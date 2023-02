Tamborada final para despedir bajo la lluvia el Antroxu de Gijón: así fue el entierro de la sardina

Sonaba con el cielo encapotado Bach por la megafonía del escenario del paseo de Begoña para meter en vena el triste ambiente del velatorio de la sardina, pero pronto la solemne música dio paso a este martes a otra nueva folixa, una bajo la lluvia, gigantesca y colorida, para despedir un Antroxu al que no le frena ni el mal tiempo. Miles de paraguas es lo que se veían desde las tablas de Begoña, y debajo de ellos miles de gijoneses cubriéndose de la lluvia para no perderse el último acto carnavalero. Un velatorio de la sardina con acento british, una emocionante entrega de premios a charangas y carrozas, el último desfile y un entierro en la plaza del Marqués en el que el testamento de Isardina Windsurf se coló el "Fevemocho". El resultado otra victoria antroxera. "Ha sido un carnal de éxito", afirmó la gerente de Divertia, Lara Martínez.

Corrían algo más de las cinco en punto y estaba la sardina de cuerpo presente cuando sus acompañantes en este Antroxu hicieron, rollo de papel higiénico de tamaño industrial en mano, acto de presencia. Al escenario subieron la detective Gelita Flecha y el guardia real William William Beefeater. Con mucha pompa, como corresponde a la Gran Bretaña, los correligionarios del pescado, fallecido hace dos días tras una sesión de espiritismo, empezaron a soltar la lágrima y lamentos desgarradores. "Probretina, I’m so sorry", se les escuchó decir, mientras se atrevían con lo que parecía ser un "Dios salve a la reina". O "Good save the queen", que dicen los del Reino Unido. O decían. Pronto muchos gijoneses se subieron al escenario para presentar sus respetos a la sardina. Subieron familias de todo tipo, amigos de toda la vida y personas en solitario a presentar sus respetos a la sardina.

"Era tan folixera, que disgusto más grande", comentó Carla Suárez, con su hija Elisabeth Freile de la mano. "Qué pena que me da la sardina", añadieron Laura Candón y su hija, también de corta edad, Lucía Zapico. Aunque para pequeño Jorge Bogdan, un bebé de tan solo un mes que subió a llorar al pescado en brazos de su padre, Toni Daniel Bogdan. Los dos iban antroxados como nuestro amigo y vecino Spiderman. "Es su primer carnaval y nos hemos querido vestir igual para que sea ya una tradición para siempre. Mi idea es poder venir siempre con él al velatorio de la sardina", comentó este joven, de 25 años, y nacionalidad rumana. Si todo va bien, se les verá entonces el año que viene, con un nuevo Antroxu.

Está por ver si el del año que viene será como este en cuanto a cifras. La sensación en el gobierno local es terriblemente positiva. Lo cuenta Lara Martínez, la gerente de Divertia. "Creo que ha sido un carnaval de éxito. El desfile fue el mejor de hace muchos años no solo por la cantidad de participantes –1.824– sino por la calidad de las propuestas de las charangas y de las carrozas", apuntó Martínez. "Al concurso de charangas la gente respondió muy bien. Fueron dos días de lleno en el teatro Jovellanos y las calles han estado a rebosar. Tras la pandemia, esta es la línea de trabajo a seguir. Tras la misma se aprendieron cosas. Ahora, tenemos que seguir trabajando porque sabemos que al final todo es mejorable", añadió la socialista.

La tarde de este martes fue otro éxito a una larga lista de victorias del carnaval. Tras conocerse el resultado del concurso de charangas y de carrozas y entregarse los diplomas y los premios (todos los que participaron se llevaron alguna distinción) fue el momento del desfile desde el paseo de Begoña hasta l plaza del Marqués para el entierro de la sardina. Un entierro, claro, ambientado con las plañideras, elegantes, completamente de negro, y muy afligidas. El testamento de Isardina Windsurf no tuvo desperdicio. Los versos más divertidos tuvieron que ver con el escándalo del "Fevemocho". "Una sardina tan alta/Nun entraba pela puerta/Como los trenes de Feve/Pa quedase boquiabierta", escribió en unas inspiradas líneas en las que también se hizo un recuerdo a Honorino Molleda, el gijonés que en su esquela hizo sonreír a todo el mundo. Como este Antroxu.