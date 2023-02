Kela Coto reflexiona en Llamazares con fotografías del paisaje posindustrial

Kela Coto mantiene su inquietud por mostrar la relación del ser humano con el medio ambiente. Lo hace enfocando ese nexo con el paisaje industrial, en una época en la que se aprecian más esos restos que quedan de la etapa de esplendor. Si, en enero, la artista gijonesa inauguró "Materia Frágil, Becoming Inmortal" en el Antiguo Instituto, con una videoinstalación, desde ayer ofrece otra producción, en este caso de fotografías, que ahonda en el paisaje posindustrial, en la Galería Llamazares. La muestra, titulada "Memorias del subsuelo", va incluso más allá y gira en torno a la construcción del paisaje contemporáneo. "Profundiza en unas lecturas mucho más allá de lo representado. Se superponen reflexiones sobre lo cultural del paisaje, su construcción y aquellos elementos no visibles que son también protagonistas en cada imagen", destaca Semíramis González, comisaria de la muestra que ayer se inauguró.

"En realidad no es un proyecto en sí, sino que es obra de varios proyectos, viene mucha parte del proyecto ‘Órbita’", apunta la artista Kela Coto, que explica el encanto que puede ofrecer al espectador pararse a contemplar la muestra: "Todas las fotografías industriales tienen un halo retrofuturista porque también es como industria antigua, es la industria del siglo XIX y XX".

La mayoría de las instantáneas que conforman la exposición son de Asturias, aunque también hay alguna de la localidad leonesa de La Robla. "No existe tanta dicotomía, porque el paisaje natural ya no existe por desgracia, está todo manipulado ya", afirma, para añadir que esa dejadez que se aprecia en muchas ocasiones sirve también para apreciar el paso del tiempo: "Para salir de Gijón hay que atravesar la industria, porque es imposible que no nos atraviese a nosotros. Son temas en los que puedes mirar el pasado, futuro y presente".

Minas de carbón

Minas de carbón a cielo abierto nevadas, una antigua mina de hierro, rincones de la extinta Aceralia o incluso un buque de carga son algunos de los detalles que se pueden apreciar en "Memorias del subsuelo". "Kela Coto nos presenta un diálogo entre paisaje industrial y paisaje natural pero también entre realidad y ficción, entre imaginación y certidumbre, entre los límites del mundo, a través del territorio y el paisaje", señala Semíramis González, comisaria e historiadora del arte.