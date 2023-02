El Balonmano La Calzada: un club familiar y "con arraigo"

El deporte femenino gijonés está de enhorabuena. En especial, el de la zona oeste. El motivo es la medalla de plata de la ciudad concedida al Club Balonmano La Calzada. Un galardón que reivindica el desempeño de una entidad que está haciendo historia a nivel deportivo. No en vano, es el primer equipo asturiano de la disciplina en disputar competición europea. En cuartos de final de la EHF European Cup, las gijonesas deberán tirar de épica para remontar el resultado adverso obtenido ante el Elche Atticgo Balonmano Elche (25-20). Por ilusión no será, como afirma la presidenta, Manuela Fernández, que remarca que "llama mucho la atención" todo el trabajo social que viene desarrollando el club en los últimos años.

Fernández celebra el "crecimiento exponencial" que ha experimentado el Balonmano La Calzada (que compite bajo el nombre de Motive.co Gijón por razones de patrocinio) desde su victoria en la Copa de la Reina en 2018. "Estamos consiguiendo que mucha gente se enganche. Ojalá sigamos en la cresta de la ola", desea la presidenta. Uno de los factores determinantes para entender el dulce momento del club es el trabajo realizado en la cantera. "Se trata de crear un arraigo, que sea algo más familiar y que las niñas y jóvenes se sientan identificadas y quieran estar con nosotras", subraya. "No se puede sostener un proyecto solo con jugadoras de fuera", remarca Manuela Fernández.

Más allá del aspecto deportivo, el club ha potenciado el "compromiso" con las nuevas generaciones. Con "La Calzada Academy", la entidad ofrece formaciones, mediante varias metodologías, a las entrenadoras de las distintas categorías en aras de "prevenir la violencia y crear entornos saludables". Asimismo, con el proyecto "Sin Límites", el club brinda la posibilidad de practicar el balonmano y adentrarse en la disciplina a niños y jóvenes con diversidad funcional a nivel motor o cognitivo. Tomando en consideración que en la ciudad conviven otros clubes con notables resultados deportivos, Fernández piensa que la faceta social tuvo un significativo peso en la medalla de plata que han recibido.

Como asegura Fernández, el premio también sirve para ensalzar la zona oeste, un compendio de barrios "luchadores, asociativos y de sacrificio". "Es lo que llevamos en los genes", asevera Manuela Fernández, que aprovecha la distinción para insistir en la necesidad de construir "el famoso pabellón de la zona oeste". "Aun así, tenemos una vinculación enorme con La Calzada y con sus negocios. Hacemos muchas campañas", comenta.

Como ella misma confiesa, Ana Morán es una de las "novatas" en el organigrama. Entrenadora del equipo juvenil, se muestra "agradecida" por el reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento. "Es motivo de orgullo. No solo por cuestiones deportivas, sino por la labor social que acarrea e intentamos transmitir a la juventud", explica Morán, que encomió la importancia de "formar" a las jugadores en el ámbito personal. "En el deporte no hay diferencias de estatus social o económico", señala la técnica, para el que esta medalla también supone un impulso para que las mujeres "rompan el techo de cristal". Ana Morán tiene claro cuál debe ser la meta del equipo juvenil al que dirige. "El primer objetivo es nutrir al primer equipo. Esa será la victoria más importante", proclama.

De ese equipo juvenil forma parte Lisa Chiagozie, que ya ha logrado debutar con las "mayores". "Estaba nerviosa y a la vez contenta por una oportunidad que me gané a raíz de mi esfuerzo", explica la jugadora, que acumula ocho años en el Balonmano La Calzada. "Me despertó la pasión, venir fue una de las mejores decisiones que he tomado", sostiene Chiagozie, que confía en que el debut con el primer equipo sea el primer partido de muchos. La medalla de plata, cómo no, es un motivo de festejo. "Quienes formamos parte del club sabemos todo lo que se ha esforzado. Ahora toca enseñarlo y disfrutarlo, nos lo merecemos", apunta. "Yo empecé por mi padre, me dijo que me apuntara, probé y me gustó", cuenta Alba Nosti, también de categoría juvenil, que "ha ido evolucionando con los años". Paula Medio, en cambio, es una de las integrantes del equipo cadete. Su afición por este deporte surgió merced a una prueba que se realizó en el colegio. Medio no tuvo dudas en intentarlo. "Poco a poco he ido aprendiendo cosas y mejorando como jugadora y como persona", admite Paula Medio.

Un lustro lleva en la entidad Olaya García, jugadora del equipo infantil, que busca seguir quemando etapas en su formación. "Siempre digo que el balonmano es una de las mejores cosas que me han pasado, mis amistades son gracias a él", revela García, residente en Tremañes. Aunque la ambición por llegar al primer equipo permanece intacta. Olaya García incide en que se centrará en disfrutar del proceso. "Confío en seguir muchos años, estamos muy a gusto aquí", reconoce la joven.

Quienes también ejercen un rol fundamental en el día a día del club son los aficionados. En concreto, los familiares de las jugadores, que sienten como suya una medalla de plata que se entregará el 29 de junio, día de San Pedro. "Hubiese sido mejor la de oro", bromea Manuel Medio, padre de Paula, que reivindica la trascendencia local de la entidad de La Calzada. "Está representando a Gijón en Europa, es un gran escaparate", afirma Medio, que no oculta su orgullo de padre. "El club le ha dado estabilidad. Siempre fue bastante tímida y le ayudó a soltarse", declara.

Susi Rodríguez, madre de las jugadoras Llara y Marina García, valora como muy positivo el galardón para un club "modesto". "Es un impulso para La Calzada", asegura Rodríguez, que pone en liza la relevancia del plano extradeportivo. "Las crías no solo vienen a hacer deporte, sino a ampliar su círculo social", resalta. La curiosidad radica en que Marina compagina su faceta de jugadora con su función de entrenadora del equipo cadete... donde milita su hermana Llara. Un ejemplo más del carácter familiar de un Club Balonmano La Calzada que aspira a llevar el nombre de Gijón por las pistas del continente. Desde ahora, lo hará con una medalla plateada bajo el brazo.