El gobierno busca salvar la ordenanza de Movilidad en Gijón: recurso en el Supremo e informes económicos nuevos

El gobierno no está dispuesto a dar por perdida la batalla de la ordenanza de Movilidad. Por mucho que la oposición de centro derecha le pida no hacerlo, el gobierno recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaraba nula la ordenanza. Pero no sólo. Ya que la sentencia basa su decisión en una memoria económica que consideran insuficiente, el gobierno ha decidido ponerse ya a hacer las cuentas. Así lo anunciaba ayer el edil de Movilidad, Aurelio Martín, en un Pleno donde el asunto fue presentado, en iniciativas separadas, por el edil forista Pelayo Barcia y la popular Ángeles Fernández-Ahúja. Foro y PP fueron quienes llevaron la ordenanza a los tribunales.

El plan es ponerse ya, en base a lo que pide el real decreto de diciembre del año pasado sobre regulación de zonas de bajas emisiones, a hacer los informes económicos referidos a las dos zonas de bajas emisiones que hay pensadas para Gijón –La Calzada y el Centro– pero ampliando esos informes a otras medidas que puedan estar incluidas en el articulado de la ordenanza. Así que cuando el Supremo decida, que puede tardar hasta dos años, y si decide no dar la razón al Ayuntamiento, el asunto ya estaría solventado por esta otra vía. La ley establece que las zonas de bajas emisiones deben empezar a fijarse este mismo año. Todas las claves de la polémica ordenanza de Gijón tumbada: mucho más que el enredo de las etiquetas de los coches Para animar más el debate el edil soltó al aire, sin dar más explicaciones, que en unos días les iba a ofrecer a los grupos políticos una propuesta para «avanzar en el diálogo y el consenso». Si es que se puede avanzar en ambos sentidos en algo que tenga que ver con la movilidad, el frente de batalla de este mandato. «No tenga la cara de decir que la sentencia dice que la ordenanza está bien. No dice bien ni mal», explicó el forista Barcia recordando que el fallo judicial se queda en el primero de los motivos del recurso: la falta de informe económico. «Da vergüenza tener que exigirle a un gobierno, un día sí y otro también, que no se puede vulnerar la ley», fue la respuesta de la popular Ahúja, abogada de profesión.