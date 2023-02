"Cambiaremos de sede este año, la actual se ha quedado pequeña"

Vinculado desde hace años a la Asociación contra el Cáncer, el empresario Miguel Ángel Calero (Madrid, 1952) se mudó a Gijón tras su retiro profesional e intensificó su relación con un grupo en el que siempre había colaborado por los antecedentes de cáncer en su familia. Asume ahora la presidencia de la junta local del grupo en la ciudad, tras la marcha de Carmen Artime, con dos grandes objetivos: ampliar la red de voluntarios y de empresas patrocinadoras y encontrar un nuevo local, más amplio y a pie de calle, para la asociación gijonesa. También espera ampliar la agenda ordinarias de actividades del grupo para incrementar la financiación de la junta y ampliar la cobertura de algunos servicios a nivel local.

–¿Cómo recaló en Gijón?

–Me vine a vivir aquí con mi familia hace ahora unos cuatro años. Somos unos enamorados del norte y yo, por mi trabajo, conozco Asturias desde hace 40 años. Más tarde, Yolanda Calero, la presidenta provincial y prima mía, me explicó que la habían propuesto para ocupar ese puesto y después me propuso ser vocal dentro de su junta. Hasta ese momento ella y yo no estábamos tan en contacto, nos reencontramos aquí. De todas formas, mi vínculo con la asociación viene más de lejos porque, como casi cualquier familia de este país, el cáncer ha sido una cosa que me ha tocado de cerca y estoy muy sensibilizado con esta causa. Todo el año pasado estuve ya como vocal centrando mi trabajo para la asociación en la captación de ayudas mediante la empresa privada, con patrocinios y donaciones, y participé en cualquier acto que se me solicitó como voluntario. En una asociación como esta siempre eres un voluntario más.

–¿Y el paso ahora como presidente?

–Surgió también de golpe. Se nos comunicó que la anterior presidenta dejaría el cargo en diciembre y la presidenta provincial me propuso dar el paso. Lo reflexioné un poco, porque yo sé que esto lleva mucho tiempo y tenía que consultarlo, principalmente, con mi esposa. Es que nos habíamos venido a Gijón por jubilación... (ríe). Pero ella, como lleva haciendo los 46 años que llevamos casados, me animó a decir que sí. Se hizo oficial a principios de mes.

–¿Qué retos se plantea ahora?

–Me gustaría rebajar las cifras de diagnósticos tan disparadas en 2022. Fueron 7.688 y eso es una locura, una media de 21 casos al día. Eso nos indica que tenemos que trabajar en el diagnóstico precoz y en la prevención para reducir las cifras totales y llegar al objetivo del 70 por ciento de tasa de supervivencia que nos hemos propuesto de aquí a 2030. Mi reto más inminente va ser coordinar todo lo que se me viene encima y que en parte desconocía, como la labor que desarrolla el personal que está en plantilla en la asociación, el psicólogo, la trabajadora social y la logopeda, para ver si hay algún margen de mejora. También quiero estar muy en contacto con el resto de juntas locales para unificar criterios y ponernos a visitar empresas cuanto antes. Ya tengo prácticamente formada la junta.

–¿Busca más apoyos?

–Creo que es necesario que se nos vea más en los sitios y que podemos llegar a más rincones.

–Con la pandemia, la asociación no pudo celebrar sus galas y torneos solidarios. ¿Se ha estabilizado el grupo a nivel financiero?

–El golpe de la pandemia ha sido con el voluntariado. Hemos pasado de, aproximadamente, de unos 140 a unos 100. Ahora hay que impulsar una labor importante de captación de nuevos voluntarios. No tienen que tener un perfil concreto, solo que sean personas con tiempo libro y ganas de colaborar. Tenemos las puertas abiertas. Otro cambio reciente ha sido que hemos crecido considerablemente. Ahora somos 4.578 socios y hace unos años eran algo más de 2.000.

–¿Cómo se avecina el año?

–Las actividades conocidas de torneos, la Feria de Muestras, la marcha y el concierto solidario de Navidad, todo eso, está ya en marcha. Ahora vamos a intentar gestionar alguna cosa nueva para ampliar la agenda de actividad los máximo posible. Estamos en ello.

–¿Cómo ve la actual sede?

–Se ha quedado un poco pequeña porque queremos tener fisioterapia y algún ampliar algún otro servicio para poder atender a más personas y con más frecuencia. El local, además, está en una entreplanta, y creo que lo mejor es que estuviésemos a pie de calle. Nos deberíamos mudar.

–¿Cuándo?

–A lo largo de este año, esperamos. El cambio de sede está decidido y ya hemos visto algún local. La idea es pasar a uno de algo más de 300 metros cuadrados y a pie de calle.