El Instituto El Piles, de olimpiadas en el recreo

Nel Fernández, un alumno del Instituto El Piles, coge la pelota de baloncesto, finta a su compañero y amigo Álvaro Sáez y encesta. Cerca de ellos, varios chavales echan un rondo y celebran cada caño como un gol del Sporting. Y más a lo lejos, hay adolescentes jugando a tenis de mesa, a fútbol sala, juegos de mesa e incluso bailando. La situación no es coincidencia. Es parte de un proyecto del centro de recreos dinámicos que ha permitido canalizar el caos de los recreos en una especie de pequeñas olimpiadas deportivas en las que se busca fomentar la actividad física, la inclusión y las buenas conductas. "Subimos más relajados a clase", explican los estudiantes.

Los recreos dinámicos los impulsa el departamento de Educación Física. Lo conforman cuatro profesores, aunque cuentan con la ayuda extra de otros dos docentes. Benjamín Mateo, uno de ellos, desgrana la iniciativa. El proyecto, explica, no es dar una pelota a los estudiantes y que se apañen. Hay un método. Los materiales para los juegos se administran y están inventariados. Hay zonas delimitadas para cada deporte. Se ha hecho un esfuerzo para renovar equipamientos deportivos, como las canastas, y se han generado espacios donde no los había. Un ejemplo. El IES El Piles no tiene frontón, pero con un par de líneas en su fachada principal han sacado dos canchas para el juego de la pelota. Simple, pero efectivo. "Buscamos generar entornos seguros, mejorar la convivencia y la inclusión. Es clave que los juegos fueran reglados", destaca Mateo.

El profesor explica que, tras la pandemia, comprobaron el auge de los programas telemáticos. Decidieron entonces poner en marcha esta idea para combatir el sedentarismo. Es decir, dar más opciones a sus casi 700 estudiantes que fueran más allá de estar con el móvil. Los recreos dinámicos buscan la inclusión. Hay estudiantes familiarizados con el deporte y otros a los que les cuesta. Los profesores hacen un seguimiento especial a estos segundos para conocer sus necesidades y tratar de incluirlos en las dinámicas de actividades. Lleva cierto tiempo romper las dinámicas anteriores y acostumbrarse a este tipo de organización", incide el profesor.

Una arista clave de la actividad son los códigos de conducta. Tienen que seguirlos tanto los que juegan como los espectadores de los partidos porque en determinadas ocasiones juegan también torneos de fútbol, baloncesto y otros deportes. Por ejemplo, los jugadores tienen prohibido protestarle al árbitro. Un árbitro que muchas veces es un alumno de otro curso. Así se fomenta el respeto a los compañeros, porque es relativamente sencillo no quejarse a un profesor, pero más complicado es hacerlo con un estudiante. Los jugadores tienen, entre otras cosas, que aprender a "controlar su impulsividad", reza el citado código de conductas. "Que los árbitros sean los chavales es importante porque así aprenden a aceptar la autoridad de otros compañeros", destaca el profesor.

Este sistema se ha reducido prácticamente a cero los problemas de convivencia en el recreo. A los jóvenes les gusta. "Nos divertimos y nos desestresamos de un día de colegio", concreta Nel Fernández. "Antes había muchísima gente jugando al fútbol y todo era muy caótico. Ahora, todo está mucho mejor organizado", destaca Álvaro Sánchez, sobre una herramienta que ha convertido los patios de El Piles en unas pequeñas olimpiadas estudiantiles diarias.