"Si un tren comunica Londres y París bajo el mar, cómo no se va a soterrar el tráfico en el Muro"

Un proyecto sencillo, realista y con el objetivo de transformar un espacio que supone una seña de identidad de Gijón. Con este objetivo se pusieron la trabajar Clara y Beatriz Fernández Sánchez, las dos arquitectas gijonesas a las que Foro Asturias les encomendó la tarea de crear un planteamiento para soterrar el tráfico en el paseo de San Lorenzo y así ganar más espacios peatonales sin perjudicar a los conductores. Clara Fernández hace de portavoz en esta entrevista.

–¿Cómo surge este proyecto?

–Poco antes del verano pasado nos contactaron Jesús Martínez Salvador y Carmen Moriyón para ver si nos interesaba hacer una propuesta para ellos sobre el Muro. Querían un estudio de arquitectura de jóvenes, para darle un aire más fresco al proyecto. Nosotras partimos un poco de la idea de Jovino Martínez Sierra de 2015, pero claro, las circunstancias habían cambiado en estos ocho años, por lo que hicimos una adaptación.

–¿Es imprescindible actuar en el Muro?

–Todos los gijoneses creo que estamos de acuerdo en que el espacio para el peatón se queda un poco justo, especialmente en los meses de verano, pero también en que es una de las vías principales de entrada a la ciudad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la actuación que se haga, para no cerrar el tráfico en la zona, porque al final lo que se consigue es colapsar otras vías, cuando Gijón siempre ha sido una donde el tráfico siempre ha sido fluido. De hecho, en los foros de movilidad siempre se pone Gijón como ejemplo de tráfico fluido. Eso hay que mantenerlo, porque cuanto más tráfico, mayor contaminación.

–¿Por qué soterrar el tráfico?

–En la última reforma en el Muro, la de 1993, ya se planteó el tema del soterramiento, e incluso el crear un parking en el Muro. Al final, por plazos y presupuestos, no se llevó a cabo. Pero esta posibilidad no es nueva, sino que lleva más de treinta años en la mente de los gijoneses y creo que no va a quedar otra que acabar haciéndolo.

–¿Por qué ahora creen que se sí se puede llevar a cabo esa obra?

–Porque es un proyecto sencillo, como se ha visto cuando se ha hecho en ciudades vecinas. En obra civil hay obras inmensamente más difíciles que esta. Vamos a veces por autopistas que se hacen por unos viaductos que meten miedo. La dificultad en el Muro está en la ejecución. Pero hay que ser conscientes que si hay un tren bajo el agua que comunica París con Londres. ¿Por qué no se va a poder hacer esto? El Muro se lo merece, porque es la imagen de Gijón. Hay que ser realistas, sigue habiendo coches y hay que darles respuesta.

–¿Por qué ponen de ejemplo de Santander y La Coruña?

–Por que son dos referencias cercanas, por tamaño y por estar en el norte. Eran obras muy similares. En ambos casos se encontraban con zonas que tenían mucho potencial, pero que el coche estaba quitando mucho espacio al peatón. Así ocurriría en la zona de la Marina, en La Coruña, y donde luego se ubicó el Centro Botín, en Santander. Nos sirvieron de ejemplo para demostrar la viabilidad de la obra y el resultado positivo: ahora toda la ciudadanía está encantada en ambas ciudades con esos nuevos espacios. También pusimos de ejemplo el aparcamiento que hicieron de kilómetro y medio en la playa de Riazor, que es de los años 90, es decir, la misma extensión que tendría el túnel del Muro desde Eladio Carreño hasta El Molinón. Si se pudo hacer entonces, imagínese ahora.

–Ustedes plantean dos opciones de salida, o por avenida de Castilla o, más ambicioso, hasta la avenida de El Molinón.

–Por plantear dos fases para el proyecto, porque nosotras tampoco sabemos las posibilidades del Ayuntamiento para acometer esta obra. Por eso proponemos una primera solución que es hasta la avenida de Castilla, que es la más urgente para solucionar cuanto antes el problema de falta de espacios para el peatón. Y luego está la otra, más ambiciosa, que sería llegar a la avenida de El Molinón. Primero podría acometerse la primera fase y, de cara al futuro, hasta El Molinón.

–¿No es difícil hacer la obra con la arena y las mareas? Hay escepticismo en la ciudad con este tipo de obra.

–La dificultad de las obras de excavación es la piedra, que te obliga a hacer voladuras. La arena la sacas en camiones sin problema. Tiene la dificultad de cualquier parking, como el del Náutico, o el de Fomento, que está debajo del nivel del mar. Los muros estarán impermeabilizados y con un sistema de drenaje y bombeo que evita la entrada del agua. Pero ese problema lo tienes en cualquier sótano, que está mucho más expuesto que el aparcamiento.

–En ambos casos, túnel tendría dos carriles en cada sentido y permitiría la construcción de un aparcamiento de 500 plazas.

–Sí. Iría en paralelo a los carriles, en la zona más próxima a la playa de San Lorenzo. Se podría acceder circulando en sentido al centro de la ciudad. Si quieres entrar al aparcamiento desde el centro deberás dar la vuelta en la avenida de Castilla. En el caso de la salida peatonal, igual que para el túnel, que debe tener salidas de emergencia en caso de accidente, se plantean puntos de acceso en superficie. Son salidas al paseo que planteamos en la franja de usos, que es de nueve metros, para no entorpecer la zona peatonal. Y sería una construcción que quede integradas en el proyecto, igual que las pérgolas o la zona de terrazas hosteleras que también planteamos en el proyecto.

–¿Por qué no iniciar el túnel en los Jardines del Náutico?

–Por el aparcamiento subterráneo que ya existe y porque en ese tramo la vía es más estrecha.

–¿Es factible atravesar la avenida del Molinón por debajo?

–No veo dificultad constructiva en llegar de la avenida de Castilla hasta El Molinón. Es cierto que existen unos colectores del pozo de tormentas, pero una vez que haces la excavación se pueden mover esos colectores hasta donde nos interese para pasar el túnel. La dificultad de la obra es seguir manteniendo los accesos a la playa en verano y también el paso al barrio de La Arena, dar servicio a las viviendas y parkings que están en la zona. Esa es la dificultad añadida, dejar una vía de servicio que tenga funcionamiento. Y controlar la obra en fases para que no incida en los usuarios de la playa.

–En función de qué opción se lleve a cabo, y si hay concesión del aparcamiento, dieron cuatro presupuestos, desde los 35 hasta los 64 millones de euros. ¿El presupuesto que estiman cómo lo han calculado?

–No valoramos de acuerdo a lo que se hizo en 1992 en La Coruña, sino en base a obras recientes que se acaban de realizar o que están ahora en marcha, como una autopista que se está soterrando ahora en Canarias. Hicimos una media. No sabemos tampoco si los precios han subido mucho últimamente, si se van a estabilizar o bajar.

–En la presentación del proyecto explicaron que querían que el Muro dejara de ser solo un sitio de paso en invierno y otoño ¿Cómo solventar viento y lluvia?

–Hay cosas que, lógicamente, no podemos cambiar, como la sombra que dan los edificios. Pero siempre hay días en los que puedes estar a la sombra. Lo que hay que lograr es que el Muro no sea solo una zona de paso. Si tienes parques infantiles, cafeterías cerradas con vistas al mar… eso ayuda a que sea una zona de estancia. La clave es liberar espacios para que surjan actividades, que, además, irán saliendo. Como ocurre en La Coruña, que se pegan por organizar actos en la zona de la Marina.

–¿Ampliarán las aceras próximas a los edificios?

–Es importante para el barrio y para los comercios ganar ese espacio. La idea también es plantar vegetación da más vida y te separa más de la zona de coches. Los árboles durante la obra se llevarían al botánico y luego se replantarían.

–El plazo de ejecución habla de 18 meses si es hasta avenida de Castilla y de 26 meses hasta El Molinón. En Gijón siempre hay excepticismo con los plazos.

–Dependerá de la planificación de la obra. Se puede trabajar a tres turnos o empezar en varios puntos a la vez. Si tienes el dinero y te pones a trabajar, se cumplen. La única complejidad es acompasar las obras permitiendo el paso al barrio y el acceso a la playa, pero eso, si lo haces por tramos, no es un problema.