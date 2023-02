Moriyón visita el Santa Olaya, "una seña de identidad esencial de toda la ciudad"

Con el objetivo de trasladar su apoyo a todos los clubes sociodeportivos de Gijón, que "merecen que se les apoye tanto como a cualquier otro sector afectado por la crisis energética", visitó ayer la candidata de Foro a la Alcaldía, la exalcaldesa Carmen Moriyón, las instalaciones del Club de Natación Santa Olaya, una institución que destaca "por su buen hacer, por ese matiz social en tantos aspectos y que se ha convertido en una seña de identidad esencial del distrito Oeste y, en definitiva, de toda la ciudad".

Moriyón, que lleva una intensa actividad de visitas a asociaciones y entidades desde que anunció su candidatura (y siempre con atención a los medios de comunicación), recorrió ayer el Santa Olaya de la mano del presidente, José Enrique Plaza, y acompañada por el portavoz municipal de su partido, Jesús Martínez Salvador, y el candidato autonómico, Adrián Pumares. "Vamos a trabajar para que desde el Ayuntamiento se vuelva a brindar el apoyo institucional y económico necesario para que el Santa Olaya albergue competiciones de primer nivel", anunció la candidata, que también puso en valor "la magnífica gestión" que realiza ante la adversidad de la pandemia y el elevado coste energético. "Hay que reconocerles ese gran modelo de gestión, que hayan sabido reinventarse; su tenacidad y esfuerzo", destacó la exalcaldesa.

Moriyón, por otro lado, no quiso entrar en polémicas con el PP y su candidato regional, Diego Canga, que lleva días lanzando mensajes a los foristas. "Tengo el máximo respeto por todos los adversarios políticos. Las personas tienen problemas concretos y debemos dar soluciones concretas", señaló. Más claro fue Pumares: "Hay dos cosas que me aburren y las dos las está practicando Diego Canga. Igual hay quien se sienta más cómodo hablando de cosas personales, de puestos y de cargos, pero en Foro Asturias, no".