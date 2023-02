El renovado grado de Turismo buscará la especialización de los estudiantes

Las exigencias de un sector cambiante como es el turismo no son ajenas a la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencia Sociales "Jovellanos". Tal y como anunció hace meses, la dirección del centro abordará una renovación ambiciosa del plan de estudios en el grado de la especialidad, una oferta académica que lleva más de diez años sin actualizarse y ahora debe "adaptarse a la realidad del sector", según explica el decano del centro, Levi Pérez Carcedo. "El turismo es muy dinámico. Y más aún si tenemos en cuenta la introducción de las Nuevas Tecnologías y los cambios en los servicios a raíz de la pandemia", desgrana el docente. Confía en lanzar un programa renovado para el curso 2024-25 porque antes, según apunta, "es muy precipitado en cuanto a plazos".

Esa necesidad de modernización obtuvo un consenso absoluto entre los participantes en la conferencia de decanos, celebrada hace unos días en Málaga y que contó con más de cuarenta instituciones universitarias representadas de toda España en las que se imparte el grado en Turismo. En ella se acordó remar todos en una misma dirección para otorgar coherencia a estos estudios en su renovación. Eso sí, de una forma no vinculante. "Optamos por una reforma lo más consensuada posible", explica el decano. Lo planteado en la reunión es que haya dos bloques. Uno que aborde ciertos conocimientos básicos e indispensables para cualquier estudiante del grado. "No van a ser las mismas asignaturas en todas las universidades, pero sí una materia común", adelanta Pérez Carcedo. El segundo bloque tiene más miga. Habrá una mayor libertad con la idea de que cada universidad busque un nicho para su especialización. Una decisión que aún no se ha tomado en el caso de la Facultad Jovellanos. "Hay varias alternativas que manejamos. Marketing turístico, ecoturismo, gestión pública del turismo, turismo de naturaleza y sostenible", enumera el decano. Más allá de esa decisión pendiente, Pérez Carcedo advierte de que aún queda camino por recorrer para esta renovación del plan de estudios. Lo primero, está pendiente una reunión con el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias Blanco, para transmitir la propuesta de la Facultad. A partir de ahí, toca afrontar un cauce administrativo "largo y denso" porque las modificaciones de un título deben pasar por la Junta de la Facultad, el Consejo de Gobierno de la Universidad y la agencia nacional Aneca. "Son muchos trámites", detalla. La idea es que pueda estar listo para empezar a impartirse en el curso 2024-25.