"Los Restallones" se nutren de sus raíces

En realidad, ninguno del alrededor de medio millar de integrantes de "Los Restallones" vive en Santa Bárbara, en cuya sede vecinal se celebran los ensayos de la popular charanga gijonesa. Pero poco importa que haya que desplazarse hasta allí si el motivo es ultimar los preparativos del inminente Antroxu. Los miembros Rosi Menéndez y Constantino Granda, naturales de Lastres, explican que el espíritu carnavalero todo lo puede. "Esto viene en la sangre", afirma Menéndez que, junto a Granda, ha transmitido el gusto por la "folixa" a su hija, Vanesa. Y esta, para continuar con la cadena, se lo ha inculcado también a sus hijas, Lucía y Celia Álvarez, con el evidente beneplácito de sus abuelos. Las tres viven en Oviedo, pero eso tampoco es impedimento. Al contrario. "Nos encanta este jaleo, vivimos el Antroxu a fondo", asegura Vanesa Granda.

Las pequeñas Lucía y Celia son muy alegres. Y, si tienen que explicar su amor "antroxero", señalan a sus abuelos, de quienes dicen que son los grandes responsables en la familia de que la fiesta se viva con la máxima intensidad. Las niñas son ambiciosas y aseguran que van a por el podio este año. Incluso apuntan con el dedo a una vitrina que hay en el centro de ensayos. Pero no sería ningún drama que el resultado no acompañara. "El caso es pasarlo bien", comenta Lucía Álvarez, que no duda sobre el aspecto que más le entusiasma del Antroxu. "Me encanta bailar", reconoce. Su hermana Celia asiente con la cabeza.

"Recuerdo vivir los antroxus de antes y ahora son de otra manera", cuenta Rosi Menéndez, que lleva en "Los Restallones" algo menos que Constantino Granda, con seis años "antroxeros" a sus espaldas. La agrupación participó en su primer Antroxu gijonés en 2002. Para Granda, un carnaval sin disfrutarlo en familia pierde mucha fuerza. "Vamos juntos a todas las actuaciones, es lo que presta", explica el veterano, que coincide en que "pasarlo de cine" debe primar sobre el resultado final del concurso.

El distendido ambiente que reina entre los integrantes despunta como una de las claves de los éxitos cosechados por "Los Restallones". Han ganado en ocho ocasiones, aunque en la pasada edición obtuvieron el sexto puesto. Por eso, este año sí buscan resarcirse, pero sin obsesiones. "Lo importante es que lo disfrutemos", remarca el charanguero Gustavo Rodríguez. Gran parte de su familia también comparte su pasión "antroxera" dentro de la charanga, que se esmera en diferenciarse de las demás. "Llevamos una línea distinta y no queremos fijarnos en nadie", ratifica Rodríguez, encargado principal de componer los cortes de música de los desfiles. "Queremos hacer algo original y arriesgar", confiesa el "restallón", que reivindica la faceta "revolucionaria" de la agrupación en la escena gijonesa, marcando modas. "Fuimos pioneros en temas de percusión, que estaba descuidada. Los ritmos, bailes y coreografías eran sencillos", explica.

Rodríguez también tiene para elegir si se trata de familiares que comparten con él sitio en "Los Restallones". Son, de hecho, los fundadores de uno de los grupos veteranos en la "folixa" local. Una de las grandes impulsoras fue Gloria Fernández, veterana del arte antroxero. Es la madre de Gustavo y de Fran y Belén Rodríguez, también miembros de la charanga. Fernández tiene cuerda para rato. "Mientras Dios me dé salud aquí seguiré, no me retiro", sentencia la fundadora, que sigue en plena forma. "Aguanta el desfile como una campeona", afirma Conchi Martínez, integrante de la charanga también por vínculo familiar: es esposa de Fran Rodríguez. Gran parte de la charanga se nutre de lazos similares.

Subraya Gloria Fernández que las cosas fluyen de mejor manera cuando impera "la amistad y el compañerismo". "Hay muy buen rollo y buena gente, y eso es lo importante", observa Fernández, que se dedica a bailar porque, dice, lo de tocar los tambores no va con ella. Los resultados para la bailarina también están en segundo plano. "Ganamos unos cuantos años, pero importa más pasarlo bien", declara. En una línea similar se muestra Martínez. "Es una competición muy chula y el nivel de las charangas es muy alto. Se curran mucho la actuación y los disfraces", resalta la "restallona", que ya cuenta los días para subirse al escenario del teatro Jovellanos y deleitar al público.

La experiencia de ediciones anteriores y la fuerza familiar son las grandes armas de la agrupación, que dice querer volver a lo más alto del podio. Pero lo hará "sin agobios", tratando de disfrutar cada momento con sus seres queridos. "Involucramos a todo el mundo y cuando vives el carnaval así, cuesta dejarlo", como recalca Gustavo Martínez.