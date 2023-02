La folixa llena la hostelería y los hoteles están al 80% de ocupación: "Está siendo muy bueno"

A pesar de que aún no se ha dicho el último adiós a la sardina, el primer balance del Antroxu gijonés deja un buen sabor de boca en las cifras de ocupación hotelera y reservas en bares, restaurantes y sidrerías de la ciudad. La primera estimación la arrojó ayer el presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo. "Está siendo un Antroxu muy bueno. Los hoteles han alcanzado una ocupación del 80%. Y la restauración ha notado toda la alegría que transmite en la calle, con muchas reservas", celebró el máximo representante de la patronal en la ciudad.

Precisamente, los datos concuerdan con las tasas de ocupación que han registrado algunos de los hoteles de la ciudad. Por ejemplo, el Hotel San Miguel. "Las reservas han estado por encima del 75%. Es una cifra buena, aunque no superior a otros fines de semana con buenos datos", analiza Luisa Pérez. Es una conclusión muy similar a la de Jesús Pardo, responsable del Hotel Arena. "Hemos llenado en torno al 80% de las habitaciones. Hay que tener en cuenta que el Antroxu es una fiesta de carácter muy local, porque hay muchas fiestas de Carnaval en otras ciudades. El lunes y martes las reservas volvieron a los niveles de cualquier semana", desliza.

Toca mirar a la hostelería. Con un plato fuerte: los "Menús de Antroxu" que ofrecen hasta hoy un total de 41 establecimientos, entre ellos algunos hoteles. Por ello, el presidente de Otea Gijón destacó la "alta participación" en esta iniciativa. Un clásico: la Casona de Jovellanos. Ofrece por 18 euros pote, picadillo y patatas y, de postre, frixuelos y picatostes. Con bebida incluida. "Ha venido muchísima gente. Ya como todos los años. De media, habremos servido veinte menús de Antroxu. La genta también tira mucho de carta, sobre todo por el concurso de cachopos, que quedamos quintos", presume Maria Luisa Acera.

Entre ellos, estaba también el Hotel Arena, que propone un menú casi idéntico, añadiendo un huevo frito al plato de picadillo, por el mismo precio. "Está animado. La gente ya celebra sin miedo. Estamos sirviendo de media veinte menús por día, sin contar los que piden carta. El buen tiempo también ha ayudado", explica Pardo. Una última para en otro clásico. En Casa Arturo. "En total, serviremos sobre ochenta menús de Antroxu; la genta también tira mucho de carta. Esperamos que el día fuerte sea este martes", cuenta su responsable, Arturo Muñiz. Además de los platos clásicos del menú, añaden en su local una crema a modo de aperitivo crema. En total, 24 euros con bebida, sin incluir vino. "Siempre hemos participado en esta iniciativa porque es una tradición gastronómica de aquí y es una comida que tiene su público antes de Cuaresma"

Lorenzo también celebró el "éxito" del Carna-Bar, un novedoso concurso con el que Otea invitaba a decorar los bares con una temática por las fiestas. "Han participado cerca de 15 establecimientos. Irá a más los próximos años", adelantó el representante de Otea. El miércoles se conocerán los ganadores. Sobre la negociación del nuevo convenio de hostelería, Lorenzo aseguró que espera "llegar pronto a buen puerto". Al acto también acudió Lara Martínez, gerente de Divertia, quien tildó este Antroxu de "pletórico" para "una ciudad llena de gente, alegría y color". "Era lo que hacía falta después de unos años grises", recalcó la que será número dos en la candidatura socialista de Luis Manuel Fernández, "Floro", para las próximas elecciones municipales de mayo. Asimismo, el concejal de Cultura, Manuel Vallina, y la directiva de Otea, Élida Suárez, estuvieron presentes.

