El Pelayo rojiblanco divide opiniones en una tradición que llegó en 1994

Tras el pregón de las "redes sociales" y las controvertidas coplas de Jerónimo Granda del pasado viernes, la multitud se desplazó hasta la plaza del Marqués para descubrir al Pelayo más sportinguista y "mexicano" que se recuerda en el Antroxu gijonés. El disfraz que engalana la estatua en cada Carnaval no suele dejar a nadie indiferente. Tampoco lo ha hecho el de esta edición, marcado por el guiño, en forma de sombrero, a la propiedad del club rojiblanco con el Grupo Orlegi a la cabeza.

Este disfraz es un nuevo capítulo de una tradición que se remonta hasta 1994, primer año en el que el rey astur se engalanó para la "folixa" por iniciativa de las charangas, que buscaban darle un aliciente más al Carnaval. Tinina Luengo, que fue presidenta de "Los Pachuchos", tuvo una importancia capital en los inicios de una idea "simpática". Ella tomó las medidas de la estatua y, grúa mediante, la encargada, con ayuda de algún compañero, de vestir a Pelayo durante varios años, hasta que el Ayuntamiento comenzó, en el 2000, a ocuparse de caracterizar a la figura. Entroncando con el de este año, en 1994 Pelayo también sacó su vena rojiblanca. Fue animadora. Al Antroxu siguiente, cambió de tercio y se convirtió en Rocío Jurado por unos días.

Los atuendos del rey astur han sido muy variopintos. De folclórica, Cupido, brasileña o aldeano ha pasado a ser Chiquito de la Calzada, David Bowie o la princesa Leia y Darth Vader. Hasta homenaje a "Amenece que no es poco" y Mafalda. Siempre con el carácter festivo por bandera, como pretendían las charangas. Tinina Luengo aprueba la elección de este Carnaval. Como experta en "outfits antroxeros", cuenta que "las ideas se van agotando". "A ver si el Sporting coge impulso", bromea Luengo, que ensalza la "sorpresa" que supuso para los gijoneses toparse con un Pelayo disfrazado en 1994.

"Disfrazar una estatua no era fácil", ratifica Miguel González, quien fue integrante de la charanga "Kop’a vino", que reivindica que la tradición de ataviar a Pelayo se ha convertido, con el tiempo, en "cultura de carnaval" en la ciudad. Asimismo, pondera la "buena voluntad" que ha reflejado el consistorio para facilitar la iniciativa. "Parece una buena idea y que Orlegi quiere hacer ciudad", sostiene sobre la indumentaria rojiblanca de esta edición.

Germán León, de Córdoba, lleva casi dos décadas viviendo en Gijón. La iniciativa de vestir a Pelayo como un jugador más no le termina de convencer. "Es un poco soso, aunque disfrazar a una estatua es complicado", señala León, vecino de La Arena, que considera "demasiado local" el atuendo de esta "folixa" para el rey astur. "Me gustan más los disfraces con los que más gente se pueda identificar", apunta el andaluz, que echa la vista atrás. "¿En qué año fue el de la princesa Leia?", bromea. Eso sí, el detalle del sombrero mexicano sí le sacó alguna sonrisa. "Tiene su gracia", admite un Germán León que recomienda que, en futuros "Antroxus", se opte por un "outfit" que posibilite "abrir más la ciudad, que ahora hay mucho turismo".

Menos crítico se muestra Miguel Hernández, que tilda de "aceptable" el atuendo. En cuanto al sombrero, tiene sentimientos encontrados. Por un lado, la llegada del nuevo grupo inversor "ha sido una noticia", afirma. Sin embargo, percibe como "excesivo" el detalle del sombrero, pero lo entiende. "Es un guiño claro, el dinero lo mueve todo", comenta. No solo los locales se atreven a valorar esta "actualización" del sportinguismo experimentada por Pelayo. "Me ha llamado la atención, está muy chulo y es curioso", subraya José de Cozar, que se encuentra en Asturias de vacaciones junto a su amigo Juan Antonio González. Son de Málaga, así que lo de la propiedad extranjera en los clubes lo conocen de primera mano. "Hay que enorgullecerse de los colores y del equipo de la ciudad", asegura González, que, aun así, no "compra" el tema del sombrero, al que considera "marketing". "Hay que dar cariño al dueño", sostiene.

Para Daniel Díaz y Leticia Coviella, de El Natahoyo, la alternativa de esta edición viene acompañada de "falta de originalidad". En su casa la temática futbolera no traspasa las paredes. "Podría estar más currado", aseveran. Y añaden que la organización ha acusado una ausencia de "ideas e imaginación". Su hijo Leo le lleva la contraria. "A mí sí me gusta", remarca el niño, que no paraba de corretear ayer por la plaza del Marqués para apreciar el disfraz como es debido.

Si nada cambia, durante el próximo Antroxu el rey astur volverá a vestirse para la ocasión, cumpliéndose tres décadas desde el comienzo de una tradición. El pasado Carnaval, Pelayo homenajeó a los sanitarios, vacuna en mano. En este, al Sporting. Aún hay tiempo para barruntar el concepto de 2024.