La mujeres llenan los restaurantes en una noche de diversión

"Irene Montero no sabe lo que se pierde... ¡Buen provecho y a disfrutar!", decía ayer Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista "Les Comadres". No era ninguna pulla, solo un breve anticipo de la gran fiesta que se vivió en la sala Albéniz, a rebosar de ganas de "comadrear". Fue una noche de diversión y, cómo no, de reivindicación. Para muestra, los premios recibidos por la actriz y cómica Patricia Sornosa, ganadora del "Comadre de oro", y la cantante Anabel Santiago, galardonada con el "Comadre de oro especial".

Para Sornosa, que se mostró "muy agradecida" por el reconocimiento, anoche no era un festejo cualquiera. Como buena cómica, reivindicó la importancia del humor. "Ojalá nos riamos aunque haya cosas que nos sigan haciendo daño", subrayó la dramaturga, que incidió en que "aún hay mucho que hacer" en cuanto al papel de la mujer en la sociedad. "Hay que avanzar en la igualdad", resaltó Piñero. Sornosa, experimentada en el ámbito de la dramaturgia, ensalzó que, pese al camino que resta por recorrer, "cada vez hay más mujeres que se atreven a expresarse con su personalidad, que es lo fundamental". "La lucha sigue", insistió Piñero, que ponderó el ambiente festivo de una velada a la que asistieron la alcaldesa, Ana González, y la exregidora Paz Fernández Felgueroso. En la cita también hubo tiempo para tirones de oreja. Uno se lo llevó el colegio mayor madrileño Elías Ahúja, en quien recayó el "Felpeyu" por los gritos machistas proferidos por sus colegiales, que se hicieron virales hace meses. Y el otro para el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, "Babayu del año". Quien también pudo disfrutar de la fiesta que la pandemia impidió fue Ángeles Álvarez, de "Contra el Borrado de las Mujeres", asociación premiada con el "Comadre de oro" en el año 2022. "Estamos en una encrucijada complicada, muchos de los derechos ya conquistados quedan en riesgo por la torpeza de algunas leyes", aseveró Álvarez. Uno de los temas sobre la mesa fue la ley trans, aprobada ayer por el Congreso. Una ley cuya redacción no comparten en la Tertulia Feminista "Les Comadres". "No queremos que nos conviertan en algo que no somos", declaró Piñero, que expresó el firme apoyo del colectivo hacia las personas con disforia de género. Sin embargo, ayer no era el contexto para lamentar nada. Tocaba charlar, comer, beber y pasarlo en grande en compañía, sin dejar de lado la reivindicación de unos valores indiscutibles. Como destacó Ángeles Álvarez, los galardones representan "la lucha combativa de un grupo amplio de mujeres y la capacidad de hacer activismo desde el ámbito profesional". "Asturias tiene que estar de fiesta, como nosotras", comentó. Anabel Santiago encomió a la Tertulia Feminista, a la que calificó de "referentes", y reflejó su gratitud por el galardón concedido. "Es un día para reivindicar nuestros derechos y espacios, las comadres tienen una historia muy bonita", afirmó Paz Arias, integrante de la asociación. Por su lado, Pilar Sánchez, escritora y ganadora en 2019 del "Comadre de oro especial", valoró la trascendencia de un encuentro con el que estrechar lazos entre mujeres y "achucharse". La comadre más "british" tampoco falló a la cita, ya que la sardina del Antroxu gijonés, Isardina Windsurf, se unió a la celebración con ganas de marcha. Lo hizo acompañada de su inseparable detective Gelita Flecha, aunque sus servicios no fueron necesarios en una noche en la que se impusieron las risas. Algunas optaron por coloridas pelucas, las formalidades se dejaron para otro momento ya que en, el Albéniz, solo cabían las ganas de "comadrear". Grupos de amigas, familias con miembros de varias generaciones, terrazas llenas, cenas en compañía... La noche de comadres llenó ayer la hostelería de la ciudad, que vivió una jornada de rotundo éxito. Miles de mujeres salieron a las calles para disfrutar de un día marcado en el calendario en el que lo único imprescindible era divertirse juntas. En la primera imagen, por la izquierda, Irene García, Marta González, Ana García y Pilar Cortés, en un establecimiento de Begoña. Al lado, por la izquierda, María López, Margarita Suárez, Ana María Ileva, Ángeles Juello y Remedios Arcas, en otro local del céntrico paseo. Y, en la imagen de la derecha, Aurora González, Encar Sánchez, Ángeles Alcaraz, Susana I. N. y Carmen Suárez, en la terraza de un local ubicado en la calle Marqués de San Esteban.