más pegadiza, más pop y sin perder ese hilo con lo comercial", rememora Valdés sobre esos comienzos. "Nos dimos cuenta de que había que hacer música sin pretensiones y pasarlo bien", añade Nicieza. La banda fue cambiando con el paso de los años. La salida de Nicieza en 1995 –aunque regresó en los últimos años como productor musical– propició la entrada de Paco Martínez. Y en 1999 fue Pablo Errea el que sustituyó a Tito Valdés. Pero siempre con la misma filosofía y con una amplio recorrido de canciones, que se inició en 1993, con el disco "Pizza Pop", que desentraña una historia curiosa. "Tuvimos un golpe de suerte, porque mandamos muchas maquetas, y una de ellas la tenía un sello discográfico que la envío, prácticamente por quitársela de encima, al concurso de la Sala Maravillas, en el que el premio era grabar un disco. En septiembre nos comunicaron la noticia y en diciembre ya estaba sonando", enfatizan los fundadores de "Australian Blonde". Mencionar al grupo lleva inevitablmente a recordar uno de sus temas más conocidos, "Chup chup", que se hizo muy popular por su presencia en la película "Historias del Kronen" y el anuncio de "Pepsi". "Tuvimos una temporada un poco más tonta, en la que no queríamos tocarla en los conciertos, por esa actitud un poco viva, de decir que éramos un poco más que esa canción. Ahora lo veo y menudo error", cuenta con una sonrisa Tito Valdés, que para finalizar se moja junto a Roberto Nicieza y le ponen una etiqueta musical al grupo: "Éramos power pop, lo que llaman indie ahora".