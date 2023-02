Los jueces admiten uno de los recursos del Ayuntamiento en favor de la renaturalización del Piles

El plan de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia acaba de salvar uno de los dos obstáculos judiciales que lo bloqueaban, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revocara hoy una de las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón contra los contratos de asistencias técnicas para poder desarrollar el proyecto. La sentencia da un plazo al Grupo de Cultura Covadonga para, si lo estima, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el propio TSJA. El tribunal entiende que el Grupo podría recurrir en su día la resolución del Ayuntamiento en la que se acuerde eliminar el anillo navegable, pero no puede recurrir los contratos con asistencias técnicas, al no ser el grupo un licitador de tales servicios para poder impugnar las adjudicaciones, por lo que considera que no tendría que haberse admitido el recurso contencioso que presentó ante el juzgado gijonés.

Detrás de las impugnaciones judiciales contra resoluciones municipales para echar a andar el proyecto de renaturalización del Piles está la decisión del Grupo de Cultura Covadonga de defender a capa y espada la permanencia del anillo navegable del Piles, que usan tanto su sección de piragüismo como palistas de otros clubes y que el Ayuntamiento considera incompatible con la renaturalización del río. De hecho, uno de los informes de la universidad madrileña, cuya contratación recurrió el Grupo, aboga por suprimir el anillo navegable y además dicho informe sirvió de base para el proyecto provisional elaborado por el Ayuntamiento para renaturalizar el Piles y el Peñafrancia en su cauce bajo, que permitió captar 2,8 millones de fondos europeos para esa actuación.

La sentencia dictada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acoge las tesis del Ayuntamiento de Gijón de que el Grupo de Cultura Covadonga no estaba legitimado para recurrir ante los tribunales los dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento a la Fundación Conde del Valle de Salazar, de la Universidad Politécnica de Madrid, para elaborar un diagnóstico ambiental y una propuesta de renaturalización de ambos cauces fluviales en su curso bajo y para la asistencia técnica para supervisar el proyecto de renaturalización del Piles y su afluente.

La decisión del TSJA enmienda así el criterio de la magistrada del único juzgado de lo contencioso de Gijón que había considerado que el Ayuntamiento no podía argumentar que el Grupo carecía del derecho a impugnar judicialmente la adjudicación de ambos contratos al no haber rechazado previamente, por tal motivo, las alegaciones previas en vía administrativa del Grupo. La magistrada, además, consideraba que el Grupo no era un tercero ajeno a esas contrataciones, dado que el 20 de abril de 2001 había suscrito un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento para el aprovechamiento deportivo del entorno de Las Mestas, por lo que los intereses del Grupo se verían afectados por las decisiones administrativas que impugnó.

El criterio del TSJA es otro. Sostiene que el Grupo no puede impugnar la adjudicación de ambos contratos a la Universidad Politécnica de Madrid porque el interés esgrimido por el Grupo «no es habérsele impedido participar en la licitación o no habérsele adjudicado ninguno de los dos contratos controvertidos, sino la orientación o los resultados hipotéticos o potenciales» que puedan resultar cuando sean adoptados por el Ayuntamiento. Esto es, el interés del Grupo no es la adjudicación en sí de esos contratos, sino que el Ayuntamiento pueda eliminar el anillo navegable.

Los magistrados añaden en el fallo que «la finalidad de cada uno de los contratos es arrojar luz sobre lo que pueda hacerse técnicamente en la rehabilitación y en la renaturalización de dos ríos que atraviesan el concejo de Gijón». Un factor determinante en la decisión de los magistrados del TSJA es que «la licitación y adjudicación de sendos contratos no quiere decir que se confundan con la decisión ya adoptada o que se vaya a adoptar por el Ayuntamiento», que esa sí afectaría a los intereses del Grupo, según consideran, pero no los servicios contratados a la Universidad Politécnica de Madrid dado que el Grupo no presta los servicios contratados.

El TSJA también considera que el convenio del 20 de abril de 2001 entre el Ayuntamiento y el Grupo «no puede impedir al Ayuntamiento realizar una actividad de indagación sobre el estado de tales ríos y de las actuaciones que desde el punto de vista medioambiental se haya decidido o se decida que puedan llevarse a cabo».

Al considerar que el recurso no tendría que haberse admitido por no tener el Grupo un interés directo en la adjudicación de esos contratos, el TSJA no entra a analizar los argumentos esgrimidos por el Grupo contra esas adjudicaciones. La jueza de lo contencioso de Gijón sí lo había hecho en su día, declarando nulas esas contrataciones por 9.680 y 6.655 euros respectivamente, IVA incluido, al haberse adjudicado directamente y sin concurrencia.

La otra sentencia sobre la que se tendrá que pronunciar el TSJA es la que anuló la adjudicación por el Ayuntamiento a las empresas Magna Dea y Taxus Medio Ambiente para la redacción del proyecto de renaturalización del Piles. En ese caso, la magistrada del juzgado de lo contencioso de Gijón dio la razón al Grupo al considerar que en los pliegos de la licitación existía una «voluntad manifiesta» de eliminar el anillo navegable de manera permanente pese a que en 2020 el Pleno del Ayuntamiento había adoptado una resolución para el cierre temporal del anillo, no un cierre definitivo, según la sentencia. El grupo pidió volver a abrir el anillo al hilo de esa sentencia, mientras que el edil de medio ambiente, Aurelio Martín, anunciaba que el plan para suprimir el anillo seguía en marcha porque la sentencia anulaba un contrato, no el proyecto.