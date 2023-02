La reforma de las líneas del autobús público en Gijón se frena para recoger "sugerencias" ciudadanas

La reforma de la red de autobuses de Emtusa no se llevará a cabo sin haber cerrado antes un ronda de consultas con la plantilla de la empresa y el movimiento vecinal. El actual plan, presentado hace unas semanas, queda por lo tanto abierto a incorporar sugerencias que procedan de ese proceso participativo. Sugerencias que se consideren "adecuadas", matizó en varias ocasiones este martes el edil socialista y presidente de Emtusa, José Luis Fernández, que tuvo un protagonismo especial en la sesión del Pleno municipal, donde la situación de la empresa fue motivo de varias iniciativas. En el salón, y en pie cada vez que hablaba su presidente, una representación del comité.

La empresa vive desde hace días un conflicto laboral, enmarcado en la negociación del convenio colectivo, con los conductores negándose a hacer horas extraordinarias, lo que ha obligado a reajustar a la baja parte de los servicios de las grandes líneas. Además de mejoras en sus condiciones laborales, piden para Emtusa un plan de viabilidad, más personal y la ampliación y renovación de la flota. Que no se contara con ellos para hacer el estudio de cambio de líneas también es motivo de críticas. Fue la guinda que colmó el vaso. Sobre todo, al ver que es un plan que habla de cómo reorganizar lo que hay, no de ampliarlo.

La iniciativa del concejal Pelayo Barcia, de Foro, de generar este proceso participativo en torno al diseño de la red de líneas de Emtusa –y de buscar un acuerdo con los trabajadores en la negociación del convenio– salió adelante por unanimidad de la Corporación. "Vamos a apoyarlo porque todo lo que se nos pide ya está en marcha", indicó Fernández en nombre del gobierno. El mismo Fernández y el mismo gobierno a cuya mala gestión achacaron todos los partidos de la oposición la crítica situación que denuncian los trabajadores.

No lo ve así el edil socialista y así lo explicó en su posterior comparecencia, que tuvo lugar a petición de Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos. "En este mandato hemos, tenido una pandemia y una crisis por una guerra. En 2020, íbamos batiendo récords históricos y si no hubiera sido por el covid hubiera sido el mejor año de la empresa, pero al final perdimos ocho millones de viajeros", explicó Fernández como inicio de su relato. Una pérdida del 42% de viajeros y una subida del 57% del precio de los carburantes. "¿De verdad creen que la situación actual es por mala gestión?", preguntó en voz alta antes de ofrecer más datos. Unos económicos: 6,5 millones en aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento en 2021 y 2022 a Emtusa y los 800.000 euros que hay que asumir ahora por la rebaja del billete a 38 céntimos.

Y otros sobre una plantilla que "en la que febrero de 2021 se contrataron 60 conductores, en el mayor proceso selectivo de la historia, y ahora hay 295 conductores, un 12% más que en 2019". El plan es que este mismo mes salga una convocatoria para otras 60 plazas. Eso sí, no se olvidó de recordar el presidente de Emtusa que se hizo un esfuerzo para, durante el covid, no llevar al personal a un ERTE y que uno de los males de la empresa es un absentismo superior al 11%.

A lo largo de sus intervenciones Fernández también dio cuenta de dos temas que preocupan a los conductores: las horas extraordinarias y la instalación pendiente de los aseos en cabeceras. "Dobles se hicieron toda la vida y de manera voluntaria, algo que beneficiaba a las dos partes. Ahora se deja de hacerlas como medida de presión en la negociación, no lo critico", indicó el edil sobre el primer asunto. Y sobre el segundo concretó que se está pendiente de las acometidas de la red de la EMA que, en marzo se concretarán en las ubicaciones de Porceyo, Cerillero, Roces y Carlos Max. La suma de baños y acometidas eleva a 330.000 euros el coste de esta medida. Otro mensaje a los trabajadores, en este caso sobre la negociación del convenio donde, entre otras cosas, se piden más días de libre disposición: "Soy honesto, no ofrezco de lo que no dispongo". Para José Luis Fernández, "todos esto refleja un compromiso sin fisuras de este gobierno con Emtusa y acusó a comité de empresa y oposición de "utilizarse mutuamente, unos por el convenio y otros para atacar al gobierno".

Aún tuvo Fernández una tercera ocasión de hablar de Emtusa. Para aceptar un ruego de Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, que incidía en la necesidad de ese proceso de participación para definir las nuevas rutas de Emtusa. El ruego incorporaba también la petición de un informe comparativo, barrio a barrio, de la situación actual y la propuesta de renovación de líneas y de una campaña informativa para presentar las nuevas rutas a los usuarios. "Le digo que sí porque todo está en marcha ya", volvió a reiterar José Luis Fernández.