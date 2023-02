Floro apoya que continúe el torneo de la ATP

Los número tres y cuatro de la candidatura del PSOE para las próximas elecciones municipales de Gijón y miembros de la ejecutiva local socialista, Constantino Vaquero y Carmen Eva Pérez, respectivamente, defendieron ayer la búsqueda de un "consenso amplio" para la reforma del paseo del Muro. Y apuntaron que la opción viable a corto plazo es que esa reforma incluya el doble sentido de circulación, con el matiz de que uno de los carriles pueda ser reversible para que, en momentos puntuales, el paseo tenga dos carriles en un mismo sentido. El tráfico, añaden, debe ir en superficie. "El PSOE, como partido de gobierno que es, siempre hace propuestas viables, realizables, lejos de la demagogia que emplea la derecha cuando nos hablan de túneles, de pasarelas, de puentes que ellos mismos habían desechado con anterioridad", señaló Vaquero.

"La actuación creemos que debe partir de un consenso amplio que posibilite como primera medida la modificación del Plan Especial de 2004, teniendo siempre presente como criterio rector que tenemos que tender hacia ese objetivo final que es la peatonalización total, pero partiendo de la base de que eso hoy por hoy no es posible, y que constituye en todo caso un objetivo a largo plazo", dijo Vaquero, que vinculó a la previsión de medidas hasta 2031 en el Plan de Movilidad. Respecto a la flexibilidad para el Muro indicó que se puede aplicar "atendiendo a las necesidades de la ciudad". "Si en un momento dado se necesitan habilitar los dos carriles en un sentido, por ejemplo un día de Feria que hay que desaguar el tráfico por ahí, se puede usar esa plataforma de la manera que más convenga", aseveró.

El PSOE enmarcó su propuesta para el Muro dentro de lo que denomina "Plan Costa", que será "una de las prioridades" del próximo mandato y que se analizará en la conferencia política que celebrará entre el 24 y el 26 de este mes. El "Plan Costa" supone dar continuación al proyecto de habilitar un paseo entre las playas de La Ñora y de El Arbeyal iniciado con Vicente Álvarez Areces en la Alcaldía. Los socialistas ponen el acento especialmente en habilitar un paseo, marítimo en los tramos en los que sea posible (la existencia de áreas industriales impide que lo sea en su totalidad en la zona oeste), pero también abordan la cuestión del Muro. El traspaso de terrenos que ahora dependen de la Autoridad Portuaria a la ciudad es otro de los objetivos.

Aunque la ejecutiva socialista plantea buscar un consenso amplio para modificar el Plan Especial del Muro, no han dado indicaciones al grupo municipal para que paralice cualquier tramitación de este plan después de que haya quedado desierta la licitación de su redacción. No obstante, Carmen Eva Pérez considera que no hay tiempo material para que se pudiera licitar. "Lo cierto es que queda muy poco, ahora mismo, de política activa en el Ayuntamiento, pero también es cierto de que no es ahora ese nuestro objetivo", dijo, sino el de impulsar la participación de personas vinculadas a la ciudad a través de la conferencia política. "Nos encontramos en la búsqueda de ese consenso que permita, efectivamente, que en ese espacio puedan convivir todas las personas y todas puedan sentirse a gusto con el planteamiento que sea", agregó.

Floro apoya que continúe el torneo de la ATP

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", trasladó ayer al presidente de la Federación de Tenis del Principado, Fernando Castaño, su apoyo a la continuidad del torneo Gijón Open ATP 250, que celebró el año pasado su primera edición.