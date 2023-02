El soporte invisible de la Guardia Civil

Igual que un médico, por muy bueno que sea, necesita que el quirófano esté limpio, el material esterilizado y las bolsas de transfusión preparadas para lograr una operación exitosa. Esto mismo es lo que ocurre cada día en cualquier unidad o grupo de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que consiguen avanzar en sus investigaciones y cometidos gracias al soporte que les ofrecen los agentes del Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI), encargados de que todos los sistemas de comunicaciones del Instituto Armado estén siempre actualizados y en perfecto estado de funcionamiento. "Somos invisibles, estamos detrás de la pantalla. Pero siempre estamos presentes en todo", coincide este equipo compuesto por el sargento primero Juan María González, y los guardias civiles Emilio Cedillo, Emilio Castillo, Adrián Ruiz, Esteban Casáis y Sonia Retamar. "Siempre que hay un problema, vamos todos al GATI a que nos lo soluciones", reconocen sus compañeros.

Los agentes de la Comandancia son los responsables del despliegue, configuración y mantenimiento informático, así como de aplicar las cotas y políticas de seguridad que exigen el tráfico de datos y las diferentes comunicaciones que se realizan a diario en el Instituto Armado. También, y no menos importante, están pendientes de todo el entramado administrativo y operativo técnico en toda la demarcación que se gestiona desde Contrueces, es decir, desde Colombres hasta Soto del Barco, incluyendo los Picos de Europa, el aeropuerto de Santiago del Monte y el Centro Penitenciario de Asturias. "Sería difícil describir cualquier proceso en el que intervenga la Guardia Civil, tanto a nivel interno como en colaboración con el ciudadano y los distintos organismos públicos o privados, en el que no participemos", explican los guardias.

Los integrantes del GATI, lo mismo están pendientes del correcto funcionamiento de la emisora de radio de un coche patrulla, para que los agentes estén en todo momento en contacto con el Centro Operativo de Servicios (COS), que garantizan la conexión de las videollamadas que deben hacer los jefes de compañía o los compañeros que deben conectarse a una vista judicial. También están presentes en cualquier evento multitudinario en el que la Guardia Civil esté presente, como en el Descenso del Sella, para garantizar las comunicaciones de quienes deben velar por la seguridad. Igual ocurre ante la visita de los Reyes de España, tanto para los premios "Princesa" como para la visita al "Pueblo ejemplar". Y, por supuesto, en las celebraciones por el día del Pilar, patrona de la Benemérita.

Pero también están presentes en las tripas del funcionamiento interno. Son los vigías del Centro de Procesamiento de Datos, "el cerebro de la bestia", bromea Emilio Castillo, de la Comandancia. Deben estar siempre alerta, porque el trabajo en el cuerpo se da las veinticuatro horas del día. Es por ello que realizan mensualmente un mantenimiento del grupo electrógeno para, como emergencia, permitir el trabajo en caso de apagón. Y siempre están alerta por si llegase alguna amenaza exterior. "Hay mecanismos de autodefensa y de protección de la red para abortar el ataque. Tenemos varios sistemas para enviar una alerta en el caso de que algo ocurra. Es difícil, pero si llegaran a entrar, siempre hay un backup para que los datos no se pierdan", explican.

Pero estar en el GATI no es tan sencillo. Implica una titulación superior en telecomunicaciones o informática, y además estar en continuo aprendizaje porque las tecnologías no para de avanzar. Bien lo saben los más veteranos, que "pasamos de la caverna a lo de ahora; no fue algo progresivo, a partir del año 200 fue un cambio bestial". Es más, con la pandemia, dieron un paso más para garantizar el teletrabajo. Siempre dispuestos para lo que pueda pasar. Y quizás, por eso, "cada vez son más los guardias civiles que llegan al cuerpo queriendo formar parte del GATI". Vocación y destreza para solventar cualquier contratiempo es su gran seña de identidad.