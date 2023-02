Comedia a ladridos en el Jovellanos: Higiénico Papel estrena "Guau"

Aunque había un primer pase íntimo en Espacio Escénico El Huerto, la nueva producción de humor -el registro en que más cómodo se encuentra- de “Higiénico Papel Teatro” se estrenará hoy jueves en el teatro Jovellanos (20.30 horas). Comedia pura y dura, a ladridos, es la propuesta que acerca Laura Iglesia, la directora, en la obra “Guau”. “Hay un humor a medio camino entre “Tricicle”, José Mota y “Martes y Trece”, explica, antes de añadir: “Es un espectáculo que es un poco un divertimento, en el que recogemos como si fuera un muestrario de anécdotas y cosas que se dan entre perros y los humanos”.

Carlos Mesa, Carlos Dávila y Roca Suárez forman el reparto de una obra en el que se muestran esas relaciones entre humanos y animales, y en la que todos ellos se ponen en ambos papeles. “Es muy divertido esa transición. Hay una parte de teatro físico, gestual, en el que ellos de repente pasan por ejemplo de ser un hombre de negocios, antipático y serio al que no le gustan los perros, para después en la escena siguiente pasar a representar un caniche”, detalla Laura Iglesia. “Es un lujo contar con los tres, porque son divertidísimos, manejan muchos registros, cantan, bailan, hacer humor gestual, y son muy divertidos y creativos”, añade.

El motivo por el que se decidió a hacer un espectáculo teatral en el que los perros fueran protagonistas le llegó por su situación personal. “Me encantan los perros desde pequeña, toda la vida viví con ellos. Tuve unos años en los que no pude, y ahora vuelvo a tenerlo. Los perrinos te dan una calidad de compañía, afecto, amor y buenos sentimientos, que no tiene precio”, comenta Laura Iglesia, que añade después, entre risas: “Es increíble ese vínculo tan enorme que puedes tener, es que hay gente que quiere muchas veces más al perro que la familia”. Y también apunta en esa línea, con un tono ya más serio: “Los perros te hacen una compañía indescriptible, te dan amor y te reciben con unos mimos y cariño únicos. Las relaciones con los perros no se degastan, eso es un puntazo tremendo”.

El espectáculo cuenta también con una parte más audiovisual, elaborada por Álvaro Amas, en la que aparece una serie de vídeos de perros de algunos amigos y conocidos de los componentes de la obra. “Tenemos unos planos muy bonitos y guapos, de perrinos de amigos y cercanos”, detalla Laura Iglesia.