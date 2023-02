Un gallego prendado de la ciencia y de Gijón

Francisco Vizoso no tenía ningún referente familiar en la medicina, pero sí a su padre, Ángel Vizoso, un obrero del sector naval que siempre había querido ser facultativo y le inculcó su vocación frustrada. Este coruñés ha desarrollado toda su carrera en el Hospital de Jove y ahora recibe "abrumado" el reconocimiento de ser hijo adoptivo de Gijón, aunque con "la responsabilidad" de cumplir con "una ciudad mágica". El cirujano lleva 23 años en el principal centro sanitario de la zona oeste y lidera su unidad de investigación. Desde ella, ha revolucionado el campo de la medicina por sus estudios relacionados con las células madre uterinas y su capacidad regenerativa.

Vizoso cursó la residencia en Cirugía General y Aparato Digestivo en el antiguo Hospital General de Asturias por la "muy buena reputación" de la sanidad asturiana. Para el investigador, ser cirujano es "un privilegio". "De la medicina, siempre me interesó el lado humano. Creo que siempre me involucré mucho en la vida de los pacientes y ahora, desde la investigación, también puedo ayudar a muchas personas", asegura. La implicación con esos pacientes dio sus frutos muchos años después, con la creación de la Fundación para la Investigación con Células Madre Uterinas (Ficemu) hace ahora más de una década. "Hicimos una fiesta en mi casa en Galicia con los primeros apoyos y de repente me di cuenta de que estaba rodeado de personas que había operado yo", relata.

Al Hospital de Jove, el médico llegó en 1990 por recomendación del Hospital General. Bromea con que igual fue la manera que tuvieron los médicos ovetenses de "deshacerse" de un joven que había sido elegido representante del resto de residentes y que llegó a llevar a la jefatura a juicio para exigir tiempos de descanso tras las guardias. "En Jove se me apoyó mucho y, lo más importante, me dieron mucha libertad desde el primer día", cuenta. Esa libertad incluyó que, después de la jornada ordinaria, empezó a quedarse por las tardes en el complejo para investigar por su cuenta, "liando" a otros compañeros para hacer lo mismo. Ese primer grupo, transformado después en unidad, cuenta hoy con una patente internacional para la aplicación terapéutica de las células madre uterinas.

La base de la investigación de Vizoso pivota, a grandes rasgos, sobre dos líneas: el cáncer de mama y las células madre uterinas. Lo primero fue el origen y lo segundo marca el futuro. Sobre el origen explica: "Cuando sostienes en la mano un tumor por cáncer de mama, más de la mitad del peso no son por células cancerosas, sino por células inflamatorias que las rodean". Y estas células inflamatorias en el entorno del tumor –el denominado estroma–, a veces, se vuelven "mercenarias" y, en vez de combatir al cáncer, lo "alimentan". Vizoso y su equipo demostraron que analizar este estroma servía como marcador de tumores agresivos. Fue el primer gran salto de Jove. La misma técnica se aplicó ya al cáncer de estómago, colon y de ovarios, entre otros.

Sobre las células madre mesenquimales del cuello del útero, Vizoso bromea: "No sé muy bien si las encontramos nosotros a ellas o ellas a nosotros". El caso es que Jove las encontró y vio que tenía propiedades regenerativas mucho más potentes que las células madres que normalmente se cultivan, procedentes de la grasa. Y dieron un paso más: el llamado secretoma. Porque la terapia celular, aunque revolucionaria, no está logrando los objetivos que se esperaban: la mayoría de células se mueren en una semana. Jove, sin embargo, cultivó estas células en laboratorio en un "caldo de cultivo" que las alimentaba y comprobaron que éstas, a su vez, segregan "un cóctel de sustancias muy beneficiosas" y con las mismas propiedades regenerativas. Este fue el segundo gran salto, el más importante, y su eficiencia se está probando ya en fase preclínica para tratar el ojo seco. El potencial real de este descubrimiento aún está por descubrir.

Como gijonés adoptivo, Vizoso es un asiduo paseante en sus ratos libres por el parque de Isabel la Católica. "Voy bastante para meditar y paso mucho por el monumento al doctor Fleming. ¡Cómo de agradecidos serán los gijoneses que le han dedicado un monumento a un médico!", cuenta. La senda del Piles, el entorno del Chas y los bajos de El Molinón –punto estratégico para su ocio porque hay una pulpería– son otros espacios de paseo habitual. Pero lo normal es que en los fines de semana se vuelva a su Maniños natal, cerca de Ferrol, donde está cultivando una afición ya casi profesional en torno a las camelias. Y, hasta hace unos años, le dio por la caña de pescar, un pasatiempo que le inculcó un paciente: "Siempre digo que hice la especialidad de medicina por Manuel García Morán y luego la especialidad de pesca de calamares con Ángel Badiola". Este paciente, fallecido hace unos años, le dejó en herencia la barca. Él está a la espera de que se cree el prometido museo de pesca de Candás.

Ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad tiene aún emocionado al gallego. "Según lo voy procesando, se acrecienta en mí la idea de que es más una responsabilidad que un reconocimiento, pero es un honor de una ciudad a la que tengo el honor de servir. Tengo un gran concepto de Gijón y de su gente y ahora me siento obligado a estar a la altura", asegura, aunque al segundo rectifica y añade: "Es que son muchos sentimientos, pero en realidad siento que no es algo se me concede a mí personalmente sino a Jove como plataforma. Gracias a los compañeros yo puedo seguir investigando, y nunca lo hago solo". Vizoso es, desde el año pasado, patrono de honor del Foro Jovellanos y fue "Gijonés ejemplar" del grupo hostelero Costa Verde en 2012: "Es otra cosa que me gusta de Gijón, su hostelería. Son como duendes mágicos, ¿no? Si tienes un mal día, vas a un bar y te dan conversación. No sé, siempre que digo estas cosas parece que estoy hablando de magia, pero solo intento hablar de Gijón".