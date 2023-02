Los vecinos ven "una dejadez más" con la zona rural el retraso en instalar cámaras

La demora en solicitar la instalación de cámaras de seguridad en puntos claves de la zona rural y urbana para prevenir robos (el Ayuntamiento está terminando de redactar una memoria técnica de cada uno de los aparatos, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA) ha sido visto por los vecinos, especialmente los de las parroquias más afectadas por los asaltos, como "otra dejadez más con la zona rural". "Hay cero interés desde el Ayuntamiento con nosotros. Deben saber cómo se tiene que hacer y gestionar estas cosas, así que nos están dando largas para nada", señaló ayer Miguel Llanos, presidente de la federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes", que solicitará una reunión con el concejal del ramo, José Ramón Tuero, para conocer el estado de la tramitación.

El compromiso del Ayuntamiento, con el apoyo de la Delegación de Gobierno, llegó el pasado mes de diciembre después de convocarse en Gijón la Junta Local de Seguridad. En semanas siguientes se instó a la Guardia Civil y Policía Nacional para que les indicasen cuáles serían los mejores puntos para instalar cámaras de seguridad que sirvieran de manera disuasoria y que, además, facilitasen las investigaciones de los agentes en caso de hecho delictivo. Así, a mediados de enero se remitió toda la documentación exigida, pero luego se indicó al Ayuntamiento que faltaba una memoria técnica que justificase cada cámara antes de que la Comisión de Garantías de Videovigilancia examinase la petición.

Para los vecinos de Castiello no es una sorpresa la demora, pues recuerdan que ya en marzo del año pasado solicitaron poner cámaras en la zona "y hasta septiembre no nos contestaron". "Empezaron con que si depende de tráfico, luego si de Seguridad Ciudadana y, al final que no tenían competencias. Volvimos a intentarlo en noviembre, y luego fue cuando lo dijeron, pero seguimos igual. Son cosas que no se entienden", reflexionaba ayer José María Rubiera, presidente de la asociación de vecinos de Castiello, que llegaron incluso a movilizarse en varios ocasiones a finales del pasado año ante la última oleada de robos en la zona.

En Castiello exigen ahora celeridad al Ayuntamiento, después de que el pasado fin de semana volvieran a sufrir un caso de asalto a una vivienda que se está investigando. Además, expone Rubiera, no entiende la dilación con esas cámaras de seguridad y la "rapidez" en otras zonas. "En la carretera que pasa por ahí por la Laboral (en la avenida del Jardín Botánico) pusieron unos radares con cámaras para vigilarlos, ahí no tuvieron tanto problema y fueron muy rápido", espetó Rubiera.

En la misma línea se manifestó ayer José Luis Pérez, presidente de la asociación de vecinos de Santurio. "¿Para poner cámaras en semáforos y radares, como en el Botánico, para eso hicieron tanto estudio? ¿O lo ponen de hoy para mañana porque interesa? Es triste que llevemos tiempo pidiéndolo, que vuelven los robos y que ahora digan que esto tarda", lamentó.

La demora en la instalación de cámaras fue objeto de debate ayer por la mañana en la comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente tras la pregunta registrada por Foro Asturias para saber los trámites ya realizados por el gobierno local. A juicio del portavoz, Jesús Martínez Salvador, "Ayuntamiento, por un lado, y Delegación de Gobierno, por el otro, funcionan a ritmo caribeño a la hora de cumplir los compromisos con los vecinos de Gijón. Si bien el gobierno local se comprometió a solicitar la autorización de instalación de videocámaras a la Delegación el 19 de diciembre, no lo hizo de manera oficial hasta el 12 de enero. Y no recibió respuesta hasta hace escasos días".

La demora, vaticinan los foristas, podría dilatarse aún más, pues la elaboración de ese informe técnico para decidir la tipología, el número y la ubicación de las cámaras requiere "un informe que se va a subcontratar y no está ni en licitación". "Aún quedan muchos meses hasta que se logren instalar las cámaras de videovigilancia que los vecinos piden ante los robos sufridos en la zona rural. Mientras tanto, dos cámaras instaladas recientemente vigilan el radar de la avenida del Jardín Botánico. Este gobierno no sólo no cumple, si no que parece que hasta provoca a la zona rural, que se encuentra maltratada sistemáticamente", reprochó Martínez Salvador.

Partida presupuestaria

A las críticas se sumaron también desde el PP por "la nueva chapuza" del gobierno local. "Una vez más se ha mostrado incapaz de cumplir los mínimos requisitos de procedimiento exigidos para poner en marcha cualquier medida, ha supuesto un nuevo agravio para la zona rural, la gran abandonada en este mandato de la coalición PSOE e IU. No solo son sectarios, sino que se muestran incapaces para gestionar el interés general. Su manera de gobernar se resume muy fácilmente: peor, imposible", criticó Ángeles Fernández-Ahúja, que llevará a la Comisión de Hacienda una pregunta para saber si está prevista una modificación presupuestaria que sufrague el coste de las cámaras.