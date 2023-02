El Muro, el Piles y la política de movilidad tensan la relación de los socios de gobierno

Las grietas en la confianza entre las dos organizaciones políticas que, en base a un programa de 88 medidas y un apoyo casi unánime de su militancia, comparten el gobierno de Gijón desde julio de 2019, se agrandan cuanto menos trecho queda para la próxima cita electoral. Las broncas van de la sede de IU a la Casa del Pueblo en ida y vuelta pero con la mirada en la Casa Consistorial. Las declaraciones en LA NUEVA ESPAÑA de Constantino Vaquero, número 3 de la candidatura socialista y secretario de política municipal del PSOE, se han considerado desde IU un ataque al modelo de ciudad que el actual gobierno, con la socialista Ana González a la cabeza, ha impulsado.

«Las ciudades del siglo XXI no avanzan con excusas. El PSOE ya no está en la tibieza en la que se han mantenido hasta ahora, sino en la confrontación directa con el modelo de ciudad moderna y sostenible que se ha impulsado estos años», criticó el candidato de IU a la Alcaldía, Javier Suárez Llana, tras las declaraciones de Vaquero pidiendo al gobierno «reflexionar» sobre los reveses judiciales recibido, el último en la ordenanza de Movilidad, planteando que «no es prioritario avanzar en la transformación del Muro y abriéndose a la opción de unos azudes hinchables, como pide el Grupo Covadonga, para garantizar el piragüismo en el río Piles. De hecho Suárez Llana considera que el PSOE asume «el discurso negacionista de la derecha sobre el modelo de ciudad basado en consensos utópicos que solo buscan frenar las políticas de progreso».

«Desde luego como no se cambian las cosas y como no avanzan las ciudades es con imposiciones. Que compartamos el objetivo no supone que estemos de acuerdo en la forma de lograrlo, discrepamos en las formas y los tiempos», fue la respuesta que recibió el candidato de IU de fuentes socialistas de la Casa del Pueblo. Constantino Vaquero es uno de los hombres fuertes de la ejecutiva que lidera José Ramón García «Monchu». En su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA también puso en duda la idoneidad del reglamento de laicidad. Una de esas 88 medidas acordadas para este mandato. «El papel de un Alcalde no es bendecir las aguas cada 29 de junio, quienes representan a las instituciones públicas tienen el deber de guardar neutralidad frente el hecho religioso», fue la réplica de Suárez Llana.

Foro pide escuchar a Floro

El PSOE no solo tuvo que hacer frente ayer al malestar de su socio de gobierno. También a los reproches de Foro a los mensajes enviados a su candidata, Carmen Moriyón, por líderes socialistas locales. El último directamente del secretario general Monchu García poniendo en evidencia el «olor a pasado» que representa una Moriyón «que dirige una moto que se quedó sin gasolina hace ocho años y a la que solo se la recuerda por un carril bici». Fue el presidente local de Foro, el edil Jesús Martínez Salvador, quien exigió al PSOE que «se dejen de pasados y de futuros y que abran los ojos. Está prometiendo una revolución en la ciudad el partido que actualmente la gobierna. Por desgracia, las revoluciones del PSOE las conocen demasiado bien los gijoneses y siempre acaban en los tribunales».

El paso por los tribunales de la ordenanza de Movilidad, el Muro y la renaturalización del Piles es eje de las críticas de la oposición al gobierno de Ana González pero Foro pide ahora que sea el candidato socialista, Luis Manuel Flórez, «Floro» quien de la cara. «La ciudadanía gijonesa merece saber qué opina el candidato», planteó el edil forista ante el plan del gobierno local de recurrir la sentencia de la ordenanza ante el Supremo.