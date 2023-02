Menudos disfraces en el Antroxu de Gijón

El "XXVIII Desfile Infantil del Antroxu" celebró ayer su primera fase en un teatro Jovellanos en el que se percibían las ganas de "folixa". Los más pequeños de la casa, junto a algunos adultos, hicieron las delicias de los asistentes con unas actuaciones "muy divertidas", como destacó Sheila Montes, presentadora del evento en compañía de Ana Morán. Ocho agrupaciones (AMPA Alejandro Casona, "Guajes Antroxeros", AMPA C. P. Honesto Batalón, EEI La Serena, AMPA C. P. Noega, Escuela de Música La Clave, "Circo Antroxini" y AMPA C. P. Corazón de María") fueron las participantes, además de la Asociación de Familias del Alumnado del colegio Montedeva, que lo hizo fuera de concurso. En total, 274 "antroxeros" de pura cepa.

Las actuaciones, que tenían una duración límite de cinco minutos, tocaron temas de actualidad como la subida del precio de los alimentos, la inflación o el cuidado del medioambiente. "Ha sido muy ameno", corroboró Montes, que reivindicó el arte de los niños sobre el escenario. "Lo tenían todo muy ensayado, no improvisaron", apuntó una Sheila Montes que elogió que el imponente Jovellanos no amedrentó en ningún caso las maneras de los noveles intérpretes. "Los nervios los dejaron fuera", señaló. "Es una alegría verlos, son tan espontáneos y simpáticos", confesó la presentadora de un evento movido y colorido a partes iguales. La concesión del premio, que se entregará este martes, atenderá a diferentes criterios: vestuario, animación del desfile, mejor trabajo en equipo, coreografía, grupo original y fomento del Antroxu. Esta mañana se celebrará la segunda fase del concurso, ya en las calles para que todos puedan disfrutar del arte carnavalesco de las nuevas generaciones.