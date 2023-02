El Muro marca el paso a las elecciones

Sobre el tablero político está ahora mismo la reforma planteada en abril de 2022 por el actual equipo de gobierno de PSOE de IU, que busca convertir el Muro en una zona más verde y peatonal y con el tráfico rodado a un único carril de servicio. Prevé actuar sobre 98.200 metros cuadrados, con un coste de 15,8 millones y tres años de obras. Para ello, el equipo de Ana González apura los últimos meses de mandato para cambiar el plan especial, que como indicó la Justicia obliga al doble sentido. No encuentran, de momento, empresa que asuma ese cambio del plan especial, y tampoco cuentan con el respaldo de la Casa del Pueblo, que tiene otra idea en mente.

La ejecutiva de Monchu García, secretario general de los socialistas gijoneses, por su parte, llevaban semanas diciendo que actuar en el Muro no sería una prioridad si gobernasen los próximos cuatro años, pero la convocatoria de Foro Asturias para anunciar su proyecto de transformación del Muro motivó una rápida reacción en la calle La Argandona. Empezaron el pasado jueves a hablar de un proyecto más ambicioso (lo llamaron plan Costa) que abarca toda la fachada litoral. Constantino Vaquero y Carmen Eva Pérez, números 3 y 4 de la candidatura, avanzaron la idea de transformar la fachada marítima entre La Ñora y la de El Arbeyal. Para el Muro quieren un paseo de plataforma única en la que se mantenga el doble sentido de circulación para los vehículos. Eso sí, podría revertirse para obtener dos en el mismo sentido de circulación.

Pero ese planteamiento socialista choca con los postulados de IU, socios de gobierno en la actualidad y partido con el que están condenados a entenderse si la izquierda quiere retener la Alcaldía de Gijón en mayo. Según las fuentes consultadas, desde IU se trabaja en un proyecto para el Muro en línea con el presentado este mandato. Desvelarán en los próximos días su idea, que tiende a la mayor peatonalización posible.

Ahora es Carmen Moriyón quien vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de soterrar el tráfico bajo un túnel desde Eladio Carreño hasta la rotonda del Molinón, recuperando así el proyecto de Jovino Martínez Sierra con el que en 2015 no logró los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Un planteamiento que ha provocado una catarata de reacciones políticas que ponen negro sobre blanco que el Muro marca el paso hacia las elecciones.

El nuevo proyecto de Foro para soterrar el tráfico en el Muro ha desatado una catarata de críticas a diestra y siniestra de la corporación. Con dureza se pronunciaron desde la Casa del Pueblo, que el planteamiento como "un mero dibujo salido a toda prisa del programa informático de dos arquitectas cercanas". "Parece una carnavalada de la señora Moriyón, que vuelve a presentar un dibujo que no se sustenta ni económica ni constructivamente y que ellos mismos habían desechado en 2015. Desconocen la superficie de Gijón y el subsuelo. Esta puesta en escena lo que evidencia es que Foro sigue siendo una formación política sin proyecto para Gijón", señaló el socialista Constantino Vaquero. En palabras de Javier Suárez Llana, candidato de IU a la Alcaldía "Foro no presenta un proyecto para las personas, sino para que haya más coches y más humo en el centro. Es un proyecto que no es solvente técnicamente, que no es creíble económicamente y que es perjudicial desde el punto de vista del medio ambiente y la salud". Para Ciudadanos se trata de "una utopía irrealizable". "Dudo mucho que ninguna empresa esté interesada en un proyecto de semejante importe", señaló José Carlos Fernández Sarasola, que también tuvo palabras para el PSOE, a los que acusa de plagio. "La idea de dos carriles, uno en cada sentido con plataforma única fue nuestra propuesta en la negociación de los presupuestos de 2022", destacó Sarasola. El PP también repartió a dos bandas. "Los partidos que llevan 16 años sin demostrar nada más que su nefasta capacidad de gestión, defienden los planteamientos del PP de 2007", dijo la candidata, Ángela Pumariega. "Que socialistas y foristas vengan con nuevos partes o propuestas grandilocuentes no deja de sonar a mero electoralismo", remató.