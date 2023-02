"Si de niño se escucha música clásica, luego será algo natural"

El músico británico de 20 años Willard Carter, ganador del primer premio del XXIII Concurso Internacional de Música "Villa de Llanes", actuará mañana en el teatro Jovellanos a las 20.00 horas, junto al pianista Vadim Gladkov. Será en un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón, dentro del Ciclo de Jóvenes Intérpretes Fundación Alvargonzález. Carter, violonchelista, estudió en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, y ha tocado en Gales, Suiza, Inglaterra o Italia.

–Hace solo unos meses que ha sido distinguido en Asturias. ¿Qué supone volver a tocar a la región?

–Estoy con muchas ganas de disfrutar de este concierto, que será muy especial. Tocaré un programa superespecial, lleno de amor, fantasía y oscuridad. Me gusta mucho Asturias, la familia de mi novia es de Avilés, así que es muy especial para mí.

–¿Cómo será su concierto?

–En la primera parte, empezaremos con el "Divertimento" de Joseph Haydn. Es una obra supersimpática, como la introducción perfecta para un concierto. Es muy cantable y tiene momentos muy divertidos, con un toque muy personal e íntimo. Seguiremos con la "Sonata para violonchelo y piano" de Felix Mendelssohn. Es una historia muy larga, con cuatro movimientos diferentes, pero todos juntos crean la idea de un cuento muy bonito. Se inicia con un montón de energía, sigue con una parte más divertida, pasa después al piano con acordes muy abiertos a los que sucede el violonchelo en plan muy solitario. Y se cierra de nuevo con mucha energía.

–¿Y qué les queda para la segunda parte?

–El público descubrirá al compositor británico Benjamín Britten. No aparecen las típicas melodías bonitas, sino que se crea una atmósfera especial porque está escribiendo de Dios y de cosas más grandes, como el mundo y la vida. Y para la despedida estará una obra grandiosa como "El Barbero de Sevilla" de Rossini, me gusta terminar así porque hace que el concierto pase a ser superdivertido y rápido.

–Estará acompañado del pianista ucraniano Vadim Gladkove. ¿Qué destacaría de él?

–Ya hemos tocado juntos en un par de ocasiones. Me siento supercómodo con él. Nos compenetramos y cambiamos cosas, siempre tocamos en el momento, nunca parece que estemos repitiendo algo que ensayamos. Es como tocar algo nuevo cada vez. Ese sentimiento me empuja a mejorar.

–¿Por qué empezó a tocar el violonchelo?

–Es el mejor instrumento (ríe). Empecé con cuatro años, porque mi hermana mayor tenía autismo. Había un centro en mi pueblo donde ayudaban a los niños con ese tipo de problemas, y uno de los métodos que utilizaron fue la música. Mi hermana empezó a tocar la flauta y la viola. Mi hermano se puso celoso porque también quería tocar algún instrumento y fue entonces cuando empezó con el violín, pero lo estaba estudiando con un profesor de violonchelo. Cuando lo vi, también me apeteció unirme y mi madre pensó que la mejor idea era que entonces estudiase violonchelo con este profesor. Desde ese primer momento me enganché a él.

–¿Qué tiene de especial?

–La gente dice que es el instrumento más cercano a la voz. Estoy de acuerdo. Es algo muy íntimo. Tiene todo.

–Pese a que tiene solo 20 años ya ha tocado en varios países. ¿Con qué momento se queda?

–Hace un año toqué en Suiza el "Concierto para violonchelo" de Elgar con la Orquesta del Festival de Gstaad. Fue muy especial para mí, porque es un compositor inglés y porque también tenía amigos en la orquesta. Además, ese escenario es mágico, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Y para este verano me invitaron a tocar otra vez un recital que tienen en el mes de julio.

–Desde su visión personal. ¿Cómo cree que se trata y valora la música clásica en España?

–En Inglaterra, tenemos en muchas ciudades un proyecto por el que todos los niños desde los 6 hasta los 12 años tienen que tocar un instrumento. En España no hay eso, pero sí muchas fundaciones, como la Escuela de Música Reina Sofía donde estudié, en la que existen muchos proyectos para niños. A mí me interesa abordar cómo presentar la música clásica a los jóvenes. Porque, aunque no la parezca, esa influencia es clave. Aunque cuando se hacen mayores piensan que la música clásica es aburrida o para gente más adulta, si de pequeños escucharon música clásica lo acabarán viendo como algo muy natural y lo disfrutarán mucho. Aunque se piense que la música clásica no es guay ni chula, pero sí que lo es.