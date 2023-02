La sardina del Antroxu de Gijón: «Con la última resaca acabé en Inglaterra, ahora igual aparezco en Finlandia»

Isardina Windsurf llega a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón recién salida del Cantábrico, con aires y acento «british», enfundada en una chaqueta naranja a juego con una pamela y acompañada de sus fieles escuderos, la detective Gelita Flecha y el guardia real William Beefeater. Habla por los codos y por las agallas. Confía en no acabar el Antroxu asada. Las perspectivas no son buenas. Anda escamada.

–¿De dónde le viene el nombre?

–Me lo puso mi madre, que en paz descanse. Vivía en Gijón antes de marchar a Inglaterra y daba clases en la Universidad Popular de Windsurf. Una mañana de enero estaba tranquilamente en la playa de San Lorenzo, la mar estaba revuelta y una ola me metió para dentro. Cuando recuperé la consciencia, me sacaron en unas redes a la superficie... ¡y era la reina de Inglaterra! Me contrató para ser profesora de windsurf de la familia real. Allí cogí el acento.

–O sea, acaba de llegar.

–Sí. Una vez que la reina falleció, pude volver a mi tierrina. Soy de la Isla de la Tortuga, nací aquí. Echaba de menos mi chalé.

–Va muy bien acompañada.

–Gelita Flecha es mi detective privada, tiene una lupa aunque no funciona. William Beefeater es mi guardia real. Me cuida, prueba la comida antes que yo para que no me envenenen. Son mis brazos y mis piernas.

–Es decir, en Gijón se siente como pez en el agua.

–Estoy viviendo días muy buenos. Nos acompaña el sol, parece verano. Hemos tenido la oportunidad de ir al colegio Pumarín, los críos fueron encantadores. Estoy deseando ver a más gente y que ya se sienta el Antroxu.

–¿No intentaron darle un bocado?

–La verdad que quiere mucho a los niños y a los mayores. Todos tenemos un niño escondido que sacamos por el Antroxu.

–Dele ánimos a las charangas. En nada, están concursando en el Jovellanos.

–Son protagonistas. Tienen una creatividad desbordante, no solo con los trajes. También con las coreografías, las letras, las músicas... No es tontería subirse al teatro Jovellanos.

–Se comenta que le encanta la comida de aquí... ¿Cierto?

–Sí. Cuando yo vivía en Inglaterra, todos los años mi madre me enviaba un tupper con frixuelos y menús «antroxeros».

–¿Por qué el Antroxu de Gijón es diferente?

–Por la ilusión de la gente. No es solo salir a la calle y disfrazarse. Es todo un evento desde semanas antes, ya se nota en las calles. El Antroxu es un estado de ánimo.

(Interviene Gelita). Es alegría, ilusión, felicidad...

–¿Irá de comadres?

–Tenemos una agenda apretadísima, ¿verdad, Gelita? Iremos de comadres y luego, el viernes, el pregón, a Pelayo... Con la última resaca que pillé marché para Inglaterra. El viernes igual aparezco en Finlandia o sabe Dios dónde. Me tienen que controlar.

–¡Por fin un Antroxu con máscara y sin mascarilla!

–A ver si recuperamos la normalidad de hace tres años. Todavía faltaba el último «clic» y este año lo vamos a conseguir. Volveremos a cómo eran las cosas: la tradición, los concursos, los desfiles...

(Interviene Gelita de nuevo). La gente está con unas ganas de fiesta que no puede más.

–El cartel de esta edición, «No más lágrimas», viene como anillo al dedo.

–La gente estaba llorando por las esquinas, eso no puede ser. El cartel es muy acertado. «No more tears», para mi audiencia británica.

–¿A qué viene eso de ir de naranja?

–Hay que dar alegría. Azul cielo, azul mar, el naranja representando el horizonte cuando se pone el sol... Alegría pura, lo que soy yo. Tengo especialistas profesionales que me ayudan con el estilismo. Nos visten muy bien a todos.

(Interviene William). Lo lleva todo grabado. Yo voy de rojo y blanco, como el Sporting.

–Dígale algo a los gijoneses que están preparando el disfraz.

–Pues les diré que disfruten muchísimo. Que se disfracen, que salgan mucho de casa, que disfruten con los pequeños y con los mayores. La ciudad tiene muchísimo para ofrecer y hay gente muy talentosa en ella. Que salgan... ¡y que me saluden si me ven por la calle!