Pumarín despide el Antroxu de Gijón con un desfile lleno de variedad

"Hay que llevar el Carnaval a todos los rincones", decía este mediodía un cansado Ramón Laso, integrante de la charanga "Los Gijonudos", tras casi hora y media de desfile por las calles de Pumarín. La jornada de ayer no era excusa. Tocaba dar el do de pecho para hacer aún más especial el último día de Antroxu. Minutos antes de arrancar el pasacalles, a la altura de la sede de la asociación vecinal "Severo Ochoa", decenas de familias aguardaban el momento de dejarse llevar por los ritmos y los bailes de las agrupaciones participantes. Los amantes de la folixa optaron por disfraces de todo tipo y condición. Fantasmas, payasos, piratas, superhéroes... Todo cabía. Es lo que tiene el Carnaval.

Gonzalo Suárez, Lucía López y su hijo Óliver, de casi 3 años, ni se lo pensaron. Si se celebraba un desfile en su barrio, había que estar al pie del cañón. Empezaron a vivir la fiesta el pasado jueves en la zona oeste y cerrarlo cerca de casa era obligatorio. "Nos encanta disfrazarnos, cambiamos cada día", afirmaba Gonzalo Suárez, para el que el Antroxu no pierde su magia aunque pasen los años. "Une a gente muy diversa y con un disfraz parece que todo se olvida", destacaba Suárez. El pequeño Óliver contemplaba, ensimismado, el recorrido de unos grupos en los que todas las generaciones gozaban de representación.

Muchos de los vecinos de la zona se asomaban a las ventanas para disfrutar del desfile, algunos móviles en mano. No fue el caso de la familia conformada por Edu Vega, Marta Otero y sus hijos Nora, Lidia y Manuel. Ataviados con sus mejores galas e inspirados en los juegos de Pac-Man, no perdían detalle de las diferentes propuestas de las charangas. Estar en primera fila permite ciertas licencias. "Hay mucha variedad", valoraba Edu Vega, un enamorado del Antroxu que se esfuerza por inculcárselo a los pequeños de la casa. "No hay que perder la tradición", comentaba. A Nora le mola disfrazarse, pero si algo le fascina de esta época del año son "los frixuelos".

La familia ya participó ayer en el gran desfile, en el grupo del AMPA del colegio Montevil. Hoy tocaba ver los toros desde la barrera. "Estamos más relajados", admitía Marta Otero, para la que esta edición ha supuesto la recuperación del ambiente festivo que la pandemia debilitó. "Se nota que la gente se ha animado más, en Carnaval te disfrazas y pierdes la vergüenza de todo", explicaba Otero. Si por ella fuera, extendería la duración del Antroxu. "Se queda corto", bromeaba.

La película "Coco" fue el leitmotiv elegido por la charanga "Folixa pa Toos" para deslumbrar a los asistentes. Uno de sus miembros, Pablo Casquero, resumía de forma concisa cómo se encontraba minutos antes de ponerse en marcha: "cansado pero bien". Más claro agua. Precisamente agua es lo que necesitaron varios de los "charangueros" para hidratarse. El calor apremiaba y había que remediar el dinamismo y la vena "antroxera" que transmitían. "El ambiente es lo que te anima cuando desfilas para seguir hasta el final con energía", subrayaba Sara Quintana, también de "Folixa pa Toos".

Para Pablo Sigüenza, de "Los Tardones", el Carnaval es incomparable. No solo por el resultado final plasmado en desfiles o actuaciones, sino por el trabajo previo. "Se crea un grupo enorme, un proyecto anual. Es como tener un hijo todos los años", declaraba Sigüenza tras el concurrido trayecto por las calles de Pumarín. Ya esperaba, ansioso, los actos vespertinos en Begoña, en especial la entrega de premios. También las jóvenes Ángela Acosta y Marlene González, del grupo "La Guaxa". Su abuela es la presidenta, por lo que viven los carnavales de una manera única. "En Gijón hay mucho curro", ensalzaba Acosta. El agotamiento hacía mella, como confesaba González. "Qué dolor de pies", exclamaba la "guaxa", que, sin embargo, defendía que cada gota de sudor merecía la pena. "Ver la cara de la gente cuando desfilas, que te saluden y te sonrían... es lo mejor", resaltaba.

En "Los Gijonudos", caracterizados como dragones y que comandaron el desfile, la sensación al finalizar era de pura satisfacción. Ni los frenéticos días anteriores diezmaron sus ánimos. "Había que apretar, la gente se lo merece. Ha habido un ambiente muy divertido", manifestaba Sara Valdés. Para su compañero Ramón Laso, otro factor ha sido decisivo en las multitudinarias jornadas que se han vivido en la ciudad. "El tiempo nos ha acompañado para que las calles estuvieran a tope", afirmaba. Para muestra, un desfile en Pumarín con el que la folixa del martes arrancó por todo lo alto.