Un Antroxu mayúsculo desborda Gijón

Plantados en la avenida de la Costa teléfono en mano, Manuela Mellado y Joaquín López escrutaban al detalle el mayúsculo desfile de Antroxu desbordando ayer el centro de Gijón. Eran dos de los miles que ayer llenaron el centro de la ciudad, pero con una peculiaridad. Son de Badajoz. A ellos, que vienen de una tierra donde el carnaval es asunto sagrado, el desfile les enamoró. Argumentos le sobraron para vencer y convencer a una cita que puso sobre el tapete del asfalto de la avenida de la Costa a 41 grupos y 1.824 participantes entre la gente de las charangas y los que iban a lomos de las espectaculares carrozas. Una explosión de color, un éxtasis antroxero en toda regla, que demostró que esta ciudad siempre cumple cuando se trata de folixa. Una fiesta eterna, que se vivió casi en cada baldosa de las calles y en los balcones, y casi eterna porque duró casi tres horas. "Ha cumplido con nota", señalaron muchos de los asistentes durante el recorrido hasta El Humedal.

La ya clásica canción de Quevedo en su sesión con "Bizarrap" sonaba en los prolegómenos del desfile en la plaza de toros de El Bibio. Los alrededores del coso taurino eran un hervidero mucho antes de las siete de la tarde. Cantaban por lo bajini el estribillo del tema del trapero madrileño las pequeñas Nuria Álvarez y Laura Martínez, segundos antes del pitido inicial del desfile. "Vaya nervios que tenemos", confesaban las dos niñas cuando, de pronto, dejaron de cantar y se fijaron el estallido de color que arrancaba ante sus ojos. Antes, Isolina Windsurf, la sardina del Antroxu, se había pasado por la zona a saludar en su descapotable rojo, sin saber, que hoy se velará.

Decía el productor cinematográfico Cecil B. De Mille que una película tiene obligatoriamente que empezar con un terremoto y de ahí ir hacia arriba. El desfile no empezó con un seísmo, sino con lo más parecido a una invasión extraterrestre de la mano de la agrupación de Tapia de Casariego "Os Mismos de Sempre", asturianos del mes de septiembre de LA NUEVA ESPAÑA y uno de los grupos más punteros de toda Asturias en lo que a carnaval se refiere. Su propuesta, "El descubrimiento de Gaitaxia", maridó la gaita con la exploración espacial, fue de las más aplaudidas de todo el desfile. "Llevamos preparándola desde septiembre", confesaba la presidenta del grupo, Isabel Cuervo, pidiendo, para animar el cotarro, que todo Gijón se pusiera a dar palmas.

Les hicieron caso los miles de asistentes a los de Tapia de Casariego. El gentío se emborrachó rápido de la magia carnavalera. Hubo familias a tutiplén. Muchas con niños pequeños, sentados en los bordillos de la avenida de la Costa. Eso, los más tranquilos, porque los revoltosos brincaban y lanzaban confeti como si fuera la Cabalgata de los Reyes Magos. Hubo disfraces clásicos atemporales. Se vio a Spiderman y bastantes princesas de cuento. Pero también otros de temporada. La serie "Miércoles" es la tercera producción más vista de todo Netflix. Por tanto, muchas chicas decidieron emular a la adolescente de la Familia Adams. Una fue la pequeña Sara Morán, que sujetaba a "Cosa", la pilla mano que tiene por mascota el personaje de la serie. Hay que cuidar los detalles. "Vengo a todos los desfiles porque participan muchas amigas mías", afirmaba la pequeña.

El desfile fue larguísimo. La familia compuesta por Alejandro Sánchez, María García y sus dos hijos, Daniel y Jesús, que iban todos vestidos de granjeros, ya habían visto más de una decena de grupos saliendo del entorno de El Bibio pasada casi una hora del inicio del desfile. Pero Isolina Windsurf, a la cabeza de la columna antroxera, no apareció por el paseo de Begoña en su descapotable hasta casi las ocho de la tarde. Así que, mientras que para la familia de granjeros el desfile ya estaba en su apogeo, para Alberto Díez, Miriam Conde y su hija Carla, que estaban al pie del hotel Begoña, el desfile aún ni siquiera había empezado. Paradojas espacio tiempo del Carnaval. Estos tres venían de Zamora y la tarde de ayer fue la primera vez que pudieron ver semejante despliegue. "El ambiente está siendo una pasada", afirmaron.

El cortejo se alargó hasta casi las tres horas, pero no se hizo aburrido. La variedad de los procesionantes ayudó mucho a ello. La charanga "Los Tardones" hizo viajar en el tiempo y en el espacio a la ciudad a la década de los cincuenta de los Estados Unidos con unos disfraces muy vintage. Una fiesta medieval ofreció el grupo "Guateque" del barrio de El Llano, que lleva 32 años saliendo en Gijón. "Se nota más ambiente que otros años. Se nota que ya pasó la pandemia y que la gente tiene ganas de salir a la calle", valoraba Demetrio del Rey, un integrante de este grupo. Y en la Revolución Francesa (con un toque napoleónico también) a ritmo de "La Marsellesa" se paseó la asociación juvenil Casalla.

Lo que decía Demetrio del Rey no era una cuestión baladí. Al contrario de la cita del año pasado, marcada por las mascarillas quirúrgicas, entonces todavía obligatorias para salir a la calle por el azote del coronavirus, en la tarde noche de ayer prácticamente nadie salió a la calle con el cubre bocas de marras. Las mascarillas se contaron con los dedos de una mano, aunque como las meigas en Galicia, haberlas las hubo. "La llevo todavía por si las moscas, que he visto a bastante gente tosiendo", comentaba Isabel Ferrero, que vivió el desfile junto a su marido, José García. "La cita de este año está muy lograda. Nos está gustando bastante", analizaban. Lo mismo creía Ángela Sánchez, una mamá que acudió a la actividad bien acompañada. Por un lado, por su hija, Carmen Blanco, de dos años. Y por otro, por Pablo, al que le quedan cosa de 15 días para vivir su primer día. "Parece que ya hemos vuelto a la normalidad y que la gente tiene ganas de salir. Lo único que pido es que no llueva y que a Pablo no le dé por salir", decía, con mucha gracia, esta mujer, periodista de profesión.

El desfile se cerró sin incidentes, pero sí que hubo un pequeño susto. Un hombre fue evacuado en ambulancia en la avenida de la Costa en el cruce con la calle Cabrales. Se sintió indispuesto. La comitiva tuvo que detenerse durante algunos minutos. Los sanitarios fueron ovacionados por los muchos presentes. "Que siga la fiesta", gritaban algunos cuando la situación volvió a la normalidad. Y vaya que si siguió porque quedaba mucha tarde. Una tarde en la que se coló también la reivindicación. La más llamativa fue la de la carroza de la Federación de asociaciones de vecinos (FAV). Desfilaban por vez primera y salieron para expresar su rechazo a la planta de pirólisis de El Musel. "Vamos a respirar todos el mismo aire", advertía José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma Anticontaminación. Pusieron la canción de "Los Chunguitos" Dame Veneno. La protesta no está reñida con la ironía. Mar de Niebla, por su parte, reivindicaron un mar sin plásticos. Y la charanga "Kop’a vino" salió un cartel para despedir a la alcaldesa, Ana González, ante el final de su mandato.

Las carrozas fueron de lo más llamativo. El grupo MC Pinzales apostó por el autolavado de coches y también dejaron más que limpio a algún que otro guaje "Los Ducharacheros", que salieron con una gran bañera para concienciar del ahorro de agua. La Asociación cultural y recreativa "Xente Xoven" fueron de los más aplaudidos. Con la música a todo trapo de la banda sonora de "El Señor de los Anillos" mezclado con el tema "Anillo" de Jennifer López provocaron más de una carcajada. En su paso, entró toda la magia del universo Tolkien, con sus orcos, sus nazgul, Sauron, sus elfos y su reina elfa, la magnífica Galadriel. Alguna que otra reina hubo, como la Isabel II de la charanga "Perdíos de los Nervios", que iba con una banda que avisaba de "que no estaba muerta". Y no lo estaba. Estaba de parranda. Aunque para reina, la reinona de "Os Brasileiros" encarnada por el mítico Pablo Álvarez, que se bailó toda la avenida de La Costa a ritmo de samba y sobre tacones de aguja. "Llevo desfilando ya 27 años. Es el día que más espero de todo el año", confesaba.

Algo de dolor tendrá también María González, de la charanga "La última y marchamos", que, pocos días antes de desfile, tuvo una rotura de fibras en el cuádriceps. El dolor, ya se sabe, es momentáneo, la gloria del carnaval es para siempre. Así que ahí estuvo ella, pasándoselo fenomenal junto al resto de sus compañeros. Y también lo disfrutó Cristina Garrido, que tiene una tienda de videojuegos en la avenida de la Costa y que salió a la puerta de su negocio a ver el desfile vestida ella de pirata. "Tiene muchísimas cosas y también unas cuantas de videojuegos. Para los comercios es muy importante que el desfile pase por delante porque así la gente se queda con los escaparates", apuntaba. Y es que la comitiva antroxera de ayer gustó a practicamente todo el mundo, a pesar de que la noche tuvo un giro inesperado. Isolina Windsurf, tras mucha folixa, quiso compartir haciendo una ouija todo lo que había disfrutado con su amiga Isabel II quedando atrapada en otra dimensión. Tuvo una muerte salada... y dulce.