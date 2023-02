Los frenazos que bloquean a Emtusa: así es la difícil situación de la empresa municipal de autobuses

Primero fue el covid y luego llegó todo lo demás. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) –una de las tres grandes del Grupo Ayuntamiento– lleva tiempo sumando golpes extraordinarios a una situación ordinaria ya de por sí delicada. La pandemia se llevó de un plumazo a millones de viajeros –muchos de los cuales aún no han vuelto– y la subida de los carburantes golpeó un presupuesto que cada vez necesita más y más transferencias del Consistorio, su socio único. Ahora, son los trabajadores quienes se han plantado para decir que no pueden más, saliendo a la calle para gritar que «no van bien las cosas» en los autobuses municipales. Mañana, a petición de Ciudadanos, comparece en el Pleno el edil socialista José Luis Fernández, en calidad de presidente de la empresa, para explicar qué pasa. Pero los trabajadores y los vecinos no quieren un relato de los hechos, quieren soluciones. No será fácil que las haya para todos los problemas.

El mazazo del covid. El impacto del covid fue duro para todas las empresas pero más para las del transporte público. Duro y largo. Se ha tenido que esperar al miércoles de la semana pasada para que el uso obligatorio de la mascarilla, ya eliminado en casi todos los sitios, desapareciera del transporte. Y obligar a tu clientela a viajar con una mascarilla para evitar contagios no es el mensaje de tranquilidad y seguridad que uno esperaría. El covid fue duro pero Emtusa no paró. Aún se recuerda la imagen de los autobuses de Gijón circulando con las puertas abiertas y el conductor atrapado entre plásticos para dar servicio a quienes no tenían opción de teletrabajo. En aquellos días el viaje era gratuito y la empresa y sus trabajadores, esenciales.

Ocho millones de viajeros perdidos de un plumazo. A 10,9 millones bajó el registro de viajeros de Emtusa en 2020. De un plumazo se perdieron ocho millones de viajeros. Un desplome provocado por la pandemia y jamás visto en los autobuses municipales. El problema es que, entrado 2023, esos viajeros aún no han regresado. El año pasado el cierre se quedó en 15,6 millones. Eso supone un incremento del 21,5% sobre el año 2021 y del 43% sobre 2020 pero aun quedan lejos los 19 millones de media anual previa al covid. Menos viajeros son menos ingresos. Las matemáticas no fallan.

La subida del combustible, otro golpe más. Los ingresos bajan y los gastos suben. El incremento del precio de los combustibles fue un llueve sobre mojado a los problemas de Emtusa. Solo unas cifras para ver la envergadura del problema: para la elaboración del presupuesto de 2022 se calculó el precio del diesel a 0,91 euros el litro para acabar con una media anual de 1,39 y picos de 1,70. Para el presupuesto de 2023 el cálculo de partida se ha fijado en 1,45 euros el litro. Eso son 4 millones de euros a gastar en combustible. En el resto de los precios a pagar por Emtusa también se deja sentir la subida por la inflación.

Cada vez más aportaciones municipales. Beneficios es una palabra que nunca ha estado en el vocabulario de una empresa pública de transportes. Y por tanto tampoco en el de una Emtusa donde el 80% de sus usuarios viajan bonificados. Pero tampoco es normal que los ingresos tarifarios de la empresa estén por debajo del 40%. Los expertos defienden que ese índice de cobertura no debe bajar del 50%. Ante esta situación estructural, y ante cualquier problema sobrevenido, toca mirar para la hucha del Ayuntamiento como socio único de la empresa. El año pasado el Ayuntamiento sumó 3,5 millones en aportaciones extraordinarias tras el desembolso inicial de 11 millones. Este año la propuesta presupuestaria, no aprobada, incluía una aportación ordinaria de 12 millones para un presupuesto de 25,8 millones. Pero estamos a febrero y eso ya está desfasado. Alrededor de 800.000 euros es la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento para pagar la última rebaja del viaje con tarjeta a 38 céntimos. No es descartable que a lo largo del año se pueda necesitar alguna otra transferencia extraordinaria debido a la coyuntura económica.

Billete sencillo, 1,50 euros; con bono, 38 céntimos. El mal momento económico de Emtusa es compartido por todas las empresas públicas de transporte. Es la razón por la que el Estado les hizo aportaciones extraordinarias en los primeros tiempos de la pandemia y financia ahora rebajas del billete para animar a la clientela a subirse a autobuses y trenes. En septiembre el viaje ordinario con bono en Emtusa pasó de 0,75 a 0,53 euros y en enero a 0,38. Hasta julio se mantendrá esta reducción del 50% sobre el precio original en todas las tarjetas y bonos. Sin olvidar que los menores de 17 años viajan gratis. Sí se mantiene el viaje con billete sencillo en 1,50 euros.

Una flota escasa y antigua. Así ve la plantilla de Emtusa la flota de autobuses con que trabajan y que ronda los 80. Pero no solo lo ve así la plantilla. En el informe presentado al consejo de administración con la previsión de gastos e ingresos de 2023 se indica expresamente que «la evolución de la flota de articulados ha llegado a una situación crítica» con 6 vehículos de más de 15 años, 2 de más de 14 y 8 de más de 10. La antigüedad y los millones recorridos conllevan averías, cada vez más. Los problemas económicos de la empresa hacen que la renovación de la flota no siga los ritmos adecuados. En 2022 se compraron seis vehículos y para este año la previsión es poder contar con cuatro nuevos y eléctricos. Pero, ojo, solo si se consiguen fondos europeos para esa adquisición. No hay otra opción.

El plante de los conductores: no más horas extra. ¿Y el personal? La plantilla total ronda los 350 trabajadores de los que 290 son conductores a jornada completa. Desde 2021 hasta ahora se incorporaron 60 conductores y la previsión es abrir en breve la convocatoria para seleccionar a otros sesenta. Pero a la representación sindical las cuentas les siguen sin salir porque las incorporaciones, dicen, han ido a cubrir jubilaciones. La alternativa para dar cobertura a todas las lineas en todos los horarios es tirar de horas extra. Y es precisamente la decisión unánime de dejar de hacer horas extra en sus días de descanso lo que ha motivado que Emtusa haya tenido que reducir servicios estos días por falta de conductores. Desde la gerencia de la empresa se pone otro elemento sobre la mesa para explicar tantas horas extra: el alto nivel de absentismo con un 11,15% el año pasado.

Del convenio a la planificación. Para la empresa el actual conflicto laboral se enmarca dentro de las tensiones de la negociación del convenio colectivo. El personal dice que su protesta tiene mucho más fondo porque supone exigir una Emtusa acorde al discurso de defensa del transporte público que oyen a los políticos del Ayuntamiento. La plantilla pide más personal y más autobuses pero también más recursos económicos y una planificación a medio y largo plazo. Más defensa real del transporte público como eje de una movilidad sostenible.

El polémico plan que cambia todas las líneas. Todo este coctel explota tras la presentación de un proyecto de reforma integral de las líneas de Emtusa a implementar este año. La mayor reforma en los casi 45 años de existencia de la empresa porque lo cambia todo, hasta el nombre de las líneas. No ha gustado a nadie. Y sin entrar en el análisis pormenorizado de cada línea. A los grupos políticos no ha gustado que se presentara a tres meses de unas elecciones que cambiarán el gobierno de la ciudad. A los trabajadores y al movimiento vecinal no gustó que no se contara con ellos antes de hacer esa propuesta. Ahora es cuando tienen opción a presentar sus propuestas. Hoy mismo se reúne la FAV para recoger dudas de todos los barrios de cara a planteárselas a la empresa. La propuesta está abierta a cambios aunque poco podrán afectar a la filosofía del proyecto. Y otro detalle, el estudio incluye una propuesta de transporte a demanda para la zona rural pero que no va más allá de un ejercicio teórico.