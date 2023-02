La Banda Sinfónica de Gijón se hace escuchar: "Estamos estancados"

"Nos hacía falta ver un público entregado, que respondira", asegura Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Musical Villa de Gijón, entidad de la que depende la actividad de la Banda Sinfónica, que el pasado sábado ofreció un concierto de Antroxu que fue un auténtico éxito. Se celebró en el Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur. "Verlo lleno fue una satisfacción increíble", confiesa Martín, que reivindica el dulce momento artístico que vive la agrupación, que cuenta con alrededor de 30 miembros. No es una cifra estable, pues depende en gran medida de la programación. "Hemos conseguido reunir a un grupo de músicos que tienen el mejor nivel desde que estoy aquí, con gente muy preparada, con ambición y mente abierta", explica el presidente.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce porque la entidad acumula muchos meses con dificultades económicas derivadas del retraso en el pago de la subvención municipal. "Tardamos muchísimo en cobrar y no es que se haga cuesta arriba, se hace imposible", señala Miguel Ángel Martín. Ante esta situación, se vio en la obligación de solicitar un anticipo bancario. "No había más remedio", admite un Martín que menciona el "sabor agridulce" que le produce esta coyuntura. En una línea similar se muestra Xulián Suárez, que toca el clarinete en la Banda Sinfónica y también ejerce labores directivas. "Artísticamente vamos hacia arriba pero económicamente estamos estancados", subraya el músico, que no pone pega alguna en venir dos días a la semana desde Oviedo a ensayar a los locales "René de Coupaud", en el antiguo colegio Manuel Medina, situado en el barrio de Roces. "Lo hago encantado", incide.

Parte del buen momento a nivel musical que atraviesa la formación sinfónica, en la que se tocan instrumentos como flautas, oboes, saxofones o trompetas, se debe al trabajo de su director, Iván Arboleya. "Nos lleva en volandas y nos empuja, tiene mucha experiencia y exprime al máximo a los músicos", sostiene Miguel Ángel Martín, que ensalza que la actividad no se limita a ofrecer conciertos, sino también a potenciar los proyectos con las escuelas. "Tenemos muchas ramificaciones que enriquecen la labor que lleva haciendo la banda desde hace más de 160 años", asegura.

"Queremos hacer de la Banda Sinfónica una oportunidad laboral", remarca Martín, que insiste en la relevancia de la formación. "Hay que meterle caña en Gijón y Asturias, que cada vez hay menos músicos y tenemos que darle visibilidad", afirma el presidente de la Asociación Musical Villa de Gijón, que resalta que la entidad necesita una "estabilidad económica" para desarrollar con normalidad su actividad artística. "Cuando la banda se mueve, lleva un gasto bastante importante", comenta Martín. Esta incertidumbre trastoca los planes a corto y medio plazo de la formación gijonesa. "Si llaman a Xulián de la OSPA no le voy a decir que no se vaya", afirma el presidente. "La plantilla fluctúa a lo largo del año", dice.

A pesar de los continuos "escollos" que enfrenta la Banda Sinfónica, esta no se detendrá en su misión de llevar a la música a todos los rincones de la ciudad. " No paramos de recorrer todos los centros municipales, siempre con muy buena respuesta del público", apunta Xulián Suárez, que indica que el recital del pasado fin de semana en Pumarín-Gijón Sur "superó todas las expectativas". En la Asociación confían en que las elecciones faciliten una solución para el colectivo. "La Banda no tiene connotación política, nuestro partido es la música", asevera Miguel Ángel Martín. Suárez coincide, reivindicando que la agrupación no parará de tocar. "Somos patrimonio de los gijoneses y queremos seguir siéndolo", sentencia.