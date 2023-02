El auge de las casas pasivas toma fuerza en la zona rural: "Es calidad de vida"

Facturas de la luz que no llegan a cien euros, aire limpio en todo momento, aislamiento total frente a la humedad y el frío… Quizás resulte extraño el concepto "casa pasiva". Los expertos suelen compararlo con el funcionamiento de un termo para explicarlo: mantener el calor del interior sin gasto energético alguno. Es principalmente lo que buscan las viviendas "passivhaus", sello creado en Alemania que certifica la aplicación de determinados criterios de construcción en eficiencia energética, además de un importante sistema de aislamiento y ventilación. Aún son pocos en Asturias –no llegan a una veintena– aquellos chalés que han conseguido esta exigente certificación. En la zona rural de Gijón ya son varias las distinguidas, aunque se cuentan con los dedos de la mano, desde que la primera fue habitada en Castiello en 2017, mientras que otras cuantas se encuentran tramitando esta calificación de calidad. Eso sí, las firmas especializadas consideran que la demanda de este tipo de inmuebles cada vez es mayor y cuentan con varios proyectos en marcha, al menos media docena, en la zona verde gijonesa.

Es importante diferenciar una casa con alta eficiencia energética de una "passivhaus". Las primeras se cuentan ya por decenas en las viviendas nuevas de la ciudad y la zona rural tratando de minimizar el gasto en luz y calefacción, pero no necesariamente cumplen los requisitos para obtener el sello del "Passivhaus Institut". Se trata de la institución alemana que otorga estas licencias, un trámite por el que hay que desembolsar alrededor de 3.000 euros, realizando una serie de pruebas en la vivienda para certificar que se cumplen los criterios de construcción que exigen. Por esta distinción esperan José Luis Alonso y Ana María Sanz. Recibieron las llaves de su nueva casa de Caldones justo antes de Navidad, cuando la estrenaron con una fiesta junto a sus amigos. "La diferencia es enorme. Antes vivíamos en una casa en Granda. Allí pagábamos más de 200 euros de factura energética, además del coste del gasoil. Ahora no llega a cien", cuenta esta pareja madrileña que llegó hace casi una década a Asturias "buscando calidad de vida". "Hemos notado que ya no hay humedad en casa. Ya no es solo el ahorro de luz, es un estilo de vida distinto en el que se prioriza el confort", rematan.

Más de uno ya se habrá preguntado cuánto cuesta construir una casa pasiva en comparación con una vivienda unifamiliar al uso. La realidad es que la diferencia es menos de la que se puede llegar a pensar. Los costes se elevan en torno al 5% aproximadamente, con un precio medio del metro cuadrado cercano a los 1.700 euros. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cada proyecto es un mundo y el precio final dependerá de las prestaciones de la casa. En definitiva, como ocurre en cualquier proyecto de arquitectura. Pablo García, aparejador de PIDAC Arquitectura que desarrolló esta "passivhaus" de Caldones, explica que son varios los sistemas que permiten alcanzar esta atmósfera en la vivienda. El principal, la aerotermia. "Es todo eléctrico, con una bomba de calor que convierte la energía térmica del exterior en calor para el agua y la calefacción con suelo radiante", ahonda. Eso permite que la calefacción prácticamente no se utilice y que la temperatura ambiente sea siempre agradable, con una humedad baja. Además, el sistema de ventilación cuenta con unos filtros que evitan la entrada de polen, ácaros… Así la casa se mantiene ventilada sin necesidad de abrir las ventanas y perder temperatura.

El otro factor principal en las "passivhaus" es el sistema de aislamiento tanto en ventanas (de triple cristal normalmente) y puertas, junto a una mayor densidad en las paredes que la de una casa al uso. "A partir de estas bases, luego se adapta el espacio a los gustos de cada cliente. Es un trabajo conjunto", apunta García. La firma PIDAC también está detrás del nuevo hogar, esta vez en La Pedrera, de Javier Álvarez y Beatriz García. "La pandemia supuso el empujón definitivo para dejar el piso en Gijón. Es un cambio de mentalidad porque los dos teletrabajamos", incide esta pareja. Tienen pensado crear un huerto, comprar algunas gallinas… Y en breve, pondrán en marcha unos paneles solares ya instalados. "Con este complemento su consumo puede llegar a ser nulo, por lo que no pagarán nada por consumo en la factura de la luz", explica el aparejador.

Adaptación al entorno

Otra premisa de las "passivhaus" es su necesidad de adaptación al espacio que le rodea. Rafael Loredo es ingeniero industrial en Sinergia, firma que lleva ya cinco años poniendo en marcha varios proyectos de este tipo. Este gijonés vive en la ciudad y acaba de estrenar ahora en Quintes su segunda vivienda, a la espera también del sello alemán, para disfrutar los fines de semana de las bondades. "A la hora de acometer el proyecto es esencial analizar el entorno y la orientación para sacar el máximo rendimiento a estas prestaciones", apunta. Loredo calcula que en tres años amortizará a través de la factura de la luz la inversión extra para que cumpla con los requisitos "passivhaus". Y da otro apunte importante como es el de los materiales de construcción. "Como en el resto de Europa, se utiliza madera por sus ventajas. Elimina los puentes térmicos, su capacidad de aislamiento es muy alto y permite contener los espesores de los muros, capta CO2…", enumera. "Seguro que acabamos mudándonos aquí. Mejora la calidad de vida".