Los vecinos de Castiello estallan por los robos: ellos mismos patrullarán por su parroquia

Campana y se acabó. Los vecinos de Castiello se han hartado de la oleada de robos de los últimos meses, con repunte en las últimas semanas, y han tomado cartas en el asunto. Varios residentes se han organizado ya para realizar patrullas ciudadanas por la parroquia. Como suena. Desde este sábado, son varios los vecinos que salen de sus casas vestidos con un chaleco amarillo reflectante, el clásico que hay que llevar en el coche, y se dedican a dar paseos por las vías principales "para contemplar el ambiente". El objetivo, remarcan, no es entrar en combate en el caso de que avisten a algún ladrón, sino avisar de inmediato a la Guardia Civil. Su objetivo es que la medida sirva también de presión al Ayuntamiento. "O nos movemos, o no nos hacen caso", afirman.

La idea parte del grupo de Whatsapp "Plataforma de Castiello", una especie de foro virtual en el que los vecinos de la parroquia se avisan de los robos y también de si ven algo sospechoso. La iniciativa viene después de que el jueves uno de los miembros de este grupo se encontrara a varios ladrones en el jardín de su casa. Este vecino es Javier Fernández, que cuenta que estaba cenando en el merendero La Casería, muy cerca de su vivienda, en el camino del Barreo. "Entraron por el jardín y al verme salieron saltando la valla. Si tardo diez minutos más me los encuentro dentro de casa. ¿Y entonces qué hubiera hecho?", se pregunta. Él es uno de los que ha tenido la idea de estos paseos de vigilancia por la parroquia.

Le siguieron hoy sábado Jesús Álvarez y Rodrigo Muñiz. "Yo duermo trancado por las noches. Llevo 20 años viviendo en Castiello y nunca había estado así la cosa", expresó el segundo, que sufrió un robo en su propia vivienda. "A un vecino cerca de mí le entraron con un hacha y le llevaron cosas de valor. Yo tengo una hija pequeña en casa. No quiero ni pensarlo", afirma el segundo. Los dos remarcan que el objetivo de esta iniciativa no es enfrentarse a nadie. "Tenemos claro que no somos los geos", indica Javier Fernández.

De hecho, Jesús Álvarez remarca que no le gusta el nombre de patrullas ciudadanas. De lo que están hartos es de que los robos se sucedan y de no se les ponga coto. Salen a relucir el tema de las cámaras de seguridad, paralizadas hasta nuevo aviso hasta elaborar una memoria técnica de cada una de las instalaciones que se vayan a poner. Esta medida fue reclamada al Ayuntamiento desde la delegación del gobierno. "Para poner el radar en la avenida del Jardín Botánico no tardaron prácticamente nada", remarca Álvarez que, como el resto de vecinos de Castiello, está harto del las oleadas de robos.