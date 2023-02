Gijón disfruta ya del Antroxu con Pelayo disfrazado de rojiblanco con sombrero mexicano

Ataviado con la indumentaria sportinguista y un sombrero mexicano, Pelayo dio ayer la bienvenida al Antroxu gijonés en un día repleto de colorido, música y, sobre todo, jolgorio. El guiño al Grupo Orlegi, nuevo propietario del club, dio de qué hablar a los asistentes, que abarrotaban una plaza del Marqués ansiosa por conocer el disfraz de este año. Hubo excepciones, como la que reflejó José Mari Uribarri, al que no le convenció del todo. «Otros años estaba más currado, pero había que hacer un poco la pelota al del dinero», aseveró este gijonés, uno de los muchos que no se quiso perder la primera tarde-noche de «folixa», que arrancó con el tradicional pasacalles charanguero desde el paseo de Begoña. «El jueves fuimos al desfile de los coles y hoy tocaba este», indicó Uribarri.

La charanga «Folixa pa Toos» fue la primera en abrir boca a golpe de tambor. Los nervios se palpaban entre sus integrantes. Era el caso de Adán Lope, que confiaba en que el público disfrutara con ellos. A ambos lados de la agrupación, multitud de personas aguardaban al comienzo de un desfile que recordó a viejos tiempos. «Da gusto empezar así», comentaba Lope, que le daba suaves golpecitos al tambor, preparándose. Llegaba el momento de la verdad, de exhibir ante la ciudad todo lo ensayado durante meses. Hasta la sardina, Isardina Windsurf, y su comitiva se acercaron a Begoña para darle ánimos a las doce charangas. Los móviles de la gente se elevaban sobre las cabezas, algunos curiosos se subían a bancos de la zona para gozar de la mejor perspectiva... Nadie quería perderse una décima de segundo del pasacalles. Muchos optaron por seguir a la comitiva. Otros, por esperar el paso de los grupos.

Por esta alternativa se decantó la familia formada por Laura Espasandín, David Llano y su hija Leire, de año y medio de edad. No perdonan un Carnaval. Disfrazados para la ocasión de pollos, los padres celebraban que la pequeña «ya pudiese caminar y bailar». El padre, al que le costó un poco más ponerse la llamativa vestimenta, confesaba que las mujeres de la casa «le engañaron». Eso sí, «por la familia lo que sea», decía David Llano. Parece que esa familia sentía cierta envidia sana de las charangas porque no descartan vivir el Antroxu de 2024 como parte de una de ellas.

Si el pasacalles de ayer fue único para una agrupación, esa era «La vieja guardia», la única debutante en el certamen de esta edición. A su presidente, Diego González, le bastaba una palabra para definir la jornada. «Espectacular», declaraba un González que reivindicó el trabajo de preparación realizado por la formación para dar el do de pecho en un Antroxu que vuelve por sus fueros. «Venía llorando por el camino de la emoción», subrayó el presidente de la novel charanga, que acumula 21 años involucrado como el que más en el carnaval. «Esto es lo mejor de lo mejor, había que sacar otra vez el Antroxu a las calles y desfilar sin mascarillas», valoró Diego González. Para festejar su estreno, varios componentes de «La vieja guardia», no dudaron en echarse un «culín» de sidra en la plaza Mayor para amenizar la espera del pregón.

Cada charanga sacó sus armas durante el desfile. Palos fluorescentes, pelucas, pompones... Había que diferenciarse del resto, pero siempre desde el buen rollo entre las distintas formaciones. Un hecho que se demostró en el ágora gijonesa, donde integrantes de uno y otro grupo intercambiaban impresiones sobre el recorrido. En él, más de un espectador se quedó prendado del ritmo de «Os Brasileiros», uniéndose por momentos a sus movidos bailes.

Para Marisol Fernández, de «Los Acoplaos» y novata en la agrupación de Nuevo Gijón, lo de ayer simplemente fue «calentar motores» de cara a estos días frenéticos que se avecinan. Ni el frío diezmaba sus ánimos. «Desfilando hace calor. Se suda, se suda», reconocía Fernández. Su hija, Claudia García, de 12 años, no participa en la charanga... por ahora. Ya pide paso para el próximo Antroxu. «Desde siempre me gustó el tema del ruido, los bailes... Es muy llamativo», manifestaba la joven, disfrazada. También lo estaba su abuela, Araceli López, que se apunta a un bombardeo y ya reserva hueco para ser una «acoplada» más el año que viene. La folixa, de generación en generación, literalmente.

«Lo dimos todo. La gente tiene muchas ganas de cachondeo y nosotros, más», indicaba Conchi Martínez, de «Los Restallones», que destacó que bailaron «como si les fuera la vida en ello». «El primer desfile significa que por fin empezó el carnaval», aseveró. Los «outfits» de Omar Suárez, Rebeca Rodríguez y las pequeñas Xela y Nadaya Suárez no pasaban desapercibidos. Fans de Tim Burton, la película «Alicia en el país de las maravillas» fue el leitmotiv de sus atuendos. «El Antroxu es alegría y fiesta», decía Suárez. «Y que puedes ser otra persona», bromeaba Rebeca Rodríguez.

Tras el pregón, llegó otro de los clásicos del carnaval local: las coplas de Jerónimo Granda, con unas letras que no dejaron a nadie indiferente, con alusiones a Isabel II, Benedicto XVI, Constantino de Grecia, el «fevemocho» y hasta las elecciones. «Primarias, quiero primarias, que son buenas y necesarias», entonó Granda, que, aun así, animó a los presentes a «gozar» de la fiesta. «Dejemos estos asuntos, que estamos en carnaval», aclamó el compositor, antes de que el público se desplazara a la plaza del Marqués para descubrir a Pelayo, más sportinguista si cabe.

Las «redes sociales» llaman a divertirse en un pregón con alusiones al Muro y el «Fevemocho»