Pumarín alarga el Antroxu

"Hay que llevar el Carnaval a todos los rincones", decía ayer Ramón Laso, de la charanga "Los Gijonudos", tras casi hora y media de desfile por las calles de Pumarín. Tocaba hacer aún más especial el último día de Antroxu. Minutos antes de arrancar el pasacalles, decenas de familias aguardaban el momento de dejarse llevar por los ritmos y los bailes de las agrupaciones. Los disfraces eran de todo tipo: fantasmas, payasos, piratas, superhéroes...

Gonzalo Suárez, Lucía López y su hijo Óliver no fallaron a la cita. "El Antroxu une a gente muy diversa y con un disfraz parece que todo se olvida", afirmó Suárez. Muchos vecinos de la zona se asomaban a las ventanas, móviles en mano. No fue el caso de la familia formada por Edu Vega, Marta Otero y sus hijos Nora, Lidia y Manuel, que estuvieron a pie de calle, ataviados con sus mejores galas, inspiradas en los juegos de Pac-Man. "Hay mucha variedad", valoró Edu Vega, un enamorado del Antroxu. "No hay que perder la tradición", comentó.

La película "Coco" fue la temática elegida por la charanga "Folixa pa Toos". Uno de sus miembros, Pablo Casquero, resumía cómo se encontraba antes de ponerse en marcha: "cansado, pero bien". Más claro agua. Precisamente agua es lo que necesitaron varios de los "charangueros" para hidratarse. El calor apremiaba, pero daba igual. "El ambiente es lo que te anima cuando desfilas para seguir hasta el final con energía", subrayó Sara Quintana, también de "Folixa pa Toos".

Para Pablo Sigüenza, de "Los Tardones", el Carnaval es incomparable. "Se crea un grupo enorme, un proyecto anual. Es como tener un hijo todos los años", declaró. Ángela Acosta y Marlene González, del grupo "La Guaxa", confesaban que el agotamiento hacía mella. "¡Qué dolor de pies!", exclamaba la "guaxa", que defendía que cada gota de sudor merecía la pena. "Ver la cara de la gente cuando desfilas, que te saluden y te sonrían... es lo mejor", resaltó.

En "Los Gijonudos", caracterizados como dragones, la sensación al finalizar era de pura satisfacción. "Había que apretar, la gente se lo merece", manifestó Sara Valdés. Para su compañero Ramón Laso, el tiempo ha sido otro factor clave en estas multitudinarias jornadas festivas para que "las calles estuvieran a tope". Para muestra, un desfile en Pumarín con el que la folixa del martes arrancó por todo lo alto.