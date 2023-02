Los vecinos de Castiello, dispuestos a movilizarse tras otro robo en un chalé

El asalto a un chalé en Castiello, situado muy próximo al Llagar de Cabueñes y sucedido en la tarde noche del sábado, ha provocado un profundo malestar entre los vecinos de la parroquia Ya anuncian su intención de movilizarse de nuevo, ante el regreso de los robos a la parroquia en una oleada que, denuncian, se mantiene constante desde finales del año 2021. "Estamos con miedo e inseguros, llevamos mucho tiempo así y no podemos seguir más", denuncian los vecinos, al mismo tiempo que explican que ya han retomado las reuniones para determinar qué medidas tomarán para exigir soluciones. "Nos prometieron cámaras, pero nadie sabe nada de ellas. Prometieron seguridad, pero seguimos como estábamos, no sabemos qué tiene que pasar. Tenemos que hacer algo porque esto no puede ser", cuentan.

El último robo se produjo el pasado sábado en una vivienda, que se encontraba vacía en esos momentos. Los ladrones aprovecharon esa ausencia para entrar. Tras romper el cristal de una ventana accedieron al interior del domicilio, del que sustrajeron dinero y joyas, así como los daños materiales que causaron. "Es el típico modus operandi, vigilan que no estás en casa, y entran por donde pueden, somos una de las parroquias, junto a Somió, más afectadas", lamentan los vecinos. "Estuvimos un par de meses en calma, pero volvemos a empezar con lo mismo, necesitamos que nos hagan caso, el problema es la inseguridad que tenemos; en cualquier momento nos entran en casa y te la desvalijan", añaden. Doble asalto en Ceares También en las últimas horas se produjo el asalto a dos pisos situados en el entorno del parque Dionisio Viña, en el barrio de Ceares. Los asaltantes revolvieron las casas, y ante la ausencia de objetos de valor no se llevaron prácticamente nada, aunque sí aparecieron objetos de un piso en el otro y se llevaron las cerraduras de los mismos.