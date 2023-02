Guisos dorados a fuego lento

Los chipirones se "afuegan" con un lento borboteo en una plateada olla de las cocinas de la sidrería Los Pomares. La buena mano de su cocinera Pili Ramos los prepara con gusto. Es experta en el arte de los guisos, uno de los principales motivos por los que el chigre que regenta recibirá el premio "Plato de Oro" 2023, un prestigioso reconocimiento nacional otorgado por la Cofradía Platos de Oro Radio Turismo que ensalza así su oferta culinaria. "Ha sido una sorpresa. Solo que se acuerden de ti ya es un premio", reconoce esta integrante del Club Guisanderas de Asturias.

El lunes recibirán el diploma acreditativo. No les faltan razones en forma de ricos platos para justificarlo. Una fabada nombrada la mejor del mundo en 2015, callos, manos... "Siempre hemos apostado por los guisos. Y la parrilla, sobre todo el pescado y el buen producto", defiende Ramos. Comparte la gestión de este conocido chigre con su hermano, Jorge Alberto Ramos, "El Parrochín". Ella lleva los mandos de una cocina y su hermano se ha especializado en la elección de la sidra y la organización de la sala. Su buen hacer les ha permitido sumar casi una decena de premios gastronómicos relevantes. Ahora suman otra más. "Siempre hay hueco en la pared para una nueva alegría", bromea.

Pili Ramos es una cocinera que se curtió en las cocinas de los negocios hosteleros de sus padres, Jesús María Ramos y Toñi Rodríguez. Ya suma 25 años preparando exquisitos platos de los de siempre. "Me he dedicado a esto casi toda la vida, como mi hermano. Empecé a ayudarles después de estudiar Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo. Poco a poco aprendí cómo había que cocinar con ellos hasta que me puse al frente de esta sidrería hace quince años", recuerda. De ese legado quizás se desprende el motivo de su éxito. "Solo hemos tratado de mantener guisos tradicionales. No dejamos de ser unos meros continuadores de lo que nos han transmitido", confiesa Ramos.

En esta sidrería de avenida de Portugal se respira ese ambiente a chigre de toda la vida. En el local se juntan clientes del barrio de toda la vida. "Viene mucha gente de fuera para conocer nuestra carta, pero hay también clientes del día a día que son como de la familia. Hemos visto crecer a sus guajes y eso ha permitido mantener la esencia de barrio", defiende. Esta guisandera reitera que el premio "Plato de Oro" 2023 es de todos. No solo de su pequeño equipo de cocina, que también, sino de sus comensales y amigos. "Son los que hacen posible que sigamos funcionando. Sin ellos no estaríamos aquí", reflexiona. Pili no solo tiene buena mano en la cocina, también la tiene con la gente.