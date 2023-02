"No me atrevo con el TikTok, veo gente de mi edad y me da vergüenza meterme ahí"

Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi integran "Ilustres ignorantes", un show cómico que lleva quince años emitiéndose en televisión, y que este sábado tendrá una función con el público en el teatro de la Laboral (20.30 horas). Colubi, asturiano de Cangas del Narcea, cuenta las claves del éxito de este programa.

–¿Es usted carnavalero?

–Nada. Creo que la única vez que me puse un disfraz fue en Avilés, porque era demasiado cante ir sin él. Me puse una sábana de la cama a modo de turbante por la cabeza para integrarme un poco.

–Hablemos entonces de su bolo, de "Ilustres ignorantes", que alcanzará los 15 años ya en noviembre. ¿Qué cosa inverosímil pensaba que iba a suceder antes de que llegasen a estas alturas?

–Cuando empezamos era un programa al mes, después pasó a ser cada quince días. No había ninguna previsión de que tirásemos muy allá en el tiempo. La falta de presión fue un incentivo para nosotros, para seguir haciendo cosas poco a poco. Cada año no sabemos si va a ser el último. Lógicamente nunca pensamos en durar tanto, antes me veía recogiendo cartones.

–¿Cuál es el secreto?

–Que no hay ensayos. Sabemos un par de preguntas más o menos antes de empezar, pero no hay nada escrito. Cada uno lleva sus paranoias, pero toda esa interacción es improvisada y ayuda a no desgastar la relación. Tenemos un gran rollo los tres, lo pasamos bien y no lo podemos disimular. Además, que dure 25 minutos es clave, aunque a la gente a veces le parezca corto, es mejor dejar con ganas que refalfiar.

–¿Qué invitado traen a Gijón?

–A Miguel Maldonado, cómico de nueva generación, que, por ejemplo, hace un podcast con Ignatius Farray, que se llama "La segunda acepción". El cabrón es muy gracioso, sabia nueva, un cómico muy "funky" como me gusta decir a mí.

–Hablando de savia nueva. ¿Tiene TikTok?

–No me atreví a hacerlo, porque veo gente de mi edad con él y me da un poco de vergüencica meterme ahí. Pero sigo algunos vídeos de TikTok, el último ese de Shakira que salía fregando que me descubrió la canción de "SZA", que estoy como loco como ella.

–¿Le molestan los nuevos formatos?

–Pienso en mis padres que crecieron con la radio y sin televisión, pero que luego se adaptaron a ella. O yo mismamente, que crecí sin internet, y vaya sí me adapté luego a ello. Cada tiempo tienes sus medios y tecnologías. Pero estaría bien recordar qué fue de My Space, Fotolog o Second Life, que en 2007 era lo más, portada de las revistas de economía y prácticamente ha desaparecido. Al final el medio por el que se transmita es relevante, pero lo fundamental es el contenido. Lo que importa es que hace falta el humor.

–¿En qué viene a Asturias el fin de semana?

–En tren. Espero que quepan por los túneles. Cada túnel voy a tener miedo que raspen contra la pared.

–¿El "Fevemocho" es el ejemplo de que la ficción muchas veces supera a la realidad?

–Es como un chiste, pero muy malo, que nos deja con la boca abierta, de toda la gente involucrada en que esto saliese mal. Me parece casi hasta fascinante que nadie lo viera. Es que no es hacer una cosa mal, sino fatal.

–¿Qué temas son los que más gustan al espectador?

–En "Ilustres la suerte es que el planteamiento son sobras atemporales tratadas de forma absurda. Por ejemplo, hablas de bomberos o patrimonio de la humanidad, que pueden parecen aburridos y sin miga, pero si rascamos sacamos cosas surrealistas y absurdas.

–¿Quién ha envejecido peor de los tres "Ilustres ignorantes"?

–Cansado es el mayor físicamente, pero se cuida mucho, está en forma y camina mucho. Coronas y yo somos más fartones. Lo hacemos par que parezca que tenemos la misma edad que Cansado.

–¿Qué destacaría de cada uno de sus compañeros?

–Coronas es la rapidez, como Iniesta, con esa función complicada de repartir juego. Y Cansado es la elaboración, el juego por las bandas para él mismo entrar por las bandas y rematar.

–¿Para cuándo su próximo libro?

–Lo que tengo ahora es vagancia. Mi última gran novela fue "Dispersión", en 2021, y me quedo cuando la saco como exhausto, recién parido. Voy dando vueltas, pero de manera muy vaga, mirando el paisaje en el tren o bus para ver si me llega algo.