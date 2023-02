Un paladín contra la enfermedad

Que una persona sea capaz de mantener amistades de más de cuatro décadas dice mucho y bueno de ella. Y si es viviendo en diferentes ciudades, sorteando las dificultades de la distancia, más todavía. Esa virtud la tiene entre sus fortalezas Miguel Ángel Calero Hernán, el flamante nuevo presidente de la Asociación contra el Cáncer en Gijón, un hombre alegre, amable, inteligente y constante en el trabajo, como le describen los que más le quieren, que, si bien no ha padecido en sus carnes la enfermedad contra a la que planta cara desde la entidad que pilota, sí que la ha mirado de frente porque su padre, su madre, y también su esposa, Isabel de Antón, su más fiel compañera de viaje, la han padecido.

Pero empecemos por el principio. Miguel Ángel Calero Hernán es gato. Es decir, madrileño de pura cepa. De padres y abuelos de la capital de España. Su padre se llamaba Gregorio y fue electricista. Su madre, Pepita Hernán, ama de casa. Vivió su infancia y su adolescencia en el centro de la ciudad, en el barrio de Universidad, al pie de la zona que ahora popularmente se conoce como Malasaña. De joven, practicó varios deportes. Le dio, sobre todo, al fútbol y al judo. Cuentan sus más cercanos que, menos la natación, le gustan todos los deportes. Es muy aficionado al Real Madrid. Lo lleva en la sangre. Se casó joven con su mujer, con la que lleva 47 años de feliz matrimonio. Isabel de Antón también es merengue así que a la hora de vivir el derbi madrileño contra el Atléti van dos los en el mismo barco.

Calero Hernán es empresario. O fue, porque lleva tiempo jubilado. Trabajó en el sector de la seguridad. Estudió lo que en la época equivaldría ahora a la carrera de económicas en la Universidad. Y lo hizo mientras trabajaba y echaba una mano en casa. Por cuestiones laborales, el presidente de la Asociación contra el Cáncer en Gijón se ha recorrido prácticamente toda la geografía nacional. Ha vivido en varias ciudades. Entre ellas, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Málaga. Lleva viviendo en Gijón desde hace unos cuatro años. Es un amante del norte peninsular y de Asturias.

Gijón en particular y Asturias en general no le eran un lugar desconocido. En la región estuvo, por cuestiones laborales, varias veces. Se daba la circunstancia de que su cuñada vive en la ciudad. Se casó con un asturiano y por estos lares hizo su día a día. La presidencia que ahora ejerce no llegó de la noche a la mañana, aunque casi. Llevaba tiempo siendo vocal en la entidad regional, gracias a la mediación de Yolanda Calero, la presidenta y también su prima. Con la marcha de la anterior presidenta en Gijón, Carmen Artime, se decidió a dar el paso. Vino a Gijón a jubilarse, contó él mismo en una entrevista con este periódico. Y ahora luchará también contra una enfermedad que, por desgracia, sigue haciendo mucho mal.

Se marca retos importantes. Quieren cambiar la sede actual, ampliar la red de voluntarios, conseguir más patrocinadores y ampliar servicios. Para conseguirlos, tendrá que tener muy a mano algunas de cualidades que sus más cercanos les atribuyen. Dicen que Miguel Ángel Calero se trata de una persona simpática, generosa, amable, inteligente y perfeccionista en el trabajo. Cuentan de él que siempre está ahí para echar una mano a todos sus amigos. Y que si por él depende, también está para ayudar a aquellos que no han tenido la suerte de conocerle más en profundidad. Uno de sus mayores apoyos lo tendrá en su esposa, también jubilada del sector comercial, aunque licenciada en Filosofía y Letras por la rama de Historia del Arte. Tiene, además, una hija llamada Paloma.

Entre las aficiones de Calero Hernán se encuentra el cine y la lectura. Es muy aficionado a las películas de vaqueros, a los thrillers, a los films de abogados y juicios, a las bélicas y también a las películas de contenido religioso. Calero Hernán es una persona profundamente católica y creyente. Acude con regularidad a la iglesia y Ben-Hur está entre sus cintas favoritas.

También, claro, pasar tiempo con sus amigos. De carácter bonachón y afable, echando un vistazo a sus redes sociales se puede ver con facilidad dos puntos. Uno, que le encanta viajar. Y otro, que tiene mucha gente que le aprecia. Mantiene buenas y muchas amistades. Y eso a pesar del paso de los años y de haber tenido que ir viviendo en diferentes zonas. Todas estas cualidades serán importantes para esta nueva etapa que empieza ahora con 70 años. Una etapa que afronta, como todo lo que ha emprendido en la vida, con ilusión. Nunca es demasiado tarde para hacer cosas buenas por los demás. Y en este caso, los aciertos que tenga en su nuevo cargo redundarán en el beneficio de aquellas personas a las que la vida les ha puesto la traba del cáncer en sus pasos.