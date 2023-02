Gijón disfruta ya del Antroxu con Pelayo disfrazado de rojiblanco con sombrero mexicano

Digno de "selfie". Así fue el pregón que ofrecieron, ayer, desde el balcón consistorial, tres peculiares protagonistas de la compañía "Higiénico Papel Teatro": "Facebook", "Instagram" y "Twitter", que dieron la bienvenida oficial al Antroxu con la esperanza de "batir todos los récords de gente en las calles". En ese sentido, el pasacalles charanguero que precedió al pregón fue una buena manera de animar el cotarro. Quien también empezó a vivir la "folixa" con la intensidad requerida fue Pelayo, ya ataviado con sus mejores galas. Este año va de sportinguista, pero con un sombrero mexicano que refleja la llegada del Grupo Orlegi al club.

Las doce agrupaciones deleitaron a los asistentes desde el paseo de Begoña hasta la plaza Mayor con sus ritmos, bailes y, en definitiva, la diversión que tantas ganas tenían de transmitir. Las "redes sociales" ensalzaron que son los "antroxeros" de a pie los que hacen esta época tan especial: "¡La gente de todas las edades! ¡De todos los sitios! ¡De todas las razas! La gente guapa y fea, gorda y flaca, grande y pequeña", aclamaron.

"Podría hablar en inclusivo porque Gijón es una ciudad tolerante y moderna, inclusiva y diversa, que no tolera el racismo, ni las agresiones machistas, ni la homofobia, ni la transfobia, ni fobia ninguna", reivindicaron las tres redes, que despertaron los aplausos de los presentes en la plaza Mayor.

La problemática de la movilidad se abrió paso en un pregón repleto de guiños a la actualidad. "Para deporte de riesgo andar en bicicleta por el Muro", recordó "Twitter", fiel a su vena "criticona". "De toda la vida el Antroxu es el momento para decir las verdades a la cara y cantarle las cuarenta a los que gobiernan", incidió la red social del pajarito. Como no podía ser de otra manera, el "Fevemocho" se coló en el discurso. "Para bocazas lo de los túneles de FEVE. Ay, no, que esa es boquina, que parece que los trenes no pasan por el aro", ironizó.

"Instagram" puso los puntos sobre las íes. "Coger el tren de Cercanías en Asturias es una aventura", dijo, aunque "Facebook" tiró de galones para suavizar el tono: "Hay muchos temas en el candelero pero no queremos perder la alegría, estamos en fiestas y hay que quererse y pasarlo bien". "Facebook" desplegó hechuras ante un público entregado. "Todavía tengo tirón con la gente mayor, la experiencia es un grado, amiguinos", aseguró.

Las pregoneras, que no pararon de generar carcajadas entre los presentes, animaron a los gijoneses a disfrutar de un carnaval que vuelve por sus fueros. "Hay que petarlo, estos días son especiales. Hay que olvidarse un poco de los agobios", proclamaron. No faltaron las muestras de cariño hacia el Sporting y su estadio. "El campo más viejo y más guapo de España, ¡viva el templo!", remarcó "Facebook".

En un acto de humildad, las "redes sociales" instaron a los asistentes a "abandonarlas" temporalmente. "El Antroxu hay que vivirlo en carne y hueso. Hay que salir, ir a cenar, a tomar sidras, a bailar, a ver al Sporting, al cine, al teatro, a los conciertos y llevar a los niños a los desfiles", recalcó el veterano "Facebook".

Tras el pregón, llegó el turno de otro de los clásicos del Antroxu: Jerónimo Granda y sus coplas, que no dejaron a nadie indiferente. Y lo más esperado, el disfraz de Pelayo.