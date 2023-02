Más criticas a la movilidad en el Antroxu de Gijón entre dragones, mexicanos y ritmos brasileños

Entre dragones y mexicanos estuvo el juego en la última entrega del Concurso de Charangas. Cuatro de las seis agrupaciones introdujeron estas temáticas en sus representaciones. Las completaron ritmos brasileños y de la década de los cincuenta, donde hasta Elvis Presley se dejó ver por el teatro Jovellanos casi al final de la velada. Hubo historias de amor y desengaño, un mensaje casi unánime de reivindicación a la igualdad que se coló casi en todas las letras, y de nuevo muchos guiños a lo local y a la política municipal. De nuevo el tema la movilidad estuvo presente, con un momento divertido cuando "Os Brasileiros" se plantaron con una gigante etiqueta ambiental, para caricaturizar las restricciones a los vehículos. Ahí aparecía la imagen de la Alcaldesa, Ana González, junto a un texto escrito en el que se podía leer "0 votos". Y, a ritmo de "Camela", con la versión adaptada de "Cuando zarpa el amor", entonaron: "Andar por Xixón ye un sinvivir / Yo no me acostumbro con tantu carril / La Ora está vacía, con tanta movida / Sin pegatina no puedo ir por ahí". Y acabaron con un mensaje crítico hacia Ana González: "No queremos que gobiernes, no queremos ni tu opinión / Para por Dios".

La suerte ya está echada. El XXXV Concurso de Charangas del Antroxu de Gijón conocerá mañana a sus ganadores, tras acercar las doce formaciones participantes sus propuestas entre el sábado y el domingo en el Jovellanos. La segunda cita, celebrada ayer, tuvo un pequeño cambio en el guion. Alberto González repitió en la presentación, pero esta vez lo hizo en solitario, sin Arantxa Nieto. Pero su personaje, el de Agustín González, estuvo apoyado por muchos momentos de humor junto a la prima África y las hermanas Tologordo. Uno de los encuentros más especiales fue la parodia casi al final de "Los vigilantes de la playa".

"Los gijonudos" abrieron fuego con sus dragones, que los propusieron como alternativa para hacer frente a la difícil coyuntura económica marcada por la inflación y la consecuencia que provoca en las subidas del precio del gas o los alquileres. "Enciende dragón / llamas y calor / y vuelve a iluminar Gijón / no tengas temor, por el facturón / y mo mires la hora pa poner la lavadora" cantaron al ritmo de "Boom-Boom" de Chayanne. Una temática que continuaron también con el tema "Limbo", cuando visibilizaron la dificultad de la juventud para emanciparse y también el problema del alquiler al que se enfrentan muchos ciudadanos. "Esto está que va a reventar / el salario a mí no me lo da / Otoño caliente / muy harta de la gente / si pago el alquiler / no llego a fin de mes / algo tengo que hacer".

Del primer Concurso de Charangas sobreviven dos agrupaciones. Una de ellas, "Os Brasileiros", fue la segunda en aparecer ayer. Fieles a su estilo, a los guiños con el Carnaval de Brasil, los tonos violetas y amarillos fueron su carta de presentación, introduciendo junto a la citada crítica a la movilidad alguna pulla más, como el malestar por la Cabalgata de Reyes o los baches de Cimadevilla, en un diálogo entre dos operarios de "Construcciones Los Twingos". Porque una vez más Shakira se coló en el Antroxu, aunque en esta ocasión fue más protagonista su tema "Waka waka".

Con "Los Restallones" México hizo su primera incursión. La historia de desengaño amoroso entre Lupita y Pancho, con rancheras en la que se colaron las piquillas futbolísticas de Sporting y Oviedo, entre Orlegi y Pachuca, pero con un mensaje final de unidad y encuentro. "¡Alto! Paren mis compadres / que somos todos hermanos / ¿No ven que unos y otros son astures mejicanos? / qué más da que sean azules o los otros rojiblancos / pues de sidra y de tequila vamos todos bien pimplados / abrácense y celebren que pisamos esta tierra / la más bonita del mundo / más aún que la Riviera / Puxa Asturies mis pendejos".

Los otros pioneros del Antroxu, "Kop’a vino", le dieron también en la cuarta entrega de ayer en el Jovellanos un toque azteca. Quisieron poner el foco en sus orígenes, en el barrio de Contrueces, para analizar su evolución, y pedir, al ritmo de "Every body" de "Backstreet Boys", que exista igualdad de género: "Todo el mundo / vamos a luchar / todo el mundo / queremos igualdad". Y transmitir también que, tres décadas y media después, siguen con la misma pasión: "Todo empezó siendo un simple hobby / y se convirtió en algo mucho más que eso / gracias a ti por animarme todos los años / Carnaval de Gijón".

Recta final en el Jovellanos. Pero sin que caiga el ritmo. Aparecen de nuevo seres mitológicos de la mano de "Xareu nel ñeru", con el nacimiento de un patito feo dragón, que sirvió para rescatar otro de los temas estrella de esta edición: el "Quédate" de Quevedo: "Un dragón diferente, con pelo en el cogote / gordito, poco fuerte, muchas pecas y bigote / es el patito feo, el que no encaja en el baile / sus alas pequeñitas no despegan en el aire / no quiere ser como ellos y no puede entender / que te juzguen por tu aspecto seas hombre o mujer".

Y llega el cierre del concurso, de mano de "Los Tardones", que defienden corona. Aparece representado un escenario de los años 50 americanos y suenan sin parar ritmos de la época, y de años posteriores, pero todos muy cañeros. Hasta sale el mismísimo Elvis Presley con su "Rock de la cárcel": "Prefieron ser intenso no lo puedo evitar / decir to lo que pienso es mi forma de actuar / lo siento si te ofendo no lo hago a mal / pero lo importante es que yo no voy a cambiar". Y explicaron la receta para disfrutar al máximo del Antroxu: "Busca un buen equipo / que contagie alegría / y qué del carnaval / haga su vida".