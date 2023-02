Cabueñes graba vídeos con instrucciones para los pacientes que se van a operar

El cirujano Eusebio López-Mosquera llevaba tiempo sintiendo que muchos de sus pacientes, pese a sus explicaciones, no acababan de comprender bien qué les llevaba a pasar por quirófano. Muchos acudían a su consulta nerviosos o no se atrevían a preguntar conceptos médicos por vergüenza. Otros, sobre todo los de edad más avanzada, no le escuchaban bien. Y el médico les veía salir a todos del hospital llevándose doblados trípticos informativos que, sospechaba, pronto terminarían en la basura. Por ello, se le ocurrió hace ahora dos años grabar en vídeo algunas explicaciones sencillas sobre cirugías recurrentes y sus procesos de curas, compinchándose con el resto del servicio. Y hoy, con solo media docena de vídeos realizados, el equipo ha recibido más de 6.000 visualizaciones y estudia con el Sespa la contratación de un equipo profesional de audiovisual para mejorar profesionalizar la iniciativa. "La aceptación ha sido brutal. Parte de un gesto muy sencillo, pero está ayudando a los pacientes a entender mejor su proceso", defiende José Carlos Fernández, jefe del servicio de Cirugía General.

Explica López-Mosquera que su idea era repetir en vídeo algunas pautas para que sus pacientes, más cómodos en casa y junto a sus familiares, pudiesen acceder a las explicaciones que no habían podido comprender del todo en consulta. "Eso era fácil y no nos costaba nada, así que empezamos con vídeos de hernias abdominales, porque operamos unas 350 al año", señala el cirujano. El problema era cómo hacer llegar estas píldoras a los pacientes, y aquí resultó útil una lección que trajo el covid-19: los códigos QR. "Para entonces ya estaban en todos los bares y vimos que nuestros pacientes, o sabían usarlos, o tenían a algún familiar que les podía ayudar. La idea de difundir los vídeos por correos o en DVD’s seguramente hubiese fracasado", valora el médico. Desde entonces, un pequeño recorte de papel sirve para que el enfermos se lleve a casa un videotutorial de sus sanitarios. El hospital ya ha grabado vídeos sobre hernias de pared abdominal y quistes coxígeos, explicando tanto el procedimiento en sí –con fragmentos de cirugías reales grabadas en quirófano– como las pautas de recuperación y curación de heridas. En uno de los vídeos, por ejemplo, se explica que dejar de fumar cuatro semanas antes de la intervención facilitará la cicatrización de la herida quirúrgica. En todos ellos los cirujanos y enfermeras se dirigen directamente al paciente, como si estuviesen en consulta. La idea ha llamado ya la atención del Sespa, que se ha interesado sobre la evolución de un proyecto que podría replicarse en otras áreas sanitarias, y la de la Sociedad Asturiana de Cirujanos (SAC), dos apoyos que han animado al servicio a diversificar la temática de sus vídeos. Están estudiando nuevos tutoriales sobre hemorroides y operaciones de vesícula, entre otros. La iniciativa, además, está siendo supervisada por los profesionales con encuestas rutinarias a los pacientes participantes, y han comprobado que cerca del 80 por ciento por ciento sí ha visto y comprendido los vídeos y todos los han considerado útiles. "A muchos pacientes les podían los nervios y tras 20 minutos de explicaciones en consulta solo se quedaban con que tenían una hernia y que había que operar, pero que conozcan el proceso y lo que tienen que hacer después es clave para su recuperación", defiende López Mosquera. Para que el proyecto avance, sin embargo, los cirujanos recalcan que se necesita un apoyo expreso del Sespa para dotarles de un equipo audiovisual "modesto". "Fuimos aprendiendo, pero los primeros vídeos se nota que son bastante artesanales", reconoce entre risas Fernández. Mientras, el equipo se ha ganado un nuevo aliado, la Federación de Personas Sordas de Asturias, que está ayudando a doblar y traducir en lengua de signos los trabajos ya publicados.