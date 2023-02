Empiezan los equilibrios para Foro y el PP

Foro y el PP encaran la carrera electoral con el objetivo común de desbancar al gobierno local del PSOE e IU de la Alcaldía. Durante todo el mandato, tanto en la primera etapa con Alberto López-Asenjo como en la actual, con Ángela Pumariega en la portavocía municipal, las relaciones entre los populares y el grupo liderado por Jesús Martínez Salvador en el Ayuntamiento han sido buenas, con varias iniciativas plenarias conjuntas, como la semana pasada a cuenta de la iluminación pública (asunto bien distinto ha sido la permanente tensión entre Foro y el presidente local del PP, Pablo González). Aunque siempre dejando claro que son dos formaciones diferentes. Pero ahora, con las urnas a la vuelta de la esquina y combatiendo por el mismo espacio, los choques parecen inevitables. Más todavía tras la propuesta realizada hace unos días por el PP de Diego Canga, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. Ese plan pasaba por elaborar listas conjuntas para las autonómicas, con Foro en el sexto puesto en la circunscripción central; y otra para las municipales de tipo cremallera (un puesto para cada partido), liderada por Carmen Moriyón y con Ángela Pumariega detrás (cada una sería dos años alcaldesa en caso de llegar al poder). Fuentes de Foro en la ciudad calificaron ayer la idea como "un insulto" al entender que supondría, en la práctica, su desaparición por disolución y que en absoluto respeta el actual equilibrio de fuerzas.

Canga incidió ayer, en una entrevista en Onda Cero, en que no ha notado "receptividad por parte de Foro hacia la cooperación que yo sugiero". Y regaló varias pullas a los foristas. "Da la impresión de que quieren convertirse en una especie de PNV asturiano", aseguró, cargando contra el rechazo del partido que preside Moriyón a su propuesta. "Quiero pensar que los electores de Foro no van a aprobar la línea que están sosteniendo hasta ahora sus dirigentes. Tenemos suficiente experiencia en Asturias para ver ir por separado no funciona", indicó el candidato popular al Principado. Y remató: "Algún dirigente de Foro está pensando más en su propio porvenir político que en el interés de sus votantes".

En la misma línea, también intentó Canga ayer establecer puntos de unión entre Foro y el PSOE, dando a entender una fluida relación entre Moriyón y el presidente del Principado, Adrián Barbón. "El PSOE y Foro usan las mismas expresiones para criticar a mi persona", indicó. Los foristas optan de momento por no entrar al trapo y prefieren esperar acontecimientos hasta mayo, conscientes de que puede ser necesaria una entente.

En Gijón, por el momento, también se muestran cautos, dando por hecho que será Foro quien logre un mayor número de concejales en las próximas elecciones municipales. Pero muy probablemente será un número insuficiente para una mayoría absoluta. Conscientes de que los objetivos del PP de Asturias pasan por aglutinar bajo sus siglas a todo el centro derecha, que Foro recuperase la Alcaldía de la mayor ciudad de la región jugaría en contra de los intereses populares. "Si no apoyasen la investidura de Carmen Moriyón tendrían que explicar a sus votantes que dejan la ciudad en manos del PSOE otros cuatro años", reflexionan fuentes foristas.

Esa puerta a un gobierno conjunto la dejó el domingo abierta la candidata del PP a la Alcaldía, Ángela Pumariega, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, en una línea mucho menos beligerante que Canga. Ayer, ahondó en esa idea en varias radios. "Lo que es importante ahora es focalizarnos en que el PP tiene su proyecto propio, pero de cara a las elecciones trabajaremos por ese objetivo para conseguir el mejor resultado posible", subrayó. "Luego habrá que respetar lo que decidan los gijoneses en las urnas, y si queremos quitar al gobierno de coalición de PSOE e IU pues habrá que buscar la mejor fórmula para hacerlo", apuntó Pumariega en Onda Cero. Y prosiguió: "Estos cuatro años he estado a disposición del diálogo. La semana pasada hicimos una propuesta conjunta con Foro por el alumbrado. Veremos después de las elecciones cuáles son las matemáticas de tener que acercarnos a un partido u otro".

En lo que sí coinciden las dos formaciones es en que ya no habrá más intentos por concurrir de forma conjunta a las elecciones y que la reunión de alto nivel de la pasada semana fue la última. Resta saber si el tono bronco crecerá a medida que se acerca mayo. Y no son pocos los que temen una pasada de frenada que luego ponga cuesta arriba cualquier pacto de gobierno en Gijón. O en el resto de Asturias.