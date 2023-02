"Os Brasileiros" no paran en el Antroxu de Gijón

"En ninguna parte del norte de España hay un Carnaval como el de Gijón", comenta Álex Martino, principal responsable del apartado musical en la charanga "Os Brasileiros", en la que nunca falta el ritmo. Su nombre no miente. La influencia de Brasil en la propuesta de la formación es indiscutible y el color amarillo de la vestimenta, una señal inequívoca. "Es la esencia que nos diferencia del resto", asegura Tania García, presidenta de la agrupación, que cuenta con 59 componentes. La puesta a punto la realizan en el colegio Lloréu. La agitación previa al Antroxu ya se palpa en una charanga donde la "folixa" se extiende por varios árboles genealógicos.

Eric Martino, hijo de Álex, no alcanza el año de edad, pero ya vive el Carnaval a tope. "Le probaron el traje el otro día y no se lo quería quitar", señala Mari Cruz Espina, tía de Álex y una de las "antroxeras" con más andanzas a sus espaldas. "Cada vez nos gusta más y estamos más animados", cuenta Espina, que destaca que "Gijón es única gracias a las charangas". Su sobrino no puede estar más de acuerdo. "Si vives el Carnaval dentro de una charanga, es diferente", indica Martino, que remarca el ambiente que se respira entre los integrantes de "Os Brasileiros", octavos en el certamen del año pasado. "Esto es una gran familia. Quedamos para tomar algo y estamos todo el año en comunicación", subraya. Su tío, Daniel Rodríguez, reivindica la importancia de las charangas para transmitir el buen rollo que acompaña al Antroxu. "Animamos mucho las calles, el desfile es la bomba", asevera.

El pequeño Álex Pendones es un marchoso. Lo ratifica su madre, Yoli González. "Él es muy fiestero", afirma González, cuya entrada en la formación fue bastante sencilla. "Un amigo nos animó, aunque no hizo mucha falta", admite. Para ella, el Carnaval gijonés es algo "aparte". Si tiene que destacar los aspectos que le hacen tan especial, apenas titubea. "La convivencia, el ambiente y el colorido", dice. En "Os Brasileiros", de lo último van sobrados. El resultado poco importa. Las ganas de disfrutar son las que no se perdonan. "Venimos a pasarlo bien y a hacer piña", resalta Miguel Pendones, padre de Álex.

Jaime Álvarez, de 12 años, lleva en la charanga "desde que usaba pañales". Le encanta la música. Está viviendo los preparativos del inminente Carnaval "con mucha ilusión y alegría". Los componentes del grupo aprovechan los descansos de los ensayos para hablar de sus cosas y expresar el cariño que se tienen unos a otros. Un tierno beso en la mejilla de Tania García al pequeño Jaime es el fiel reflejo de la familia numerosa que integra "Os Brasileiros", que tiene repartidos a sus miembros por distintos barrios de Gijón y por parte de la geografía asturiana. También los hay de Oviedo o Cervera.

"Conocemos a un montón de gente nueva", sostiene Luis Miguel Parrondo, que elogia la "unidad" que muestra el colectivo. Su hija Zoe asiente, inquieta. La madre de la niña, Fani Castaño, cuenta que el ingreso de la familia en la formación surgió "por mediación del hermano de un amigo". Cualquier contacto vale con tal de disfrutar de la "folixa" con intensidad. Juventud y experiencia, codo con codo. María Isabel Fernández lleva desde 1993 participando en los carnavales. Este año, va a por todas. "Ojalá nos den un buen premio, que siempre presta", indica Fernández, más que contenta con la presencia de tantos niños en una agrupación que encara su participación número 36.

"La gente nueva ha transmitido su energía, muchos no han vivido el Antroxu desde dentro", observa la presidenta Tania García, que ahonda en el mensaje de la diversión prima sobre las ansias de victoria. La esencia brasileña ha calado. "No salimos a competir", incide García, que recalca que los vínculos familiares están por todos lados. "Aquí hay matrimonios con hijos, hermanos, cuñados, tíos y sobrinos...", proclama. Con esa fuerza familiar, "Os Brasileiros" optan a lo máximo, aunque sin perder la perspectiva de que el Antroxu es para disfrutarlo entre familia y amigos.