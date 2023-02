Varios miembros de la promotora "El Chatín" rindieron ayer un pequeño homenaje al gijonés Arturo Fernández en el día en el que el actor hubiese cumplido 94 años. El tributo tuvo lugar en el cementerio municipal de El Sucu, en Ceares, donde está enterrado el artista, con unos rezos y una ofrenda floral en memoria de Fernández, fallecido el 4 de julio de 2019.

"Todos los años venimos cuando es su cumpleaños", afirmó Alberto Estrada, integrante de una promotora que no escatima esfuerzos en poner en valor la figura del actor. Su primo, César Fernández, también estuvo presente en un acto con el que "El Chatín", impulsada por la asociación "Gijón Participa", quiere "recordar" la impronta que dejó Arturo Fernández. "Que no se olvide la gente de él, porque nosotros no lo olvidamos", subrayó Estrada, que no tira la toalla para que la iniciativa de colocar una estatua en honor al "chatín" en el paseo de Begoña fructifique. Por el momento, acumulan alrededor de 40.000 firmas a favor de la idea, que se ha topado con la negativa municipal.

"Tenemos capacidad para involucrar a varios empresarios", reivindicó Alberto Estrada, pues "Gijón Participa" ya había reiterado que la financiación de la escultura sería privada. "Pensamos que sería fácil, pero nos sorprendió la negativa", subrayó Estrada, que apuntó lo especial que sería tener el monumento sobre un banco antiguo fuera de uso. Y añadió: "Sería una joya en la ciudad". El colectivo no se dará por vencido y seguirá luchando por lograr ese homenaje.